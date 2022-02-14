Большой кусь: Два бегемота сцепились в часовой схватке на реке в Южной Африке

Животные что-то не поделили и затеяли драку прямо на глазах ошеломленных туристов, наслаждающихся сафари в Южной Африке.
Сражение зубастых бегемотов, которое продолжалось больше часа, заметили в частном природном заповеднике Класери недалеко от границы с Мозамбиком. 35-летняя Эмили Уайтинг, гид и фотограф, засняла это необыкновенное зрелище на видео.
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«У нас как раз был перерыв, и драка шла в течение всего часа, пока мы находились там, и продолжалась после того, как мы ушли, — рассказала Эмили. — Я никогда не видела, чтобы они вели себя так агрессивно, так что это было уникальное зрелище — к счастью, в итоге с ними обоими все было в порядке! Обычно бегемоты очень сонные, в отличие от их репутации как агрессивных животных. Поэтому впервые увидеть их другую сторону было поучительно — это было невероятно динамично! Кроме того, видя грубую силу этих огромных животных, ты действительно понимаешь, насколько опасными они могут быть».
Бегемоты — вторые по величине животные на земле. Длина их туловища составляет более 3 метров, высота — 1,8 метра, а вес — до 3 тонн. Эти полуводные млекопитающиее проводят большую часть своего времени в воде, чтобы справляться с африканской жарой. Расположение их носа и глаз позволяет им оставаться под водой часами. В основном они активны ночью, но доминирующий самец стада всегда будет яростно защищать своих самок, что приводит к крупным дракам.
Ширина челюсти бегемота достигает 60 сантиметров и может раскрываться на 150 градусов, при этом силы его укуса достаточно, чтобы раскусить небольшую лодку пополам. Несмотря на свое массивное телосложение, бегемот может обогнать человека на суше со скоростью до 30 километров в час на коротких дистанциях. В воде взрослые бегемоты передвигаются со скоростью до восьми километров в час. Бегемоты наиболее враждебны, когда защищают своих детенышей — хотя они редко убивают друг друга, они ответственны за гибель сотен людей в Африке.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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