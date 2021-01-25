Познавательные и неизвестные многим факты обо всем на свете

Мир полон сюрпризов. Каждый день он продолжает удивлять нас, открывая все новые факты. В этом посте вы найдете интересные события и знания, собранные на вкус автора. Немного информации в копилку как доказательство, что даже развлекательный контент может быть полезным.

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1. Выглядит как кусок мяса, правда? На самом же деле - это арбуз. Повар сети Ducks Eatery ввел его в меню. Готовится арбуз по особой технологии в течение 4 дней и имеет уникальный вкус 0 Источник:

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2. Природа создала шишки, напоминающие бутоны 0 Источник:

3. В океанариуме Китая появились роботы. Морских жителей хотят заменить на реалистичные машины, чтобы животных не приходилось страдать в неволе 0 Источник:

4. Необычные черные карты, которые проявляются, когда на них смотрят 0 Источник:

5. В то время, как на Западе уже гремели перевороты в индустрии красоты, не все женщины в СССР брили ноги. Доказательство - это фото Гагарина с женой. 0 Источник:

6. На фото - пальмира. Фрукт, который растет на пальме в Индии, в Юго-Восточной Азии и Малайзии. Зерна внутри желеобразные и мягкие 0 Источник:

7. Карта мира, составленная римским историком и географом Помпонием Мела в 43 году н.э 0 Источник:

8. Обложка журнала TIME, воссозданная при помощи дронов 0 Источник:

9. Процесс созревания хлопка 0 Источник:

10. Есть такая болезнь, которая условно называется "синдром автопивоварни". При таком состоянии организм человека превращает сахар и любые углеводы в этанол (спирт). На фото молодая девушка, которая пьянеет практически от каждого приема пищи 0 Источник:

11. Подсветка пешеходных переходов, понятная и заметная для пешеходов и водителей, особенно в ночное время 0 Источник:

12. Благодаря этому ужасному фотороботу был найден реальный преступник 0 Источник:

13. Под водой звук распространяется в 4 раза быстрее, чем в воздухе 0 Источник:

14. Физика удивляет и поражает 0 Источник: