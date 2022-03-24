Ошибка археолога: как на самом деле должен был называться древний город инков

Вы, конечно, слышали о Мачу-Пикчу – городе, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но вряд ли вы знали, что город официально мог бы называться по-другому. Тут свою злую роль сыграла классическая ошибка исследователя.
Сам город – наследие инков, которые построили его еще в 15 веке, находится он на юге Перу. В этом городе вплоть до самого 19 века не было ни одного европейца. А так как у инков не было письменности, никто точно и не знал, как именно город назывался в начале.
Более того, на протяжении 400 лет там вообще никто не жил. Но все изменил американский профессор из Йеля Хайрам Бингем.
Он прислушался к летчикам, которые заметили это место с самолета, отправился сюда в экспедицию в 1911 году. Местные крестьяне рассказали ему, что в целом жизнь в городе прекрасна и люди там свободны.
Изначально считалось, что на языке кечуа, языке местных народов, слово «мачу» означает «старый», а «пикчу» означает «хрустящая часть коки» (да-да, той самой) либо «пирамида, остроконечное многогранное твердое тело». То есть в сборном виде «старая гора».
Однако недавно выяснилось, что Бингем, исследователь Мачу-Пикчу, сильно ошибся. Оказалось, что город мог называться «Уйана-Пикчу», а топоним лишь ошибка археолога.
Исследователи, вплотную занявшиеся изучением Мачу-Пикчу и этимологии названия считают, что это на самом деле название горы у инков неподалеку от древнего города. Сам же город древний народ называл в честь самой ближайшей скалистой вершины.
В пользу этой теории говорит тот факт, что в атласе 1904 года и в испанской хронике 16 века город упоминается под названием «Уайна-Пикчу». Более того, согласно архивным записям, один из местных крестьян прямо говорил Бингему о том, что у города именно такое название.
Источник:
АНТИФИШКИ
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