Познавательные и неизвестные многим факты обо всем на свете

Мир полон сюрпризов. Каждый день он продолжает удивлять нас, открывая все новые факты. В этом посте вы найдете интересные события и знания, собранные на вкус автора. Немного информации в копилку как доказательство, что даже развлекательный контент может быть полезным.
1. Выглядит как кусок мяса, правда? На самом же деле - это арбуз. Повар сети Ducks Eatery ввел его в меню. Готовится арбуз по особой технологии в течение 4 дней и имеет уникальный вкус
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3. В океанариуме Китая появились роботы. Морских жителей хотят заменить на реалистичные машины, чтобы животных не приходилось страдать в неволе
5. В то время, как на Западе уже гремели перевороты в индустрии красоты, не все женщины в СССР брили ноги. Доказательство - это фото Гагарина с женой.
6. На фото - пальмира. Фрукт, который растет на пальме в Индии, в Юго-Восточной Азии и Малайзии. Зерна внутри желеобразные и мягкие
10. Есть такая болезнь, которая условно называется "синдром автопивоварни". При таком состоянии организм человека превращает сахар и любые углеводы в этанол (спирт). На фото молодая девушка, которая пьянеет практически от каждого приема пищи
11. Подсветка пешеходных переходов, понятная и заметная для пешеходов и водителей, особенно в ночное время
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Один из этих?
мне кажется устаешь))
Может тоже болеют?
Как-раз , с точностью до наоборот. Природа создала бутоны, напоминающие раскрытые шишки.
Шишки были задолго до появления бутонов.
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Какая сволочь страдает животных?
Тем более, что торговля лежит в основе возникновения любой цивилизации.