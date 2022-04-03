Братья Стругацкие: два человека - один писатель

В дебютных произведениях все герои молодые, романтичные и весёлые. Взять хотя бы «Полдень ХХ век» - через всю книгу проходит основной посыл: всё будет отлично, несмотря ни на что. Потом братья заматерели и стали поднимать совсем другие темы. Например, если взять «Страну багровых туч» и «Град обречённый» или «Хромую судьбу», то кажется, что их писали разные люди. Далеко не всем нравятся их поздние произведения, но это уже дело вкуса. Главное, чего никто не отрицает - они были талантливы. Но свои первые книги они написали вовсе не поэтому.

Всё дело в их жёнах.