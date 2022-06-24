Правила дорожного движения в России сочли слишком сложными для понимания

Во время обсуждения ПДД эксперты разделились на два лагеря — одни считают, что нужен новый текст, другие — что хватит точечных изменений. Что появится в новых правилах кроме самокатов пока неизвестно.

Инициатива поступила от Минтранса. По слова ведомства, 35% виновников ДТП, оправдывая свои действия, ссылаются на несуществующие нормы ПДД, уточняет Lenta.