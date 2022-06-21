В Кабардино-Балкарии внедорожник с туристами скатился кубарем с горы

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Джипинг прошёл с непредсказуемым результатом. Водитель внедорожника решил покорить крутую гору, но что-то пошло не так.
Экстремальные развлечения порой заканчиваются трагедией. Группа туристов отправилась на джипинг в Тызыльском ущелье Кабардино-Балкарии. При заезде в гору водитель не справился с управлением, и сначала стал сдавать назад, а затем авто кубарем покатилось вниз.
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И даже это вылетевшее из салона тело, которое тут же накрыло машиной? Как он вообще после такого выжил?