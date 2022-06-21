FISHKINET
Сообщество Аварии 5668 постов • 508 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Сообщество Аварии 
В Кабардино-Балкарии внедорожник с туристами скатился кубарем с горы

В Кабардино-Балкарии внедорожник с туристами скатился кубарем с горы

Автор:
21 июня 2022 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: Кабардино-Балкария   авто   видео   джипинг   крутой склон   кувырок   не рассчитал   упал с горы   
1728
2
1

Джипинг прошёл с непредсказуемым результатом. Водитель внедорожника решил покорить крутую гору, но что-то пошло не так.

Экстремальные развлечения порой заканчиваются трагедией. Группа туристов отправилась на джипинг в Тызыльском ущелье Кабардино-Балкарии. При заезде в гору водитель не справился с управлением, и сначала стал сдавать назад, а затем авто кубарем покатилось вниз.



Удивительно, но никто из пассажиров, серьезно не пострадал. Водитель тоже остался жив.


Родились в рубашке, не иначе!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Кабардино-Балкария   авто   видео   джипинг   крутой склон   кувырок   не рассчитал   упал с горы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
pinbalist 59 минут назад
Нельзя блокировать колёса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
9k
Hunson Abadeer 21 минуту назад
ну пипец, мозгов нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
STRiX Полчаса назад
"Удивительно, но никто из пассажиров, серьезно не пострадал"
И даже это вылетевшее из салона тело, которое тут же накрыло машиной? Как он вообще после такого выжил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
эмосурикат прямоползающий 37 минут назад
когда джип купил, а пользоваться им не умеешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman 40 минут назад
Джипинг - это не есть гуд. Можно кувыркнукинг или даже крашинг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
sanchesS80 41 минуту назад
Ему еще очень повезло. Еще бы один оборот и скорее всего в сторону автора покатился бы. А склон крутой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44
Сигизмунд Лазаревич 41 минуту назад
Денег я так понимаю за джип тур не вернут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Игорь 45 минут назад
неожиданно - правда?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 49 минут назад
Ну, как часть аттракциона...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Radugananebe 58 минут назад
Не дай Бог такие приключения на отдыхе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

97151



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В любой момент могу бросить: пост о зависимости
В любой момент могу бросить: пост о зависимости
Жизнь Юрия Гагарина в фотографиях
Жизнь Юрия Гагарина в фотографиях
События на Украине 20- 21 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 20- 21 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Можно ли улучшить зрение?
Можно ли улучшить зрение?
Авария дня. Массовое ДТП на трассе в Липецкой области
Авария дня. Массовое ДТП на трассе в Липецкой области
Как прошел главный экономический форум страны
Как прошел главный экономический форум страны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Импортозамещение

Лучшие демотиваторы
Было бы желание

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#животные#люди#факты#дети#фотографии#забавно#сатира#Разное
#прикол#история#фото#кино#интересное#наука#Реакция#милота#США#собака
#интересно#в мире#картинки#СССР#дтп#Приколы#аварии#сарказм#авто аварии#Россия
Как прошел главный экономический форум страны Как прошел главный экономический форум страны "Вам жалко что-ли?": яжемать устроила скандал, когда ее ребенку не разрешили сесть в чужую машину "Вам жалко что-ли?": яжемать устроила скандал, когда ее ребенку не разрешили сесть в чужую машину Владелец автосервиса в Крыму отказался обслуживать военных с Z-символикой Владелец автосервиса в Крыму отказался обслуживать военных с Z-символикой Сын главы Росимущества устроил в Москве ДТП и сбежал с места аварии Сын главы Росимущества устроил в Москве ДТП и сбежал с места аварии Отомстил за парковку: в Питере сгорел BMW, подпирающий дверь подъезда Отомстил за парковку: в Питере сгорел BMW, подпирающий дверь подъезда В Ростове водитель авто подрался с пешеходом, а потом четыре раза попытался его задавить В Ростове водитель авто подрался с пешеходом, а потом четыре раза попытался его задавить

На что жалуетесь?

Вернуться