Популярные режиссеры и их любимчики среди актеров

Несколько историй хорошо известных творческих дуэтов мирового кинематографа.
У каждого режиссёра есть актёр, которого он приглашает сниматься из фильма в фильм. Совместная работа перерастает в дружбу, и творческий тандем понимает друг друга без слов, что заметно по конечному результату.
Тим Бёртон и Джонни Депп
Тим Бёртон и Джонни Депп познакомились в 1989 году, когда режиссёр искал исполнителя главной роли для своей картины «Эдвард руки-ножницы». Актёр не был очевидным кандидатом: на тот момент самыми яркими его киноработами были только «Плакса» и «Кошмар на улице Вязов».
Когда Депп читал сценарий, он плакал. Актёр понимал, что участие в таком фильме может изменить его карьеру, но серьёзно сомневался, что его утвердят. И был прав: студия настаивала на кандидатуре Тома Круза, но Бёртон уже сделал свой выбор.
Не так часто в жизни бывает, чтобы ты почувствовал с кем-то связь и всё произошло очень просто… Это связь просто есть и всё.
Тим Бёртон
режиссёр
Сыграв в фильме, Депп доказал, что способен исполнять глубокие, в чём-то даже мрачные роли. Режиссёр был в восторге, и вскоре понял, что Депп не только талантливый актёр, но и отличный друг. Между ними оказалось много общего: оба любят поп-культуру, старые фильмы ужасов и анекдоты. Когда в 2003-м у Бёртона родился сын, он попросил Деппа стать его крёстным, а спустя годы выбрал актёра на эту роль и для своей дочери.
Хотя они дружат и вне съёмочной площадки и часто проводят время вместе, когда начинается работа, каждый выполняет её профессионально, не переходя границы. Например, режиссёр признателен Деппу, что, в отличии от многих других актёров, тот не любит отсматривать после каждого дубля, как он выглядит в кадре, и вообще старается не подходить к монитору.
Рискуя показаться банальным, скажу, что считаю Тима одним из величайших режиссеров-визионеров. Я чувствую сильную связь с ним и полностью ему доверяю.
Джонни Депп
актёр
Бёртон не отвернулся от друга, даже когда у того начались личные неприятности. После развода с Эмбер Хёрд в 2017 году, бывшая супруга обвинила Деппа в психологическом и физическом насилии. Девушке удалось убедить общественность, что Депп — абьюзер.
В ответ актёр предоставил доказательства, что и Хёрд — не ангел и тоже поднимала на него руку. История с судами тянется годами, как результат — актёр теряет значимые для него роли. Так, он лишился возможности продолжать сниматься в «Фантастических тварях», а Disney пыталась запустить в работу перезапуск «Пиратов Карибского моря» без него, хоть и пока безуспешно. Всё это время Бёртон поддерживал друга.
Большую часть времени, что мы работаем вместе, ему приходится много бороться, чтобы нанять меня. Мне очень повезло побывать его партнёром больше чем пару раз.
Джонни Депп
актёр
Правда, когда Деппу и Бёртону снова удастся снять что-то вместе, пока что неясно. В настоящее время режиссёр занят сериалом по «Семейке Аддамс» для Netflix — своим дебютом на телевидении. В сети ходили слухи о том, что постановщик хотел поручить Деппу одну из главных ролей, Гомеса Аддамса, однако в официальный актёрский состав он так и не вошёл.
К ноябрю 2021 года Джонни Депп снялся у Тима Бёртона в восьми фильмах: «Эдвард Руки-ножницы», «Эд Вуд», «Сонная лощина», «Чарли и шоколадная фабрика», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» «Алиса в Стране чудес», «Мрачные тени», «Алиса в Зазеркалье».
Квентин Тарантино и Сэмюэл Л. Джексон
Впервые Сэмюэл Л. Джексон встретил Квентина Тарантино на пробах к фильму «Бешеные псы», хотя и сам об этом не подозревал. Дело в том, что актёр шёл на прослушивание, ожидая увидеть там Тима Рота и Харви Кейтеля. Но неожиданно там оказались незнакомые ему люди.
Джексон понятия не имел, как выглядит режиссёр, и принял Тарантино и сидящего рядом продюсера Лоуренса Бендера за малоизвестных актёров, которые тоже приехали на кастинг. Их поведение озадачило Джексона, ведь они не знали реплик и постоянно смеялись. Актёр был уверен, что перед ним какие-то бездарности, а роль в фильме достанется ему. Но остался за бортом.
Я был на фестивале «Сандэнс» и пошёл на премьеру «Бешенных псов». После того как фильм закончился, я подошёл к Тарантино сказать, как мне понравилось его кино, и тут же понял: «О, ты тот самый чувак!». А он спросил: «Ну как тебе парень, который получил твою роль?»
Сэмюэл Л. Джексон
актёр
Джексон был удивлён, что режиссёр помнит его, но Тарантино заверил, что для следующей картины напишет роль специально для него. Актёр не придал его словам большого значения, а уже через две недели на его пороге был сценарий «Криминального чтива». Сверху лежала фотография с двумя гангстерами и прикреплена записка:
«Если ты покажешь кому-нибудь сценарий, через неделю мы придём и убьём тебя».
Джексон был заинтригован и с нетерпением ждал проб. В назначенный день актёр явился на кастинг, чтобы показать себя в роли Джулса Уиннфилда, но кто-то в офисе совершил чудовищную ошибку и принял его за Лоренса Фишберна — Морфеуса из «Матрицы». Джексон был разъярён и в таком настроении отыграл свою пробу.
Хотя сам Тарантино в этом так и не признался, многие подозревают, что «путаница» была розыгрышем, который устроил режиссёр. Он якобы сделал это специально, чтобы вывести Джексона на эмоции. Тем более, что Джулса он писал под него и на роль никто больше не пробовался.
Познакомившись поближе, Тарантино и Джексон выяснили, что они оба — большие поклонники азиатского кино и выросли на одних и тех же фильмах. Будучи детьми, они оба проводили большую часть времени с бабушками и дедушками, увлекались комиксами. Теперь они регулярно организовывают кинопросмотры, причём чаще всего у Тарантино: по словам Джексона, его домашний кинотеатр больше.
После ошеломительного успеха «Криминального чтива», за роль в котором Сэмюэл Л. Джексон был номинирован на премию «Оскар», последовал триллер «Джеки Браун» и многие другие картины. Тарантино называет Джексона «одним из величайших актёров, которые произносили его диалоги» — наряду с Кристофом Вальцем.
Джексон и сам не раз признавал, что для него работать вместе с постановщиком — настоящее наслаждение.
В нашей связи, в том, как взаимодействуют его творчество и мой талант, есть что-то очень естественное, прекрасное, чудесное, творческое, радостное, экстатическое, своего рода оргазмическое.
Сэмюэл Л. Джексон
актёр
Невероятное взаимопонимание отмечают и другие актёры, которые работали вместе с ними на съёмочной площадке. По словам Уолтона Гоггинса, в то время как остальной состав обычно представляет, чего от них хочет Тарантино, «только на 80%», Джексон понимает это «на все 94%».
Я думаю, что это уникальный случай, когда белый, пусть и талантливый, мужчина сумел написать центрального персонажа для темнокожего актёра и подарить ему так много хороших ролей.
Тим Рот
актёр
К ноябрю 2021 года Сэмюэль Л. Джексон снялся у Квентина Тарантино в шести фильмах: «Криминальное чтиво», «Джеки Браун», «Убить Билла 2», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобождённый», «Омерзительная восьмёрка».
Стивен Спилберг и Том Хэнкс
Стивен Спилберг и Том Хэнкс познакомились и подружились за много лет до своей первой совместной работы. Впервые актёр услышал о талантливом режиссёре в 1971 году. Тогда, будучи тинейджером, из газет Хэнкс узнал, что Спилберг снимает телевизионный фильм «Дуэль», и с большим интересом посмотрел его по телевизору.
Шесть лет спустя Хэнкса, который тогда подрабатывал в театре, друг пригласил в кино на очередную работу Спилберга — научно-фантастический фильм «Близкие контакты третьей степени». Актёр был поражён новаторским сюжетом фильма об инопланетянах.
В свою очередь Спилберг впервые заметил актёра после его работы в комедии «Всплеск». Но общаться они начали в середине восьмидесятых, когда режиссёр продюсировал «Долговую яму» с Хэнксом в главной роли. Внезапно выяснилось, что у них много общих друзей, дети одного возраста. Много позже они даже купили дома по соседству в Лос-Анджелесе.
Но долгое время каждый, не пересекаясь, шёл своей творческой дорогой: Хэнкса прославили фильмы «Филадельфия» и «Форрест Гамп», а Спилберг успел снять «Челюсти», «Инопланетянина» и «Список Шиндлера».
Когда в руки Хэнкса попал сценарий военной драмы «Спасти рядового Райана», актёр долго сомневался. Он всегда отказывался от ролей, где ему бы пришлось держать в руках оружие, даже если эти персонажи — полицейские. Но этот фильм должен был стать чем-то большим, а не простой картиной о войне. С другой стороны, Хэнкс всегда уважал военное кино и, будучи ребёнком, представлял себя на месте героя. Поэтому он не стал сразу отказываться и пообещал подумать.
В то же самое время продюсер фильма Марк Гордон разослал сценарий потенциальным режиссёрам. Среди них был и Спилберг, в послужном списке которого уже имелись картины на военную тематику — «Империя солнца», «Список Шиндлера».
В результате и Хэнкс, и Спилберг согласились работать над «Райаном», но друзья столкнулись с другой проблемой: как им избежать конфликтов на площадке.
Мы решили, что наша дружба важнее всего и просто договорились не спорить друг с другом.
Стивен Спилберг
режиссёр
Слова подкрепились делом — оказалось, что на площадке во многом у них и так совпадают профессиональные мнения. Так, однажды Спилберг сказал Хэнксу, что вычеркнул из предстоящей сцены диалога двадцать лишних реплик. В ответ актёр показал ему свою копию сценария, где он накануне вечером также сократил текст на те же двадцать предложений.
Даже когда режиссёр спрашивал мнение Хэнкса и приглашал посмотреть его отснятый материал, актёр вежливо отказывался, объясняя, что доверяет ему.
Мы не говорим слишком много и не тратим время на то, чтобы всё кропотливо проанализировать. Мы больше работаем на инстинктах, поэтому и разговоров становится меньше.
Стивен Спилберг
режиссёр
За «Спасти рядового Райана» Хэнкс был номинирован на премию «Оскар», а Спилберг получил награду Американской киноакадемии.
Хотя сотрудничество было удачным, на четыре года их творческие пути разошлись — до тех пор, пока к Хэнксу не попал сценарий фильма, основанного на истории мошенника Фрэнка Абигнейла. Актёр знал, что в главной роли Спилберг хочет снимать Леонардо Ди Каприо, но попросил своего агента узнать, кто будет играть сотрудника ФБР. Тот ответил, что кандидата пока нет.
В этой истории меня привлекло то, что, во-первых, я мог сыграть кого-то моего возраста, что уже было прекрасно. Кроме того, там должен быть преследователь. Ведь название «Поймай меня, если сможешь» теряет всякий смысл, если за главным героям никто не гонится. […]
Может, это и эгоистично, но я подумал: «Они могут отснять сцены с Лео, которые потом придётся вырезать, чтобы уменьшить хронометраж. Но вы же не сможете вырезать преследователя». Каждая сцена с ним, как мне показалось, должна остаться в фильме.
Том Хэнкс
актёр
Рассматривать Хэнкса на второстепенную роль мог себе позволить только Спилберг. Поэтому, когда и сам актёр проявил интерес к проекту, режиссёр заполучил яркий звёздный дуэт, который полностью смог воплотить его замысел и передать местами комический тон истории.
Хэнкс шутливо называет Спилберга «босс» или «мой генерал». А перед съёмками всегда проводит инструктаж с командой — на правах человека, который неоднократно работал с режиссёром.
Могу сказать за всех коллег-актёров: тебе никогда не хочется, чтобы очередной фильм Стивена Спилберга стал твоей последней работой с ним. Поэтому ты всегда пытаешься ему угодить. Стивен обладает невероятной способностью. Когда он берёт тебя на роль, то даёт тебе власть над тем, какой будет сцена. Он хочет, чтобы ты приходил с идеями, которые выходят за рамки текста, за рамки написанного в сценарии, и даже, думаю, за пределы компетенции собственного персонажа.
Том Хэнкс
актёр
Каждый герой Хэнкса в фильмах Спилберга действительно получается непохожим на других. Режиссёр и сам удивляется, как он раньше не замечал в друге те или иные черты, которые всплывают в его персонажах. Объединяет их всех только то, что Хэнксу хочется доверять. И именно за это, по мнению Спилберга, зрители по всему миру и любят актёра.
Том — человек, с которым каждый может себя идентифицировать, потому что каждый мужчина хотел бы быть похожим на него, а каждая женщина — быть с ним.[…] Мне кажется, секретное оружие Тома — его манера говорить, мягкий голос и темп речи. К тому же, он выдающийся актёр, возможно единственный, кому бы позавидовал Спенсер Трейси (известный американский актёр середины XX века, который два года подряд получал премию «Оскар», такое удалось повторить только Хэнксу — прим. DTF).
Стивен Спилберг
режиссёр
К ноябрю 2021 года Том Хэнкс снялся у Стивена Спилберга в пяти фильмах: «Спасти рядового Райна», «Поймай меня, если сможешь», «Терминал», «Шпионский мост», «Секретное досье».
Эльдар Рязанов и Лия Ахеджакова
Для Лии Ахеджаковой сотрудничество с Эльдаром Рязановым сыграло ключевую роль в кинокарьере. До встречи с режиссёром её видели только в амплуа травести. Первой попыталась это исправить актриса и постановщица Галина Волчек, пригласив Ахеджакову из детского театра в «Современник» и позволило расширить свой репертуар на сцене.
Дебютом в кино для Ахеджаковой стала небольшая роль в фильме «Ищу человека». За актрисой закрепилась характеристика эпизодницы и когда Рязанов пригласил её в «Иронию судьбы, или С лёгким паром», он также предложил ей лишь небольшой эпизод. Но той уже надоели такие крохотные роли, и она решила отказаться.
Я пришла к Эльдару Александровичу и сказала: «Я так вас люблю. Давайте я подожду, когда вы для меня другую роль придумаете, побольше». А он мне ответил: «Лучше сняться у хорошего режиссёра в маленькой роли, чем в главной роли у плохого режиссёра».
Лия Ахеджакова
актриса
Ахеджакова прислушалась к совету и согласилась, тем более, что других значимых предложений поработать в кино в то время у неё и не было. По воспоминаниям Рязанова, это не он предложил ей роль, а она оказала ему честь сыграть в его картине, настолько актриса покорила его.
В сценарии роль подружки главной героини была едва заметной. Персонаж был абсолютно проходным и не самым интересным. Но Ахеджаковой удалось, если не затмить главную героиню Надю в исполнении Барбары Брыльски, то точно запомниться зрителям.
Какую сложную, неоднозначную гамму переживаний сыграла актриса, когда она во время поцелуя героев уходила на цыпочках, пятясь задом из квартиры подруги. Тут и любопытство, и сочувствие, и деликатность, и радость за подругу, и сожаление, что её-то саму так никто и никогда не целовал…
Эльдар Рязанов
режиссёр
Следующей картиной Рязанова стал «Служебный роман». Фильм снимался по пьесе «Сослуживцы» и, казалось бы, подходящей роли для Ахеджаковой там просто не было. Но режиссёр так хотел снимать актрису, что образ молодой длинноногой модницы Верочки, которая вместо работы устраивает свою личную жизнь, доверили именно ей.
Сейчас уже сложно представить, что секретарша Калугиной могла выглядеть как-то иначе. Несмотря на то, что типаж героини изменился по сравнению с оригинальной пьесой, Рязанов оставил привычку Верочки модно одеваться и её экспертизу в области обольщения мужчин. Эпизод, где Ахеджакова учит героиню Алисы Фрейндлих походке и другим женским секретам, стал комедийным, но одновременно очень реалистичным. Публика поверила актрисе и её персонажу.
Чтобы больше не адаптировать сценарий под любимую актрису, в следующем фильме «Гараж» Рязанов написал роль специально для Ахеджаковой. Он наградил её персонажа Малаеву «бациллой совести», благодаря которой та, несмотря на свой маленький рост и незаметную позицию в коллективе, единственная заявляет о несправедливости.
Приступая к работе над фильмом, я сказал себе: «Если Ахеджакова не сможет по каким-либо причинам играть роль Малаевой, то я или отложу съёмки до того времени, когда она освободится, или же вообще не стану снимать картину без неё».
Эльдар Рязанов
режиссёр
Сомнения Рязанова оказались напрасны, Ахеджакова согласилась и сыграла одну из ярчайших ролей в своей карьере.
Режиссёр ещё не раз приглашал актрису в свои картины, как на главную роль — Любови из «Старых кляч», так и на эпизодическую — гадалки из «Андерсен. Жизнь без любви».
Она всегда против сытых, самодовольных, властолюбивых, толстокожих. Её персонажи неизменно трогательны, наивны, беззащитны. Она сочувствует слабым и ненавидит жестоких. И в этом её творческое кредо совпадает с позицией великого Чарли Чаплина — защищать бедных и несчастных. С Чаплиным её роднит и другое: при серьёзном, почти трагическом внутреннем отношении к событиям выражение их часто бывает нелепым и отсюда — смешным.
Эльдар Рязанов
режиссёр
Режиссёр стал для актрисы не просто творцом её киносудьбы, но и другом. Оказалось, что заодно они не только в творчестве, но и в жизни.
В последние годы Рязанов уже не снимал кино, но у них с Ахеджаковой всё равно оставались поводы встретиться или пообщаться по телефону. В 2015 году советского режиссёра не стало.
Его все фильмы были о порядочности, о гранях общечеловеческой порядочности. Когда человек должен чувствовать, где начинается подлость, на территорию подлости не заходить, оставаться на территории порядочности. И он никогда себе не изменял в этом. Никогда!
Лия Ахеджакова
актриса
Лия Ахеджакова снялась у Эльдара Рязанова в семи фильмах: «Ирония судьбы или с лёгким паром», «Служебный роман», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Небеса обетованные», «Старые клячи», «Андерсен. Жизнь без любви».
Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро
Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро были знакомы ещё подростками. Они жили в соседних районах Нью-Йорка, входили в разные компании друзей, но периодически виделись и знали друг о друге. Однако покорять Голливуд они отправились каждый сам по себе.
В кино оба дебютировали во второй половине 1960-х годов. Роберта Де Ниро успел приметить другой режиссёр — Брайан Де Пальма, который первым доверил актёру главную роль в фильме. Только за три года Де Ниро успел сняться у Де Пальмы в фильмах «Приветствия», «Свадебная вечеринка» и «Хай, мамаша!». В то же самое время Скорсезе снял «Кто стучится в мою дверь?» и «Берту по прозвищу „Товарный вагон“».
В начале 1970-х годов режиссёр был поглощён идеей для своего нового фильма «Злые улицы», когда разговорился на рождественской вечеринке с Де Пальмой. Тот предложил Скорсезе познакомить его с начинающем актёром Де Ниро. Оказавшись за одним столом, они выяснили, что знают друг друга уже больше 10 лет. И постановщик пригласил старого знакомого на пробы для «Улиц».
Он хорошо чувствовал и понимал людей, тон, вкус, температуру того, о чём идёт речь в фильме. Он сразу знал, как надо встать, какую шляпу надеть. Он просто всё это знал и был абсолютно уверен, в том, что делает.
Мартин Скорсезе
режиссёр
Через пару лет сотрудничество продолжилось на съёмочной площадке «Таксиста» — тогда, по словам Скорсезе, он понял, что между ними есть какая-то особенная связь. Работать им помогало общее прошлое, и постепенно отношения переросли в дружбу.
Но настоящим испытанием для друзей стал мюзикл «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Во время съёмок Скорсезе начал употреблять кокаин и, будучи женатым, завёл интрижку с исполнительницей главной роли Лайзой Миннелли. В какой-то момент он начал терять контроль над происходящим на площадке и всё получилось не так, как хотел режиссёр. Публика отреагировала молниеносно — фильм еле отбил бюджет, а критики разгромили мюзикл в рецензиях.
Для Скорсезе это было трагедией и он было решил уйти из кино. А чтобы забыться, прикупил наркотиков. Кокаин оказался некачественным и вступил в реакцию с таблетками от астмы, которые принимал режиссёр — в результате тот попал в больницу с внутренним кровотечением. Его состояние вызывало опасение у врачей — они боялись кровоизлияния в мозг.
Навестить друга в больнице приехал Де Ниро. Он видел, что Скорсезе находится в депрессии и показал ему книгу, которой сам в то время был одержим — мемуары боксёра Джейка Ламотты. Актёр мечтал сыграть его и был уверен, что никто не сможет поставить такой фильм лучше Скорсезе.
Сперва тот отказался, сказав, что не интересуется боксом и вообще подумывает уйти снимать документальное кино. Однако Де Ниро удалось заразить друга интересом к новому проекту.
Я верил, что Боб видит в этом что-то. И когда я смотрел, как Боб тренируется, я почувствовал, что у него есть врождённое обаяние или способность, из-за которой публика сопереживает даже самым жёстким его персонажам.
Мартин Скорсезе
режиссёр
В какой-то момент Скорсезе даже увидел в «Бешеном быке» свой шанс вернуть доверие зрителей после провала.
Режиссёр вложил в фильм всё, что мог, но в момент выхода в прокат картина всё равно не произвела должного впечатления на публику. Лишь спустя годы «Бешеного быка» назовут одним из лучших спортивных фильмов. Но в 1980-м Скорсезе с Де Ниро словно опередили своё время.
Восторга у зрителей не вызвал и их следующий совместный фильм «Король комедии». Аудитория плохо приняла картину почти во всех странах, кроме Великобритании, а в Америке положительными были лишь несколько рецензий критиков. После предыдущего успеха зритель ждал от Скорсезе и Де Ниро чего угодно, но не трагикомедию с элементами чёрного юмора.
Поищите, какие фильмы выходили в 1983 году. Мы оказались не в том месте, не в то время. The New York Times написал хороший отзыв, журналы Time, Newsweek, даже что-то хорошее было в LA Times. Но это не помогло. Сменилось руководство студии Fox и люди просто не шли на фильм в кинотеатры. Через одну-две недели он был снят с показа.
А в канун Нового года в шоу Entertainment Tonight сказали: «А теперь провал года!». Занавес упал, а там был постер «Короля комедии».
Мартин Скорсезе
режиссёр
Неудача не сломила Скорсезе и никак не повлияла на дружбу с Де Ниро. Они по-прежнему были готовы рисковать, если сюжет казался им достойным.
Их обоих всегда привлекали несовершенные персонажи, которые немного не вписываются в обычные границы. Но дальше тандем ждали успешные работы, которые и по сей день считают легендарными — «Славные парни», «Мыс страха», «Казино».
Ключевым моментом в отношениях с Де Ниро является то, что мы никогда особо не говорили о том, что мы думаем о жизни или морали. Это никогда не всплывало в разговорах, даже сейчас. Но с Бобом на протяжении многих лет я был уверен, что он сделает всё возможное, чтобы сделать верный нравственный выбор — и как человек, и как актёр.
Между нами существует необычайное негласное доверие, которое не раз проверялось на прочность, но мы всегда оставались вместе.
Мартин Скорсезе
режиссёр
Несмотря на то, что Де Ниро снимался в фильмах многих других режиссёров, актёр считает себя счастливчиком из-за того, что ему довелось поработать со Скорсезе. И сентиментально добавляет, что не может представить свою жизнь без него.
Видимо, и сам режиссёр считает так же: даже с появлением в своей карьере новой «музы» в лице Леонардо Ди Каприо, он приглашает Де Ниро на новые роли. В 2022 году выйдет картина «Убийцы цветочной Луны» — одиннадцатая совместная работа Мартина Скорсезе и Роберта Де Ниро, включая короткометражку «Пробы». Когда актёра спросили, думает, ли он, что это его последняя работа со Скорсезе, он ответил:
Я не знаю, где мы будем через 10 или 15 лет. Но Марти я всегда буду отвечать: «Да».
Роберт Де Ниро
актёр
К ноябрю 2021 года Роберт Де Ниро снялся у Мартина Скорсезе в десяти художественных фильмах: «Злые улицы», «Таксист», «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Бешенный бык», «Король комедии», «Славные парни», «Мыс страха», «Казино», «Ирландец», «Убийцы цветочный Луны».
Педро Альмодовар и Антонио Бандерас
Знакомство Педро Альмодовара и Антонио Бандераса произошло в начале 1980-х годов. Тогда актёр работал в Испанском национальном театре и с коллегами пошёл попить кофе в ближайшее кафе. Туда с экстравагантным красным чемоданом вошёл Альмодовар.
Режиссёр за стойкой долго болтал с барменом, много шутил. Уже собираясь уходить, он обратил внимание на сидящих поблизости актёров и, вглядевшись в Бандераса, сказал: «У тебя романтичное лицо, тебе стоит сниматься в кино».
Он ушёл, а я понятия не имел, кто это был. Я спросил кого-то и мне сказали: «Это Педро Альмодовар. Он снял один фильм, но больше ничего никогда не снимет».
Антонио Бандерас
актёр
Через неделю Альмодовар с актрисой Сесилией Рот пришёл к Бандерасу в театр. После спектакля они зашли в гримёрку, где режиссёр спросил, было бы ему интересно сняться в его фильме. Бандерас, не раздумывая, согласился, ведь это обещало быть его дебютом в кино. В то время режиссёр писал сценарий для фильма «Лабиринт страстей» и пригласил Бандераса на пробы.
Это было только для того, чтобы попробовать его перед камерой, посмотреть, как он ходит и на что-то смотрит. Я тут же понял, что хочу снимать его в фильме. Когда мы работали вместе, я подумал: «Боже мой, если бы я встретил его раньше, я бы дал ему главную роль». Я был так впечатлён его природным умением делать перед камерой всё что угодно.
Педро Альмодовар
режиссёр
К картине «Матадор» Альмодовар и Бандерас поняли, что их объединяет не только творчество — они стали друзьями.
По примеру театральной труппы, режиссёр собрал вокруг себя своих любимых актёров, которые стали ходить за ним из фильма в фильм. Помимо Бандераса в компании оказались испанские актрисы Росси Де Пальма, Кармен Маура, Виктория Абриль.
В свободное от съёмок время они вместе отдыхали, жили мадридской ночной жизнью, развлекались. В ресторанах и кафе их узнавали как «людей Альмодовара». Так продолжалось до самого конца 80-х, а последним совместным фильмом режиссёра и актёра на тот момент стал «Свяжи меня».
Дальше постановщик собирался снимать комедию «Кика», а Бандераса заметили в Голливуде и впервые пригласили на главную роль в американский фильм «Короли мамбо». Актёр не мог отказаться от такой соблазнительной возможности и, несмотря на уговоры друга, уехал покорять Фабрику грёз.
Педро тогда сказал мне жёстко: «Голливуд сломает тебя, ты впустую потратишь свой талант. Не говори потом, что я тебя не предупреждал». […]
Он меня создал. В каком-то смысле я был его творением. И он увидел в моём отъезде предательство. Ему потребовалось некоторое время, чтобы простить меня.
Антонио Бандерас
актёр
Некоторое время затянулось на годы — Альмодовару понадобилось более 20 лет, чтобы вновь встретиться с Бандерасом на съёмочной площадке. За это время актёр успел прославиться ролями в голливудских фильмах «Отчаянный», «Эвита», «Маска Зорро», «Дети шпионов» и озвучкой мультфильма «Шрек».
Когда он вернулся в Испанию в 2011 году на съёмки триллера «Кожа, в которой я живу», актёр был полон уверенности, что многому научился за годы, проведённые в Америке. Бандерас продемонстрировал свои новые наработки старому другу, чем вызвал только разочарование Альмодовара. Режиссёр требовал вернуть того Бандереса, которого он когда-то прославил.
Актёр обижался, спорил, а когда увидел результат, понял, что Альмодовар был полностью прав. С того момента Бандерас поумерил свой пыл и был готов без обсуждения смотреть и слушать режиссёра, чтобы продолжить работать с ним.
В 2019 году режиссер позвал Бандераса на главную роль в мелодраме «Боль и слава». Фильм был во многом автобиографичен, так что, по сути, Бандерасу предстояло сыграть самого Альмодовара. Но режиссёр был уверен в актёре и полностью доверял ему. А вот Бандерас после 37 лет дружбы открыл для себя Альмодовара с другой стороны.
Когда я читал сценарий в первый раз, там были вещи, которые меня по-настоящему удивили. Я не знал об открытых ранах, которые ему нужно было залечить, о боли, связанной с его матерью, актёрами, друзьями, бывшими любовниками. Там был целый ряд вещей, о которых я не знал. Но больше всего меня удивило, что он сумел сделать шаг вперёд и использовать любовь всей его жизни — кино, чтобы смириться и наконец исцелить все эти раны.
Антонио Бандерас
актёр
Играть того самого человека, который стоит за камерой и контролирует съёмки, для Бандераса оказалось настоящим испытанием.
Но фильм «Боль и слава» удался: он получил признание критиков, десятки номинаций и наград, а самого Антонио Бандераса впервые номинировали на премию «Оскар».
К ноябрю 2021 года Антонио Бандерас снялся у Педро Альмодовара в восьми картинах: «Лабиринт страстей», «Матадор», «Закон желания», «Женщины на грани нервного срыва», «Свяжи меня», «Кожа, в которой я живу», «Я очень возбуждён», «Боль и слава». И именно их актёр считает самыми главными в своей карьере.
Если бы как актёр я снялся только в этих восьми фильмах Альмодовара, я был бы удовлетворён. Всё остальное — только бонус.
Антонио Бандерас
актёр
Источник:
- Из простых пастухов в героев боевиков
- Олег Анофриев: детская травма, уникальный голос и 65 лет счастливого брака
- Любопытная деталь с домом в фильме "Белорусский вокзал"
- 8 неожиданных и забавных фактов о Томе Крузе
- Анна Легчилова: как муж сломал ей руку на сцене и почему актриса три года скрывала единственного сына
Понравилось9