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Правила дорожного движения в России сочли слишком сложными для понимания

Правила дорожного движения в России сочли слишком сложными для понимания

Автор:
24 июня 2022 08:10
Сообщество : Юмор
Метки: ПДД   Юмор   гибдд   интересное   правила   сложные правила   фото   
997
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В Общественной палате провели обсуждение существующих правил дорожного движения. Эксперты решили, что правила слишком сложны для понимания и уже не отражают современных реалий.

Во время обсуждения ПДД эксперты разделились на два лагеря — одни считают, что нужен новый текст, другие — что хватит точечных изменений. Что появится в новых правилах кроме самокатов пока неизвестно.

Инициатива поступила от Минтранса. По слова ведомства, 35% виновников ДТП, оправдывая свои действия, ссылаются на несуществующие нормы ПДД, уточняет Lenta.

Кроме того, эксперты выяснили, что с каждым годом водители всё больше забывают правила дорожного движения. Это продемонстрировал областной тест. Из 65 тысяч участников (64% — водители, 36% — пешеходы) только 21% успешно справился с заданием. Причём наибольший процент сдавших оказался среди водителей со стажем до четырёх лет — 30%.

Источник:

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Метки: ПДД   Юмор   гибдд   интересное   правила   сложные правила   фото   
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16  комментариев
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8k
Евгений 2 часа назад
Правила, на то и правила, что они не должны меняться каждый месяц. Как 10 заповедей. Понимаю, жизнь не стоит на месте, но изменения не должны быть точечными без уведомления водителей. (К примеру, я узнал, что остановка на тротуаре для погрузки/разгрузки теперь запрещена, только после того, как меня оштрафовали. Когда я 25 лет назад сдавал экзамен, это было разрешено). Если надо что-то изменить, собирайте пакет и меняйте раз в 10 лет. Я даже не против, если надо будет пересдавать экзамен. А так, бардак какой-то. ГИБДД, МАДИ, ЦОДД, и все, сука, только штрафы собирают. Для "письма счастья", у них мой адрес есть, а прислать уведомление об изменениях в правилах - нет. Сволочи.
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23k
Михаил Сметанкин 2 минуты назад
Проблема не в сложности трактовки нынешних ПДД, а в том, что их вообще не читают! Я и первый раз когда права получал экзамен сдал с 1-го раз. И когда категорию открывал, тоже с 1-го раза. И ничего из ПДД не забывается, если постоянно по дорогам ездишь.
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884
Nick 16 минут назад
Сейчас сдавать - не сахар. Люди по 5-7 раз пытаются, и бестолку, пока не заплатят. По слухам в Питере 50т, в регионах около 30т. В столице наверное поболее. Все для народа, как говорится.
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26k
Андрей Полчаса назад
А где вариант: Увидев на дороге тачанку с пулеметом и зелеными человечками вам надо припарковаться и отдохнуть
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1k
Александр 36 минут назад
я за то что бы при замене вод.устоверения, сдавать еще ПДД и вождение. смотришь, люди ни парковаться нормально не могут, а некоторые упоротые, даже элементарных знаний ПДД не знают и что то начинают тявкать про какие то свои правила.
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1k
Дро4ер Полоумный 39 минут назад
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3k
Буратино Час назад
это чо там в повозке инопланетяне сидят?
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31k
Fat Lynx Час назад
Сложные ПДД?
Ничосе! Дожили...
ЕГЭ - наше все... совсем все!
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−133
Колобок 2 часа назад
Правила нужны для людей, а не люди для правил. В Штатах правила в разы легче. Да, и копы без нужды не дергают. Даже если ты нарушаещь, но не создаёшь опасности, то они закроют глаза.
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3k
Александр 2 часа назад
Ну скажу откровенно, попытался пройти стандартный тест (за рулём с 99 года). Сыпанулся на вопросах, касающихся оказания первой помощи. Конкретно так засыпался. И пару подвохов в вопросах, касающихся движения, пропустил. Когда сдавал экзамены после автошколы, все эти тесты знал на зубок! А сейчас да, подзабыл.. Сделал вывод, что таки-да. Надо регулярно, хотя бы раз в пятилетку, знания освежать. Может не устраивать экзамены в ГИБДД, но какой-то регулятор нужен. Пойду заново билеты учить. ))))
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Как телочки сдают интересно..в каждой второй тачке смотришь..какая нибудь краля сидит за рулем лет 22-х)
А зачем сдавать ПДД на категория А, если есть В?))
Там же вопросы одни и те же вроде?
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