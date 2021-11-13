Олег Анофриев: детская травма, уникальный голос и 65 лет счастливого брака

В жизни артиста была лишь одна любимая женщина, с которой он прожил больше шестидесяти лет. С врачом Натальей Отливщиковой он познакомился во время отдыха на море — обстоятельства той судьбоносной встречи актёр описал в своём рассказе «Любовь-тоска». Они поженились в 1955 году, а вскоре на свет появилась дочь Мария. Она пошла по стопам матери и стала врачом, а родителям подарила трёх внучек. Однако больше всего Олег Анофриев радовался появлению на свет правнука — первого мальчика в роду за восемьдесят лет. Наследника назвали Олегом в честь знаменитого деда, а сам актёр написал по этому поводу стихотворение: «От Олега до Олега ровно 80 лет».