Штурмуя секонд-хенд, покупатели в Черкассах выбили окна и двери

Люди высокой культуры так спешили насладиться покупкой одеждой б/у, что на время превратились в животных.
Магазины ношеной одежды очень популярны и в РФ, и на Украине. Некоторые завсегдатаи этих точек готовы на всё, лишь бы первыми успеть на новый завоз. Правда, в большинстве случаев всё-таки обходится без мародёрства, но, как видим, не всегда.
В Черкассах люди наблюдали занятную картину штурма магазинчика. Бравым хлопцам так не терпелось окунуть свои белы рученьки в одежки "мёртвого дяди Сэма", что они решили не мелочиться и вынесли стекло, а потом и дверь. И увещевания других не помогли!
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Не хватает комментария дяди Коли Дроздова. Хотя не станем, пожалуй, оскорблять животных.
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АНТИФИШКИ
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Если автор был в России последний раз в 90-е или начальные нулевые, то тогда на каждом углу были.
Сейчас уже это редкость.