17 человек, к которым удача вовремя пришла на помощь

Мир так устроен, что жизнь человека соткана не только из приятных моментов. Неудачи и опасности также подстерегают его на пути. Иногда они настолько явно дышат в затылок, что, кажется, избежать их попросту невозможно. Однако некоторые счастливчики особенно любимы фортуной, и поэтому она не упускает случая помочь им. Ниже представлены фото, которые показывают, как это может выглядеть со стороны.

Ещё немного, и катастрофа стала бы реальностью