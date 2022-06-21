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Они этого не писали: литературный тест для образованных

Они этого не писали: литературный тест для образованных

Автор:
21 июня 2022 12:24
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Тесты   книги   литература   литературные тесты   писатели   тест   тесты по книгам   
1483
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Тест рассчитан на людей, знакомых с классикой русской и зарубежной литературы. Если любите хороших писателей и интересные произведения, то данный тест точно для вас. Проверьте свой уровень эрудиции.

Источник:

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Метки: Тесты   книги   литература   литературные тесты   писатели   тест   тесты по книгам   
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5  комментариев
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26k
Андрей Иванов Час назад
Из 8 вопросов ответили верно на 2. Видимо, вы не литературный фанат.

Я не фанат так называемой "классической литературы".
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15k
Вася 38 минут назад
бл.ть как в школе.. опять трояк
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10k
Клёст 51 минуту назад
Что из произведений мировой литературы издавалось в нашей стране в своё время, что попадало в библиотеки, на страницы периодических изданий, на прилавки книжных, то и читали.
Как тут можно определять степень уважения к классике, и литературе вообще?
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29k
Volga_34 56 минут назад
"Из 8 вопросов ответили верно на 6. У вас очень хорошее образование и литературный вкус..."
На невидимке подорвался и стыдно признаться, на "романе", хотя подсказка была в самом вопросе..
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6k
ZORRO Час назад
чёт с невидимкой промахнулся
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