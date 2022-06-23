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Лучшее из подборки, которую не стоит показывать специалисту по технике безопасности

Лучшее из подборки, которую не стоит показывать специалисту по технике безопасности

Автор:
23 июня 2022 18:41
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   инженер по ТБ   лестница   подборка   прикол   техника безопасности   
3265
16
Некоторые посты в данной подборке являются баянами. Но это подборка лучшего. Лишь отчаянные люди смогли попасть в сей пост. Одним из главных атрибутов коллекции являются лестницы и стремянки.
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Источник:

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Метки: Юмор   инженер по ТБ   лестница   подборка   прикол   техника безопасности   
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7  комментариев
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10k
Сергей Час назад
Какая техника безопасности, главное физика.
Ссылка www.youtube.com
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11k
Cornho 49 секунд назад
"Всего два вопроса: "почему именно на баллонах?" и "как они это туда затащили?"

У меня третий вопрос: как они собираются её снимать?

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2k
Трям Полчаса назад
И чО?
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10
Алексей Михеев Трям 4 минуты назад
Тоже меня прикололо. Высота чуть более 0.5 метра от уровня пола. Ух какая бесстрашная!!!
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145
adssaf afasffdsga Час назад
Комментарий к фото
Вообще это одна из самых надёжных конструкций в подборке. Главное, чтобы человек внизу был сильным.
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