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Штурмуя секонд-хенд, покупатели в Черкассах выбили окна и двери

Штурмуя секонд-хенд, покупатели в Черкассах выбили окна и двери

Автор:
23 июня 2022 15:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Черкассы   в мире животных   видео   дикари   магазин   мародеры   одежда   секонд-хенд   штурм   
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Люди высокой культуры так спешили насладиться покупкой одеждой б/у, что на время превратились в животных.


Магазины ношеной одежды очень популярны и в РФ, и на Украине. Некоторые завсегдатаи этих точек готовы на всё, лишь бы первыми успеть на новый завоз. Правда, в большинстве случаев всё-таки обходится без мародёрства, но, как видим, не всегда.


В Черкассах люди наблюдали занятную картину штурма магазинчика. Бравым хлопцам так не терпелось окунуть свои белы рученьки в одежки "мёртвого дяди Сэма", что они решили не мелочиться и вынесли стекло, а потом и дверь. И увещевания других не помогли!

Не хватает комментария дяди Коли Дроздова. Хотя не станем, пожалуй, оскорблять животных.

Источник:

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Метки: Черкассы   в мире животных   видео   дикари   магазин   мародеры   одежда   секонд-хенд   штурм   
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13  комментариев
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2k
Алекс Чебурашкин Час назад
в России популярны? ну ну ...
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13k
Бляяяястяще! 40 секунд назад
"Магазины ношеной одежды очень популярны и в РФ, и на Украине."ё

Если автор был в России последний раз в 90-е или начальные нулевые, то тогда на каждом углу были.
Сейчас уже это редкость.
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358
Bendix 5 минут назад
Сэконд хэнд офигенно популярен в Великобритании. Это магазины благотвотворительных фондов. Мы всё ненужное туда сдаём. Дети покулают шмот на вечеринки по смешным ценам. Потом относят в тот же магазин. Прибыль идёт малоимущим. Социализм, родной.
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2k
Bar 6 минут назад
Животные еб*аные
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2k
Alex 37 минут назад
Мне одному кажется, что "слава украине" уже звучит как "Б,лять" в языке нормальном?
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9k
Hunson Abadeer 42 минуты назад
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2k
Трям 42 минуты назад
Там же написано - ЗООМАГАЗИН! Вот животные и ломятся к себе домой.
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2k
Radugananebe 44 минуты назад
Дикари. Почему их там с повестками не ловят?
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7k
Владимир Час назад
Я видел в районе пару магазинов секонд-хенд. Но они как открывались, так и закрывались через месяц. Пользуются популярностью в РФ?
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2k
Трям Час назад
Никогда не понимал любителей обносков...
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11k
сеньор Леонсио Час назад
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