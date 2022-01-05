Популярные режиссеры и их любимчики среди актеров

Тим Бёртон и Джонни Депп познакомились в 1989 году, когда режиссёр искал исполнителя главной роли для своей картины «Эдвард руки-ножницы». Актёр не был очевидным кандидатом: на тот момент самыми яркими его киноработами были только «Плакса» и «Кошмар на улице Вязов».

Когда Депп читал сценарий, он плакал. Актёр понимал, что участие в таком фильме может изменить его карьеру, но серьёзно сомневался, что его утвердят. И был прав: студия настаивала на кандидатуре Тома Круза, но Бёртон уже сделал свой выбор.

Не так часто в жизни бывает, чтобы ты почувствовал с кем-то связь и всё произошло очень просто… Это связь просто есть и всё. Тим Бёртон режиссёр

Сыграв в фильме, Депп доказал, что способен исполнять глубокие, в чём-то даже мрачные роли. Режиссёр был в восторге, и вскоре понял, что Депп не только талантливый актёр, но и отличный друг. Между ними оказалось много общего: оба любят поп-культуру, старые фильмы ужасов и анекдоты. Когда в 2003-м у Бёртона родился сын, он попросил Деппа стать его крёстным, а спустя годы выбрал актёра на эту роль и для своей дочери.