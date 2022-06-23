Штурмуя секонд-хенд, покупатели в Черкассах выбили окна и двери

Магазины ношеной одежды очень популярны и в РФ, и на Украине. Некоторые завсегдатаи этих точек готовы на всё, лишь бы первыми успеть на новый завоз. Правда, в большинстве случаев всё-таки обходится без мародёрства, но, как видим, не всегда.

В Черкассах люди наблюдали занятную картину штурма магазинчика. Бравым хлопцам так не терпелось окунуть свои белы рученьки в одежки "мёртвого дяди Сэма", что они решили не мелочиться и вынесли стекло, а потом и дверь. И увещевания других не помогли!