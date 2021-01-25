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Познавательные и неизвестные многим факты обо всем на свете

Познавательные и неизвестные многим факты обо всем на свете (16 фото)

Автор:
25 января 2021 13:55
Сообщество : Факты
Метки: знания   познавательно   увлекательно   факты   факты обо всем   фото   
25471
16
Мир полон сюрпризов. Каждый день он продолжает удивлять нас, открывая все новые факты. В этом посте вы найдете интересные события и знания, собранные на вкус автора. Немного информации в копилку как доказательство, что даже развлекательный контент может быть полезным.
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Метки: знания   познавательно   увлекательно   факты   факты обо всем   фото   
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63  комментария
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4k
ScorpioN 6 часов назад
В то время , как в СССР женщины не брили ноги , в Европе негры еще сидели в зоопарке...
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9k
Василий Сургайло Час назад
Один из этих?


Один из этих?
Один из этих?
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3k
Юра Гагарин 4 часа назад
"синдром автопивоварни" поел и пьян, здорово
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17k
Феникс Юра Гагарин 4 часа назад
ну так себе, если такое каждый день то....
мне кажется устаешь))
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10k
Pochiniks Феникс 3 часа назад
И печень через месяц в труху. Не зря девушка в лечебном учреждении находится.
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17k
Евгений Феникс 3 часа назад
Знаю людей, которые уже несколько лет каждый день...
Может тоже болеют?
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3k
Дарвин и аморальная премия 7 часов назад
Минус за ноги жены Гагарина, ну вообще не в тему,как в лужу автор пернул
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27k
Ed Дарвин и аморальная премия 6 часов назад
согласен.
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1k
zenon Ed 5 часов назад
Так значит про жену Гагарина данные пришли из лужи.
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3k
Дарвин и аморальная премия zenon 5 часов назад
Судя по искрометному "юмору" автора поста -из другого места
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17k
Евгений Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Это у неё колготки такие, с начёсом.
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332
Constructor Евгений 2 часа назад
а зона бикини наверное вообще песня!
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1k
DrKlizmi 7 часов назад
Звук в воде распространяется быстрее чем в воздухе? Вот это сюрприз! Я об этом ещё в школе узнал,да и не только я.
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26k
Teodor DrKlizmi 4 часа назад
Все мы об этом в школе узнали. А многие ли запомнили?
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1k
Yow DrKlizmi 2 часа назад
а вот радиоволны поглощаются сильнее, причём чем больше частота, тем сильнее поглощаются, поэтому возле моря так плохо работает мобильная связь и поэтому подлодки пользуются связью на низких частотах: при помощи длииииинющих антенн
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28k
Минчанин 7 часов назад
"Природа создала шишки, напоминающие бутоны"
Как-раз , с точностью до наоборот. Природа создала бутоны, напоминающие раскрытые шишки.
Шишки были задолго до появления бутонов.
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1k
Олег 7 часов назад
Черные карты проявляются когда на них смотрят ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ!
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
625
лесная лысоешка 8 часов назад
в общем жена у Гагарина стрёмнная
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30
Xprint лесная лысоешка 5 часов назад
Свою покажи
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625
лесная лысоешка Xprint 5 часов назад
кому такая внешность нравятся те извращенцы
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8k
Павел лесная лысоешка 3 часа назад
обычная женщина
обычная женщина
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1k
Yow лесная лысоешка 2 часа назад
ку да уж нам до "европейских красавиц"?
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112
Максим Борисов Xprint 2 часа назад
Зачем тебе фото его ладоней??
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591
Дмитрий 9 часов назад
Армяне уже в 43 г. н.э. денег заплатили, что бы на карте оказаться?))))
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28k
Минчанин Zhora 5 часов назад
Самое первое, официально принявшее христианство.
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3k
Юра Гагарин Killgrave 4 часа назад
та древняя армения к нынешним врмянам отношения не имеет никакого
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8k
Павел [email protected] 3 часа назад
А ты словом "бульбаш", хотел унизить, или подчеркнуть свою невъиппенность?
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16k
Жан Батист Эмануэль Зорг Минчанин 3 часа назад
Правда, это были не совсем те же армяне, что сейчас, почти как не совсем те же греки, что тогда...
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16k
Жан Батист Эмануэль Зорг Killgrave 3 часа назад
У них там офис...
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3k
Макс 9 часов назад
Комментарий к фото
За Гагариным всегда хвост ходил. Это майор КГБ под прикрытием.
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6k
Elena Ki 9 часов назад
чтобы животных не приходилось страдать
=====================================
Какая сволочь страдает животных?
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694
Viktor Elena Ki 8 часов назад
Панин же .
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5k
evenSeven 9 часов назад
Армения тут просто центр мира
Армения тут просто центр мира
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3k
Zhora evenSeven 6 часов назад
А что не так ? Армянское царство в те времена действительно было огромным, занимало всё Закавказье и бОльшую часть территории современной Турции.
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5k
Александр 9 часов назад
Когда коту делать нечего - он лижет яйца, а когда журналу Тайм некуда девать деньги, они вместо фотошопа нанимают кучу дроновладельцев.
Когда коту делать нечего - он лижет яйца, а когда журналу Тайм некуда девать деньги, они вместо фотошопа нанимают кучу дроновладельцев.
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7k
vit Александр 9 часов назад
Вообще-то это одна контора, кстати возможно российская.
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1k
0lov 10 часов назад
это он....))
это он....))
это он....))
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1k
eddie 0lov 9 часов назад
Нет, тот в шапке был:)
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7k
Kim Martynov 0lov 8 часов назад
Познавательные и неизвестные многим факты обо всем на свете
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1k
Роман Kim Martynov 7 часов назад
Как то Пабло Пикассо ограбили на улице. В полиции сказали: Вы же художник. Можете нарисовать грабителя? Конечно ответил Пикассо, и нарисовал. Уже к вечеру по этому рисунку были задержаны семь стариков, четыре старушки, две стиральные машины и один троллейбус.
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4k
elllfa 0lov 50 минут назад
По мне больше на Павла Волю смахивает
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39k
doker 10 часов назад
А карта для 1 века - довольно подробная.
А карта для 1 века - довольно подробная.
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28k
Минчанин doker 7 часов назад
Ну, так торговали. Чтобы торговать - нужно знать, куда плыть, куда иттить...
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3k
Zhora doker 6 часов назад
Ну да, карта охватывает очень большую территорию - многие тысячи километров. Получается, более 2000 лет назад люди уже неплохо были знакомы с окружающим миром. Тут и Персидский залив, и Каспийское море, и даже Индия есть.
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3k
Zhora Минчанин 6 часов назад
Так ведь торговля - это основа экономики. А развитие экономики даёт мощный толчок развитию любой цивилизации.
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28k
Минчанин Zhora 4 часа назад
Верно.
Тем более, что торговля лежит в основе возникновения любой цивилизации.
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1k
Yow Zhora 2 часа назад
а маленькие чёрточки возле морей - это мои предки чёрное море копают)))
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692
Весельчак У 11 часов назад
бабы с волосатыми ногами
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87
Lantoday 12 часов назад
В коже рыбы содержится много каллагена, из него же по большей части состоит наша кожа, поэтому и заживление проходит быстрее.
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7k
Cornho Lantoday 12 часов назад
*коллагена
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18k
Will2006 Lantoday 11 часов назад
а почему именно тиляпии, а не карася например?
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17k
kamanch Will2006 10 часов назад
костей много и филе не такое вкусное
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10k
Lexx Will2006 9 часов назад
где они в Бразилии карася найдут?!
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