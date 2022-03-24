Ошибка археолога: как на самом деле должен был называться древний город инков

Сам город – наследие инков, которые построили его еще в 15 веке, находится он на юге Перу. В этом городе вплоть до самого 19 века не было ни одного европейца. А так как у инков не было письменности, никто точно и не знал, как именно город назывался в начале.

Более того, на протяжении 400 лет там вообще никто не жил. Но все изменил американский профессор из Йеля Хайрам Бингем.