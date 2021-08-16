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Они добрались до детских раскрасок и поиздевались над ними, проявив свой чёрный юморок.
Почти все дети любят раскраски. Но и многие взрослые не могут пройти мимо этих чёрно-белых картинок, которые так и ждут, что кто-то наполнит их цветами. Правда раскрашивают взрослые их очень своеобразно, домысливая свои детали и превращая милые сюжетики в совсем уж не сказочные и довольно жёсткие. Мы собрали для вас примеры случаев, когда взрослые добрались до раскрасок и сделали всё на свой лад.
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Вот это Пикачу
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