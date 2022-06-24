Правила дорожного движения в России сочли слишком сложными для понимания

В Общественной палате провели обсуждение существующих правил дорожного движения. Эксперты решили, что правила слишком сложны для понимания и уже не отражают современных реалий.
Во время обсуждения ПДД эксперты разделились на два лагеря — одни считают, что нужен новый текст, другие — что хватит точечных изменений. Что появится в новых правилах кроме самокатов пока неизвестно.
Инициатива поступила от Минтранса. По слова ведомства, 35% виновников ДТП, оправдывая свои действия, ссылаются на несуществующие нормы ПДД, уточняет Lenta.
Кроме того, эксперты выяснили, что с каждым годом водители всё больше забывают правила дорожного движения. Это продемонстрировал областной тест. Из 65 тысяч участников (64% — водители, 36% — пешеходы) только 21% успешно справился с заданием. Причём наибольший процент сдавших оказался среди водителей со стажем до четырёх лет — 30%.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ничосе! Дожили...
ЕГЭ - наше все... совсем все!
А зачем сдавать ПДД на категория А, если есть В?))
Там же вопросы одни и те же вроде?
Учу вот, сайт офиц.
http://www.pdd24.com/http://www.pdd24.com/