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15 детей, которые прочувствовали жизнь от и до, и уже ничему не удивляются

15 детей, которые прочувствовали жизнь от и до, и уже ничему не удивляются

Автор:
15 июня 2022 18:24
Сообщество : Юмор
Метки: дети   детские перлы   интересно   перлы   прикол   смешные картинки   фото   
2759
16

Не зря говорят, что порой дети мудрее, чем взрослые. Они - честные, открытые, потому не боятся правды. От них можно многому научиться. Они живут, как чувствуют и не стесняются самовыражаться.

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Источник:

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Метки: дети   детские перлы   интересно   перлы   прикол   смешные картинки   фото   
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8  комментариев
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7k
0rfans 44 минуты назад
Какие-то депрессивные ответы...бедные дети) 10 лет, небось, ещё нет, а уже сильно устали от жизни...
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196
Aleks 6 минут назад
Видно что дети нового поколения, у нас был недостаток телефонов, бегали позвонить, каждый раз было таинство, это сейчас от него не избавишься.
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6k
Андрей Крылов 16 минут назад
Есть же нормальные деффки! ;)
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6k
evenSeven 22 минуты назад
Хренасе... Будущий Спиноза минимум.
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9k
Izrin Maria 57 минут назад
Мысли-то нормальные, обычные.
А вот орфография чудовищная!
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Спелая кукурузинка

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