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Мир вокруг нас в пугающих фактах, от которых не по себе

Мир вокруг нас в пугающих фактах, от которых не по себе

Автор:
22 июня 2022 23:41
Сообщество : Факты
Метки: Не по себе   любознательно.   меньше знаешь - крепче спишь   мир вокруг нас   пугающие факты   факты   факты обо всем   
1199
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Люди по своей натуре любознательны, а посему стремятся познавать что-то новое. В этом нам помогает огромное множество познавательных, порой забавных фактов. Но встречаются среди них и те, от которых становится не по себе.

К таким фактам лучше всего подойдёт описание «меньше знаешь – крепче спишь».


Медицина прошлого, хоть и была эффективной, вопросы к ней всё же имеются. Например, касаемо того, как до 80-х годов оперировали младенцев. Ведь врачи были убеждены, что малыши до 15 месяцев не чувствуют боль.

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В связи с этим им не давали анестезию, а вводили только мышечный релаксант, дабы они не барахтались во время операции. И всё из-за того, что в 40-х годах исследователи пришли к ошибочному мнению, что у младенцев не развиты неврологические способности, отвечающие за боль.

Как пришли к такому выводу? Потыкали в ребёнка булавкой, не получив на это реакцию.


Существует немало людей, испытывающих дискомфорт от поездок в метро. Однако их число может увеличиться, если знать об исследовании Университета Колорадо. Несмотря на то, что оно проводилось в 2008 году, тенденция сохранилась: 15% воздуха на станциях метро состоит из омертвевшей кожи пассажиров.

То есть той, что находится у людей, например, в слуховых проходах, подмышках, пупке и прочих подобных местах. Стоит ли говорить, что далеко не все пассажиры в метро так чисты, как хотелось бы.


Статистика умеет удивлять, и вот очередное тому подтверждение. Исследования показали, что у мужчин гораздо больше шансов оказаться убитым на улице при встрече с незнакомцем. В свою очередь для женщин ещё более пугающие новости: их чаще поджидает опасность от родственников в стенах дома.

Наверняка многие, плавая в различных бассейнах, сталкивались с едким запахом, списывая его на хлорку. Конечно, она присутствует в воде, но так пахнуть ей помогают отходы человеческой жизнедеятельности. Вступая в реакцию, они образуют токсичное вещество хлорамин, способное вызывать кашель, насморк, а при попадании в рот и диарею.

Так что заявления о том, что глотать воду в бассейне опасно, вполне оправданы. К слову, хлор, который должен защищать от микробов, теряет свои свойства при контакте с мочевиной. Поэтому, если ваши глаза покраснели после плавания, причина этого не в хлоре, а в том, что кто-то «напрудил».

Список психических заболеваний пестрит разнообразием. Например, в нём есть некий синдром Капгра, когда кажется, что все родственников и друзей подменили двойниками. Существует также синдром Котара, когда человек думают, что скончался. Конечно, чаще всего они указывают на развитие шизофрении, однако столкнуться с ними может и весьма здоровый человек, употребивший психоделические запрещённые вещества.

По всей видимости, тараканы навсегда останутся в нашей жизни и переживут нас. Ведь они пережили ядерные взрывы в Хиросиме и Нагасаки, в чём им помогли их клетки, которые делятся в разы медленнее, чем у человека, позволяя организму дольше устранять последствия радиации.

Кроме того, они могут прожить без головы 3 недели, при этом бегая со скоростью до 5 км/ч. Ведь их мозг не контролирует дыхание, а кровь хорошо свёртывается.


Ну и закончим весьма печальной новостью для левшей. Недавнее исследование показало, что примерно 2,5 тыс. левшей ежегодно умирает от использования вещей, сделанных для правшей. Кроме того, средняя продолжительность последних составляет 75 лет, тогда как первые живут на 9 лет меньше.

По мнению докторов, это связано с тем, что левши чаще сталкиваются с проблемами иммунной системы и неврологией.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Не по себе   любознательно.   меньше знаешь - крепче спишь   мир вокруг нас   пугающие факты   факты   факты обо всем   
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2  комментария
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130
AMATORI 56 минут назад
Тараканы не выживают при минусовой температуре
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15k
Bill 10 минут назад
Хотелось бы посмотреть на 15-месячного ребенка, в которого тыкают булавкой, а он улыбается.
И еще хотелось бы увидеть воздух, который на 15% состоит из омертвевшей кожи.
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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