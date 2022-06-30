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Девушка показала, как выглядели бы встречи популярных киногероев, которых сыграли одни и те же актеры

Девушка показала, как выглядели бы встречи популярных киногероев, которых сыграли одни и те же актеры

Автор:
30 июня 2022 12:58
Сообщество : Кино
Метки: знаменитости   интересно   искусство   кино   подборка   творчество   фильм   
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Художница Елена Моргун решила устроить в своих работах встречи популярных киногероев, сыгранных одними и теми же актерами. Она поместила на один рисунок двух знаковых персонажей в разном возрасте.

Многие известные актёры имеют в своём багаже яркие роли, за которые мы их любим, и порой они такие разноплановые. Диву даёшься, как эти разные грани уместились в одном человеке.


Леонардо Ди Каприо

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«Молодой и воодушевленный Джек из «Титаника» и циничный, прожженный Джордан из «Волка с Уолл-стрит». Интересно что бы они сказали друг другу, имея возможность встретиться в реальной жизни. Вряд ли бы они так мирно стояли рядом друг с другом, как на моей работе», — пишет художница.


Эмма Уотсон


Куда же без образа Гермионы из серии фильмов о Гарри Поттере, благодаря которой многие узнали и полюбили Эмму! На этом рисунке мисс Грейнджер встретилась с Белль из фильма «Красавица и чудовище».


Натали Портман


Художница изобразила Натали в одной из её первых ролей, это, конечно же, Матильда из «Леона». Здесь она оказалась в одном кадре с балериной Ниной Сейерс из «Чёрного лебедя».


Скарлетт Йоханссон


Здесь в одном кадре оказались сильная и стойкая «Чёрная Вдова» Наташа Романофф и нежная и трепетная Грит из «Девушки с жемчужной серёжкой».


Джонни Депп


Вот уж где явно было трудно выбрать, ведь у Джонни много ярких и сумасшедших ролей! А на этом рисунке встретились Эдвард из фильма «Эдвард Руки-ножницы» и Безумный Шляпник из «Алисы в Стране чудес».


Анджелина Джоли


Прекрасную Анджелину художница изобразила в образах Джейн из фильма «Мистер и Миссис Смит» и Тены из «Вечных».


Дэниэл Рэдклифф


Мальчик, который выжил. Художница рассказывает, что в случае Дэниэла стоял вопрос, кого же выбрать в пару к Гарри Поттеру. В результате она остановилась на образе Майлза Ли Харриса из комедийного боевика «Пушки Акимбо».

Источник:

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Метки: знаменитости   интересно   искусство   кино   подборка   творчество   фильм   
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