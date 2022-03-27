Лобстеры для бедняков, «Чупа-Чупс» от Дали и другие интересные факты

Если и знакомиться в жизни с какими-либо правилами, то точно не с «+3/-8», поскольку оно относится к авиакатастрофам. Согласно проведенным исследованиям, большинство падений самолётов (а это 80%) случается через три минуты после взлёта и за восемь минут до посадки. Так что, если вы пережили это время, шанс не разбиться, весьма велик.