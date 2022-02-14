Большой кусь: Два бегемота сцепились в часовой схватке на реке в Южной Африке

«У нас как раз был перерыв, и драка шла в течение всего часа, пока мы находились там, и продолжалась после того, как мы ушли, — рассказала Эмили. — Я никогда не видела, чтобы они вели себя так агрессивно, так что это было уникальное зрелище — к счастью, в итоге с ними обоими все было в порядке! Обычно бегемоты очень сонные, в отличие от их репутации как агрессивных животных. Поэтому впервые увидеть их другую сторону было поучительно — это было невероятно динамично! Кроме того, видя грубую силу этих огромных животных, ты действительно понимаешь, насколько опасными они могут быть».