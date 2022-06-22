Три класса образования: пост о безграмотности

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Если гастарбайтерам или жителям других государств позволительно писать с ошибками, то какое оправдание есть у людей, родившихся в России? Откуда такая тотальная безграмотность?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Мальчик подходит к маме и спрашивает:
-Мам, а как правильно - какаиш или какаешь?
-Какаешь. А зачем ты спрашиваешь?
-Да вот письмо девочке из класса пишу.
- Интересно, что за фразу ты сочиняешь.
- "Какаиш ты красивая!"
Асфальт, от греческого а- = без- и сфалло = ошибаюсь. Отсюда асфалис = безопасный. В общем, асфальт = покрытие дороги, которое придает ей безопасность.