Они этого не писали: литературный тест для образованных

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Тест рассчитан на людей, знакомых с классикой русской и зарубежной литературы. Если любите хороших писателей и интересные произведения, то данный тест точно для вас. Проверьте свой уровень эрудиции.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я не фанат так называемой "классической литературы".
Как тут можно определять степень уважения к классике, и литературе вообще?
На невидимке подорвался и стыдно признаться, на "романе", хотя подсказка была в самом вопросе..