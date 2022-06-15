15 детей, которые прочувствовали жизнь от и до, и уже ничему не удивляются

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Не зря говорят, что порой дети мудрее, чем взрослые. Они - честные, открытые, потому не боятся правды. От них можно многому научиться. Они живут, как чувствуют и не стесняются самовыражаться.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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