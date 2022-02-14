FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 11571 пост • 1295 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Большой кусь: Два бегемота сцепились в часовой схватке на реке в Южной Африке

Большой кусь: Два бегемота сцепились в часовой схватке на реке в Южной Африке (5 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 19:17
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   Африка   бегемоты   в мире животных   видео   животные   сафари   
237
5
1

Животные что-то не поделили и затеяли драку прямо на глазах ошеломленных туристов, наслаждающихся сафари в Южной Африке.

Сражение зубастых бегемотов, которое продолжалось больше часа, заметили в частном природном заповеднике Класери недалеко от границы с Мозамбиком. 35-летняя Эмили Уайтинг, гид и фотограф, засняла это необыкновенное зрелище на видео.

«У нас как раз был перерыв, и драка шла в течение всего часа, пока мы находились там, и продолжалась после того, как мы ушли, — рассказала Эмили. — Я никогда не видела, чтобы они вели себя так агрессивно, так что это было уникальное зрелище — к счастью, в итоге с ними обоими все было в порядке! Обычно бегемоты очень сонные, в отличие от их репутации как агрессивных животных. Поэтому впервые увидеть их другую сторону было поучительно — это было невероятно динамично! Кроме того, видя грубую силу этих огромных животных, ты действительно понимаешь, насколько опасными они могут быть».

Бегемоты — вторые по величине животные на земле. Длина их туловища составляет более 3 метров, высота — 1,8 метра, а вес — до 3 тонн. Эти полуводные млекопитающиее проводят большую часть своего времени в воде, чтобы справляться с африканской жарой. Расположение их носа и глаз позволяет им оставаться под водой часами. В основном они активны ночью, но доминирующий самец стада всегда будет яростно защищать своих самок, что приводит к крупным дракам.

Ширина челюсти бегемота достигает 60 сантиметров и может раскрываться на 150 градусов, при этом силы его укуса достаточно, чтобы раскусить небольшую лодку пополам. Несмотря на свое массивное телосложение, бегемот может обогнать человека на суше со скоростью до 30 километров в час на коротких дистанциях. В воде взрослые бегемоты передвигаются со скоростью до восьми километров в час. Бегемоты наиболее враждебны, когда защищают своих детенышей — хотя они редко убивают друг друга, они ответственны за гибель сотен людей в Африке.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Ynews   Африка   бегемоты   в мире животных   видео   животные   сафари   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Слепой Пью 2 часа назад
Да, таким бы хавальником медка бы хлебнуть! - заветная мечта Винни-Пуха.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Палыч Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
456
КАКАнгел Полчаса назад
Ну вообще-то самцы бегемотов в основном погибают именно в таких боях (или их люди убивают ), Нет конечно бывают единичные случаи нападения кучи львов на бегемотов - но в основном на самок или детенышей - самец просто не доживает до такой слабости чтоб его львы поели, или тупой молодой слон убил - его удел именно такие бои.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото) Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото) Художник удивил подписчиков, показав стремительно бегающих черепах Художник удивил подписчиков, показав стремительно бегающих черепах В Приморье грибникам пришлось отсиживаться на дереве, пока по лесу бродил тигр В Приморье грибникам пришлось отсиживаться на дереве, пока по лесу бродил тигр Девственное размножение: два птенца кондора появились на свет без участия самцов Девственное размножение: два птенца кондора появились на свет без участия самцов В ЮАР слон напал на джип со студентами В ЮАР слон напал на джип со студентами Прайд спас львицу от стаи гиен Прайд спас львицу от стаи гиен
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33130



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Одна из загадок "Бриллиантовой руки": почему Каневский был с голым торсом?
1
122
Одна из загадок "Бриллиантовой руки": почему Каневский был с голым торсом?
С ностальгией и болью о лихих 90-х: пополняем фотоальбом того времени
2
208
С ностальгией и болью о лихих 90-х: пополняем фотоальбом того времени
Набирающие популярность в сообществах
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 8 февраля
1
1
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 8 февраля
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 12 февраля
0
3
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 12 февраля
Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото)
Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нам их не понять
2
1

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#ватермарк#фотографии#Спорт#подборка#аварии#Приколы#Разное
#Юмор#история#СССР#Россия#кино#страна#в мире#дтп#США#gif
#факты#картинки#животные#люди#Ynews#комментарии#интересное#позитив#авто аварии#истории

На что жалуетесь?

Вернуться