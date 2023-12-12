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После обращения к Путину суд Москвы отменил арест учёному-гидрологу, задержанному из-за ошибки искусственного интеллекта

После обращения к Путину суд Москвы отменил арест учёному-гидрологу, задержанному из-за ошибки искусственного интеллекта

Автор:
12 декабря 2023 15:37
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Александр Цветков   Видео   Ева Меркачева   арест   гидролог   криминал   убийство   ученый   экспедиции   
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Система распознавания лиц сообщила о 55%-м сходстве учёного с фотороботом предполагаемого преступника, который совершил 20 лет назад серию убийств. Гидролога задержали прямо в самолёте в феврале 2023 года, когда он возвращался из очередной научной экспедиции. Все это время Александр Цветков провёл под арестом.

Цветкова обвиняли в 4-х убийствах, совершенные по версии следствия им с его подельником в 2002 году. Тогда преступник с особой жестокостью расправился с двумя женщинами, проживавшими в квартире на Ярославском шоссе, с пенсионеркой из квартиры на проспекте Андропова и с пожилым мужчиной из Новой Москвы. Целью этих убийств, как считали правоохранители, явилась нажива.


Первое убийство произошло 2 августа 2002 года в деревне Городище (сейчас это территория Новой Москвы). Якобы тогда Цветков со своим подельником находились в гостях у мужчины, выпивали, а после ссоры избили хозяина дома и сожгли его вместе с его домом. Тем же вечером, войдя в раж, по свидетельству подельника, Цветков расправился с 64-летней пенсионеркой, которую мужчины ограбили, забрав всё ценное из её квартиры. А спустя время под предлогом аренды квартиры напали на женщину и ее 90-летнюю мать. Обе несчастных были убиты.


Несмотря на многочисленные свидетельства сотрудников и начальства Цветкова о том, что на момент совершения преступления он был в командировках и экспедициях в Костромской и Вологодской областях и никак не мог присутствовать на местах убийств, отличался от предполагаемого убийцы возрастом, следствие посчитало достаточным доказательством 55%-е совпадение внешности Цветкова с фотороботом преступника, составленным 20 лет назад. Между тем, по словам близких мужчины, у него не было времени на какие-либо посторонние занятия, т.к. гидролог постоянно был занят исследовательской работой, что отражено в путевых журналах экспедиций.


Что касается экспедиционных поездок, это были труднодоступные места, куда можно проехать только на ГАЗ-66. "Выбраться оттуда самостоятельно и незаметно просто невозможно. На исчезновение одного из участников экспедиции точно бы обратили внимание, это было бы ЧП", - рассказывала жена учёного, Марина.


Марина Цветкова рассказывает, как узнала об аресте.

Показания же против Цветкова, по мнению адвокатов, дал его «соучастник», который решил сотрудничать со следствием после того, как понял, что ему грозит пожизненный срок заключения. Задержанный подельник сообщил, что Цветков бомжевал с ним на площади трех вокзалов в Москве, пил алкоголь, «выкуривал по полпачки сигарет в день» и представлялся как Саша Чуваш. А еще убивал.







Цветков же никогда не курил из-за проблем с лёгкими, не пил, да и бродяжничество как образ жизни для семейного человека, который либо был в экспедициях, либо ежедневно ходил на работу в Института биологии внутренних вод РАН, как-то сложно представить. На месте преступления не было обнаружено отпечатков пальцев Цветкова и, в сущности, единственным доказательством его вины было то самое свидетельство системы распознавания лиц. Ну и через время - показания "подельника", которого, как утверждает Цветков, он никогда раньше не встречал. Учёного арестовали, и 10 месяцев он провёл под стражей.




4 декабря на встрече членов Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с президентом России Владимиром Путиным правозащитник Ева Меркачёва рассказала о ситуации с Цветковым. Президент заметил, что в этом деле, конечно, нужно разбираться, добавив, что "искусственный интеллект - сложная тема, и если есть какие-то сбои в этой сфере, их нужно анализировать и делать соответствующие выводы".

После разговора с ВВП Замоскворецкий суд Москвы отменил арест Цветкова, и учёного освободили из-под стражи в зале суда. Александру Цветкову, обвиняемому по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий: речь идёт о запрете на общение с участниками судебного процесса с помощью средств связи и интернета.


Впрочем, уголовное дело еще не закрыто, однако супруга ученого надеется, что это лишь первый шаг.

«Александра отпустили домой, но полностью обвинения ещё не сняли. Очень бы хотелось оставить эту историю в уходящем году, надеемся, что так оно и будет! В любом случае, это большая радость и огромный шаг в нужном направлении!»написала жена учёного, Марина Цветкова .


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Метки: Ynews   Александр Цветков   Видео   Ева Меркачева   арест   гидролог   криминал   убийство   ученый   экспедиции   
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9  комментариев
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7k
Roman Час назад
Какая нейросеть? Постановление об аресте кто подписывал? На каком основании?
Или там было что-то, чего нам не рассказали в этой истории?
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20k
Алексей Полчаса назад
55%, я часто пользуюсь этой системой совпадения до 60% это скорее всего просто похожие рожи. Когда это одна и та же рожа то совпадение идет от 65% до 90%, больший процент совпадений я не видел даже при сравнении идентичных фото.
К примеру если смотреть в каком ни будь Файндфейсе человека фотографий которого нет в ВК система все равно найдет 10 рож похожих на него на 55%.
Получается что или те кто работал дауны и того кто арестовал уже там не должно быть или нам тут до конца все не рассказывают
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4k
workmen77 41 минуту назад
Вот мужику за "4 убийства" грозила высшая мера. Это ему повезло, что Меркачева озвучила эту ситуацию, а если бы не повезло? Вот так у нас работают следствие и суды. Что нам ответят сторонники смертной казни, как бы они его "воскрешали"?
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20k
Bill Час назад
Ой, что-то подозрительно. Неужели пропали все записи о командировках? Пропали свидетели, которые были с ним рядом во время командировок? Неужели в 2003 году во время научных экспедиций никто не делал фотографии на память?
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13k
ron Час назад
А ловко киллер соскочил! )))
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10k
Борис Карабанов Час назад
Блин, такой роскошный "висяк" сорвался! Наказанных без вины не бывает. Бывает недостаток улик.
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