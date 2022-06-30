Девушка показала, как выглядели бы встречи популярных киногероев, которых сыграли одни и те же актеры

«Молодой и воодушевленный Джек из «Титаника» и циничный, прожженный Джордан из «Волка с Уолл-стрит». Интересно что бы они сказали друг другу, имея возможность встретиться в реальной жизни. Вряд ли бы они так мирно стояли рядом друг с другом, как на моей работе», — пишет художница.

Эмма Уотсон