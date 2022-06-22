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17 человек, к которым удача вовремя пришла на помощь

17 человек, к которым удача вовремя пришла на помощь

Автор:
22 июня 2022 08:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Удача   ФОРТуна   в мире   люди   повезло   подборка   
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Подборка фотографий везунчиков, которым удача протянула руку в самый подходящий момент. В этот раз фортуна была на их стороне!

Мир так устроен, что жизнь человека соткана не только из приятных моментов. Неудачи и опасности также подстерегают его на пути. Иногда они настолько явно дышат в затылок, что, кажется, избежать их попросту невозможно. Однако некоторые счастливчики особенно любимы фортуной, и поэтому она не упускает случая помочь им. Ниже представлены фото, которые показывают, как это может выглядеть со стороны.

Ещё немного, и катастрофа стала бы реальностью

×
×

Этот человек явно везунчик


Чётко застрял


Заглох в самом неподходящем месте


К счастью, работники железной дороги быстро отреагировали на авто, застрявшее на путях, и вовремя остановили движение поезда. Всё закончилось благополучно.

Столб пробил лобовое стекло автомобиля моего друга


Катастрофы удалось избежать благодаря художественной инсталяции


Скульптура под названием «Хвосты китов», установленная в нидерландском городе Спейкениссе, смогла предотвратить крушение поезда метро. Машина выехала за пределы путей на открытой станции и застряла на фигуре, благодаря чему машинист смог покинуть поезд самостоятельно, не получив ни единой травмы. Пассажиров в транспорте не было.

Дерево упало между двумя машинами


Никто не пострадал


К счастью, я посмотрел на щётку перед тем, как почистить зубы


Достаточно одного плохого дня, чтобы кукуруза стала убийцей


Происшествие случилось во время торнадо в Кентукки.

И внутри всё сжалось


Гвоздь прошёл между пальцами


Тот самый момент, когда фортуна тебя обожает


Захотелось попить. Хорошо, что я успел посмотреть в стакан прежде, чем сделать глоток


Монитор остался цел


Хожу на стрельбу из лука. В зале по бокам висят небольшие мониторчики на случай соревнований и так далее. Попасть в них можно, только если целиться специально, ну я так думала. Однако на тренировке произошло такое: насколько я поняла, у кого-то стрела упала с полочки на момент выстрела и улетела четко в usb. Что самое забавное — телек жив-здоров, показывает, но разъём вряд ли цел.

На машине ни цапарины


Вот почему нужно всегда носить каску

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Удача   ФОРТуна   в мире   люди   повезло   подборка   
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Мистер Фикс Полчаса назад
На последнем дискета?
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