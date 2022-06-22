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Три класса образования: пост о безграмотности

Три класса образования: пост о безграмотности

Автор:
22 июня 2022 18:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   грамматика   ошибки   подборка   правописание   прикол   русский язык   
3944
16
Если гастарбайтерам или жителям других государств позволительно писать с ошибками, то какое оправдание есть у людей, родившихся в России? Откуда такая тотальная безграмотность?
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Источник:

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Метки: Юмор   грамматика   ошибки   подборка   правописание   прикол   русский язык   
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19  комментариев
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119k
9k
Сатанеев 3 минуты назад
Это напомнило анекдот:
Мальчик подходит к маме и спрашивает:
-Мам, а как правильно - какаиш или какаешь?
-Какаешь. А зачем ты спрашиваешь?
-Да вот письмо девочке из класса пишу.
- Интересно, что за фразу ты сочиняешь.
- "Какаиш ты красивая!"


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0
Егор Протасов 7 минут назад
С математикой местами ситуация гораздо страшнее. Не важно -тся или -ться жертвы ЕГЭ напишут в слове гаубица, но когда такой не отягощенный интеллектом инженер путает секанс с косекансом, его ракета вместо Марса летит на Донбасс.
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68k
Доктор Джонс 17 минут назад
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4k
Frank Borman 20 минут назад
4. Слово "асфальт" ещё нужно постараться изнахратить таким образом

Асфальт, от греческого а- = без- и сфалло = ошибаюсь. Отсюда асфалис = безопасный. В общем, асфальт = покрытие дороги, которое придает ей безопасность.
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5k
livaneth 21 минуту назад
Гастербайтеры улицы метут. Они-же и объявления пишут.
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138
zenon Полчаса назад
В кусты надо писать вместе, а из кустов - раздельно!
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5k
oleg-volko2016 Полчаса назад
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22k
Валерий 39 минут назад
только "пешы".
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39k
Лесли 🥰 42 минуты назад
У нас один ювелир открыл магазинчик. И баннер у него был весёлый. Продажа и ремонт ювелийрных изделий!)))
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
119k
9k
Hunson Abadeer Час назад
после "Освальда" выпал в осадок
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2k
Игорь Час назад
Комментарий к фото
"Ославьт" немного получше)
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9k
Nero Час назад
Оба варианта правильные. С той разницей, что "внутрь" это классический литературный вариант, а "вовнутрь" разговорный, но вполне себе допустимый.
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2k
Трям 2 часа назад
Вот идеот! Правильна песать - двух яросТная кровать!
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18k
homerchik 2 часа назад
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2k
Григорий Водениктов 2 часа назад
сначала даже смешно, а потом грустно становится.
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28k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
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