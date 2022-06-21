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5 дурацких правил, которым нас учили с детства - и совершенно напрасно

5 дурацких правил, которым нас учили с детства - и совершенно напрасно

Автор:
21 июня 2022 11:10
Метки: взрослые   гигиена   дети   детские правила   правила   прикол   фото   
2178
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Не всегда родители на самом деле знают, что для их ребенка лучше. Порой мамы и папы сами не осведомлены о том, что правильно, а что вредно. Сегодня мы перечислим различные привычки и правила, которым нас учили с детства. Во взрослой жизни оказалось, что многие из них вообще не нужны.

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С детства многие помнят фразы: "Пока все не съешь - из-за стола не выйдешь", "Чего не доел(а) - всю силу оставил(а)", "Доешь, потом десерт". Таким образом родители не только заставляют детей переедать, но еще и прививают привычку есть после еды сладкое и не слушать свои истинные желания. Возможно, ребенок уже наелся и не хочет никакую последнюю ложку. Повзрослев, эти самые дети в роли родителей продолжают говорить детям те же самые фразы.



Чистить уши надо, но уж точно не совать туда ватную палочку. Врачи давно предупредили, что таким образом можно повредить перепонку. Если уж и чистить уши, то только мыльным пальцем, да и то не засовывать его глубоко. В остальных случаях можно обратиться к специалисту, чтобы вычистить серу, например.



После прогулки дети часто пачкаются. Так было и в нашем детстве, так и сейчас. После очередной прогулки меня буквально запихивали в ванну и терли с ног до головы. Безусловно, мыть руки перед едой надо, чтобы ребенок не ходил с присохшей грязью на коленях, но тщательно намывать после каждого похода на улицу все же не надо. Частое мытье лишает защитного барьера, делая кожу уязвимой к бактериям.


Массаж головы с помощью расчески - это полезно для кровообращения. Да вот только расчесываться нас учили раз по сто, такой был завет у бабушек. Выходить на улице не чесанным - было каким-то ужасным событием для взрослых. Но детям-то все равно, что у них на голове. Если уж и расчесываться часто, то только правильной расческой из натурального ворса, чтобы не травмировать ни кожу головы, ни волосы, да и не превратить расчесывание в самый нелюбимый процесс.


А вот это полезное правило, которое родители не до конца объяснили детям, потому и толку от него совершенно не было. Суть была в том, чтобы загнать ребенка в ванную и заставить чистит зубы 3 минуты. Однако чаще всего дети делали это через силу да еще и неверно. Ведь чистить зубы необходимо выметающими движениями сверху вниз, а еще пользоваться нитью, чтобы прочищать межзубное пространство.

А чему вас учили в детстве?

Источник:

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Метки: взрослые   гигиена   дети   детские правила   правила   прикол   фото   
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11  комментариев
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11k
Kostick 52 минуты назад
не доел? ок, в следующий раз порцию меньше сделать. а выбрасывать еду, это скотство. и никто меня не переубедит. а фразу - "Безусловно, мыть руки перед едой надо, чтобы ребенок не ходил с присохшей грязью на коленях" - в мемориз, ящитаю))
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Показать 1 ответ
223
Карл 16 минут назад
Почему ты считаешь что это дурацкие правила?

Мне 41-год, соблюдаю эти правила до сих пор.
Моюсь каждый день, перед выходом из дома и перед сном.
Уши так же, чищу каждый день после душа, иначе чувствую дискомфорт в ушах.
Еды накладываю столько, сколько смогу съесть.
Зубы чищу два раза в день.
Так же с волосами, перед выходом причесался и всё, на целый день хватает.

Мне кажется автор этого поста выглядит вот так.


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140
И Ш Полчаса назад
Нормальные правила! А написал - троечник!
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10k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Хорошо что современная наука(особенно британские учёные) наконец то узнала всё обо всём,и опровергла эти догмы веками навязываемые человечеству!
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2k
lekha-fil Полчаса назад
ТС ты е**нутый?
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8k
Ф Ив 48 минут назад
Я бы сюда добавил пункт о якобы пользе манной каши. В действительности манная крупа это отход производства, образующийся в процессе переработки пшеницы. После размола остается около двух процентов осколков, называемых манкой. Крупа содержит почти исключительно быстрые углеводы, что в купе с правилом съедания всего до последней ложки портит не только настроение с утра, но и способствует появлению лишнего веса.
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2k
Алекс Чебурашкин 53 минуты назад
Вытирать попу после туалета
-!
Жена - мужу:
- Милый! Я решила сделать имплантацию груди.
- На хрена? Это ж страшно дорого! Возьми лучше туалетную бумаги и три ей между
сиськами.
- И что, они в самом деле станут больше?!
- Не знаю, но на твоей жопе это помогло.
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Спелая кукурузинка

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