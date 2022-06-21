5 дурацких правил, которым нас учили с детства - и совершенно напрасно

А вот это полезное правило, которое родители не до конца объяснили детям, потому и толку от него совершенно не было. Суть была в том, чтобы загнать ребенка в ванную и заставить чистит зубы 3 минуты. Однако чаще всего дети делали это через силу да еще и неверно. Ведь чистить зубы необходимо выметающими движениями сверху вниз, а еще пользоваться нитью, чтобы прочищать межзубное пространство.

А чему вас учили в детстве?