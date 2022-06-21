5 дурацких правил, которым нас учили с детства - и совершенно напрасно

Не всегда родители на самом деле знают, что для их ребенка лучше. Порой мамы и папы сами не осведомлены о том, что правильно, а что вредно. Сегодня мы перечислим различные привычки и правила, которым нас учили с детства. Во взрослой жизни оказалось, что многие из них вообще не нужны.
С детства многие помнят фразы: "Пока все не съешь - из-за стола не выйдешь", "Чего не доел(а) - всю силу оставил(а)", "Доешь, потом десерт". Таким образом родители не только заставляют детей переедать, но еще и прививают привычку есть после еды сладкое и не слушать свои истинные желания. Возможно, ребенок уже наелся и не хочет никакую последнюю ложку. Повзрослев, эти самые дети в роли родителей продолжают говорить детям те же самые фразы.
Чистить уши надо, но уж точно не совать туда ватную палочку. Врачи давно предупредили, что таким образом можно повредить перепонку. Если уж и чистить уши, то только мыльным пальцем, да и то не засовывать его глубоко. В остальных случаях можно обратиться к специалисту, чтобы вычистить серу, например.
После прогулки дети часто пачкаются. Так было и в нашем детстве, так и сейчас. После очередной прогулки меня буквально запихивали в ванну и терли с ног до головы. Безусловно, мыть руки перед едой надо, чтобы ребенок не ходил с присохшей грязью на коленях, но тщательно намывать после каждого похода на улицу все же не надо. Частое мытье лишает защитного барьера, делая кожу уязвимой к бактериям.
Массаж головы с помощью расчески - это полезно для кровообращения. Да вот только расчесываться нас учили раз по сто, такой был завет у бабушек. Выходить на улице не чесанным - было каким-то ужасным событием для взрослых. Но детям-то все равно, что у них на голове. Если уж и расчесываться часто, то только правильной расческой из натурального ворса, чтобы не травмировать ни кожу головы, ни волосы, да и не превратить расчесывание в самый нелюбимый процесс.
А вот это полезное правило, которое родители не до конца объяснили детям, потому и толку от него совершенно не было. Суть была в том, чтобы загнать ребенка в ванную и заставить чистит зубы 3 минуты. Однако чаще всего дети делали это через силу да еще и неверно. Ведь чистить зубы необходимо выметающими движениями сверху вниз, а еще пользоваться нитью, чтобы прочищать межзубное пространство.
А чему вас учили в детстве?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мне 41-год, соблюдаю эти правила до сих пор.
Моюсь каждый день, перед выходом из дома и перед сном.
Уши так же, чищу каждый день после душа, иначе чувствую дискомфорт в ушах.
Еды накладываю столько, сколько смогу съесть.
Зубы чищу два раза в день.
Так же с волосами, перед выходом причесался и всё, на целый день хватает.
Мне кажется автор этого поста выглядит вот так.
Немного молока если было - уже хорошо.
О "быстрых" углеводах никто не думал, и от полнотыне расстраивался.
О полноте мечтали.
-!
Жена - мужу:
- Милый! Я решила сделать имплантацию груди.
- На хрена? Это ж страшно дорого! Возьми лучше туалетную бумаги и три ей между
сиськами.
- И что, они в самом деле станут больше?!
- Не знаю, но на твоей жопе это помогло.