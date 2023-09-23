19 грибников, которым улыбнулась удача

Осенний грибной сезон в самом разгаре! А это значит, что в интернете уже полно фото от заядлых грибников и любителей, которые хвастают своей добычей. И пока одни обожатели тихой охоты делятся обилием найденных грибов, другие выкладывают в соцсети фотографии отдельных экземпляров и собирают кучу лайков. Некоторые находки поражают своими размерами. Так пользователи отмечают, что, найдя один такой гриб, можно приготовить из него сразу несколько блюд, а оставшееся ещё и законсервировать. Ниже вы сможете увидеть снимки грибов-рекордсменов, глядя на которые невольно захочется взять корзинку и отправиться в ближайший лес.

Счастье выглядит именно так