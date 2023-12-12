После обращения к Путину суд Москвы отменил арест учёному-гидрологу, задержанному из-за ошибки искусственного интеллекта

Цветкова обвиняли в 4-х убийствах, совершенные по версии следствия им с его подельником в 2002 году. Тогда преступник с особой жестокостью расправился с двумя женщинами, проживавшими в квартире на Ярославском шоссе, с пенсионеркой из квартиры на проспекте Андропова и с пожилым мужчиной из Новой Москвы. Целью этих убийств, как считали правоохранители, явилась нажива.

Первое убийство произошло 2 августа 2002 года в деревне Городище (сейчас это территория Новой Москвы). Якобы тогда Цветков со своим подельником находились в гостях у мужчины, выпивали, а после ссоры избили хозяина дома и сожгли его вместе с его домом. Тем же вечером, войдя в раж, по свидетельству подельника, Цветков расправился с 64-летней пенсионеркой, которую мужчины ограбили, забрав всё ценное из её квартиры. А спустя время под предлогом аренды квартиры напали на женщину и ее 90-летнюю мать. Обе несчастных были убиты.

Несмотря на многочисленные свидетельства сотрудников и начальства Цветкова о том, что на момент совершения преступления он был в командировках и экспедициях в Костромской и Вологодской областях и никак не мог присутствовать на местах убийств, отличался от предполагаемого убийцы возрастом, следствие посчитало достаточным доказательством 55%-е совпадение внешности Цветкова с фотороботом преступника, составленным 20 лет назад. Между тем, по словам близких мужчины, у него не было времени на какие-либо посторонние занятия, т.к. гидролог постоянно был занят исследовательской работой, что отражено в путевых журналах экспедиций.

Что касается экспедиционных поездок, это были труднодоступные места, куда можно проехать только на ГАЗ-66. "Выбраться оттуда самостоятельно и незаметно просто невозможно. На исчезновение одного из участников экспедиции точно бы обратили внимание, это было бы ЧП", - рассказывала жена учёного, Марина.

Марина Цветкова рассказывает, как узнала об аресте.