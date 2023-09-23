19 грибников, которым улыбнулась удача

Любители тихой охоты, которые готовы потратить время и силы на поиски грибов, часто бывают достойно вознаграждены. Перед вами фотографии везунчиков, которые отправились в лес и наткнулись на грибной клад.
Осенний грибной сезон в самом разгаре! А это значит, что в интернете уже полно фото от заядлых грибников и любителей, которые хвастают своей добычей. И пока одни обожатели тихой охоты делятся обилием найденных грибов, другие выкладывают в соцсети фотографии отдельных экземпляров и собирают кучу лайков. Некоторые находки поражают своими размерами. Так пользователи отмечают, что, найдя один такой гриб, можно приготовить из него сразу несколько блюд, а оставшееся ещё и законсервировать. Ниже вы сможете увидеть снимки грибов-рекордсменов, глядя на которые невольно захочется взять корзинку и отправиться в ближайший лес.
Счастье выглядит именно так
Гриб поразительных размеров. Невероятно, что он смог дорасти до таких габаритов и остаться целёхоньким
Эти гигантские грибы просто невероятны. Кажется, малышу на одном из них очень даже комфортно
Я думаю, очень немногие люди когда-либо дремали на вершине гриба.
Настоящие молоты Тора
Гриб идеальной формы. Это же грибной Колобок
Хвастается добычей
Вес этого красавчика составил 1,8 килограммов!
Славный грибочек. Вы только полюбуйтесь на него, настоящий экспонат
Это реальность или сон?
Вы только взгляните на масштаб этого гиганта
После такой находки можно смело не ходить в лес до следующей осени
Этот огромный дождевик весит более 16 килограммов. Грибник любезно поделился своей находкой с 17 семьями.
Улыбка до ушей говорит сама за себя
Полипора — отличная альтернатива вёшенкам
Когда эти грибы вырастают до огромных размеров, то становятся немного жёсткими. Но при этом их всё равно можно употреблять в пищу.
Щедрые дары леса
Счастье. Тот самый момент, когда находишь отменные грибы, которые размером с голову
Особенный сюрприз
Вот так находка!
Диаметр этого красавчика — 30 сантиметров
Совместно найденное сокровище
Юный грибник демонстрирует свои находки
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