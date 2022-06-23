Лучшее из подборки, которую не стоит показывать специалисту по технике безопасности

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Некоторые посты в данной подборке являются баянами. Но это подборка лучшего. Лишь отчаянные люди смогли попасть в сей пост. Одним из главных атрибутов коллекции являются лестницы и стремянки.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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У меня третий вопрос: как они собираются её снимать?