В Кабардино-Балкарии внедорожник с туристами скатился кубарем с горы

Как прошел главный экономический форум страны

"Вам жалко что-ли?": яжемать устроила скандал, когда ее ребенку не разрешили сесть в чужую машину

Владелец автосервиса в Крыму отказался обслуживать военных с Z-символикой

Сын главы Росимущества устроил в Москве ДТП и сбежал с места аварии

Отомстил за парковку: в Питере сгорел BMW, подпирающий дверь подъезда

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