17 человек, к которым удача вовремя пришла на помощь

Подборка фотографий везунчиков, которым удача протянула руку в самый подходящий момент. В этот раз фортуна была на их стороне!
Мир так устроен, что жизнь человека соткана не только из приятных моментов. Неудачи и опасности также подстерегают его на пути. Иногда они настолько явно дышат в затылок, что, кажется, избежать их попросту невозможно. Однако некоторые счастливчики особенно любимы фортуной, и поэтому она не упускает случая помочь им. Ниже представлены фото, которые показывают, как это может выглядеть со стороны.
Ещё немного, и катастрофа стала бы реальностью
Этот человек явно везунчик
Чётко застрял
Заглох в самом неподходящем месте
К счастью, работники железной дороги быстро отреагировали на авто, застрявшее на путях, и вовремя остановили движение поезда. Всё закончилось благополучно.
Столб пробил лобовое стекло автомобиля моего друга
Катастрофы удалось избежать благодаря художественной инсталяции
Скульптура под названием «Хвосты китов», установленная в нидерландском городе Спейкениссе, смогла предотвратить крушение поезда метро. Машина выехала за пределы путей на открытой станции и застряла на фигуре, благодаря чему машинист смог покинуть поезд самостоятельно, не получив ни единой травмы. Пассажиров в транспорте не было.
Дерево упало между двумя машинами
Никто не пострадал
К счастью, я посмотрел на щётку перед тем, как почистить зубы
Достаточно одного плохого дня, чтобы кукуруза стала убийцей
Происшествие случилось во время торнадо в Кентукки.
И внутри всё сжалось
Гвоздь прошёл между пальцами
Тот самый момент, когда фортуна тебя обожает
Захотелось попить. Хорошо, что я успел посмотреть в стакан прежде, чем сделать глоток
Монитор остался цел
Хожу на стрельбу из лука. В зале по бокам висят небольшие мониторчики на случай соревнований и так далее. Попасть в них можно, только если целиться специально, ну я так думала. Однако на тренировке произошло такое: насколько я поняла, у кого-то стрела упала с полочки на момент выстрела и улетела четко в usb. Что самое забавное — телек жив-здоров, показывает, но разъём вряд ли цел.
На машине ни цапарины
Вот почему нужно всегда носить каску
Источник:
АНТИФИШКИ
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