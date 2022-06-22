Мир вокруг нас в пугающих фактах, от которых не по себе

Как пришли к такому выводу? Потыкали в ребёнка булавкой, не получив на это реакцию.

Существует немало людей, испытывающих дискомфорт от поездок в метро. Однако их число может увеличиться, если знать об исследовании Университета Колорадо. Несмотря на то, что оно проводилось в 2008 году, тенденция сохранилась: 15% воздуха на станциях метро состоит из омертвевшей кожи пассажиров.