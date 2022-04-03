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Братья Стругацкие: два человека - один писатель

Братья Стругацкие: два человека - один писатель (9 фото)

Автор:
03 апреля 2022 19:37
Сообщество : Истории
Метки: Братья Стругацкие   Трудно быть богом   будущее   книги   писатели   роман   тандем   фантастика   
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Их книги читали все - даже те, кто фантастику не переваривал. Наверное, потому что писали-то они совсем не про космос, будущее или параллельную реальность. А про обычных людей, таких же, как и мы с вами.

Стругацкие были настоящими «рок-звёздами» от литературы. Их первая книга - «Страна багровых туч», разошлась мгновенно, и много раз допечатывалась. Как и все остальные романы и повести этого знаменитого дуэта. Они не писали про «колдунов на звездолётах», «галактические империи« и прочую чушь, у них было совсем другое направление - социальная фантастика.

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В дебютных произведениях все герои молодые, романтичные и весёлые. Взять хотя бы «Полдень ХХ век» - через всю книгу проходит основной посыл: всё будет отлично, несмотря ни на что. Потом братья заматерели и стали поднимать совсем другие темы. Например, если взять «Страну багровых туч» и «Град обречённый» или «Хромую судьбу», то кажется, что их писали разные люди. Далеко не всем нравятся их поздние произведения, но это уже дело вкуса. Главное, чего никто не отрицает - они были талантливы. Но свои первые книги они написали вовсе не поэтому.

Всё дело в их жёнах.

В середине 1950-х Стругацкие вместе с супругами прогуливались по Невскому и спорили о литературе. Речь зашла о современной фантастике:

- Ну разве можно так скучно и бездарно писать? – возмущались братья.

- Что вы брюзжите, возьмите и сами напишите что-нибудь стоящее! – парировала на это супруга Аркадия, Елена.

Так на свет появилась «Страна багровых туч» - в далёком 1959 году.

Братья всегда работали вместе: один стучал на машинке, второй бродил по комнате, придумывал и обкатывал сюжет. Они пробовали писать по отдельности, но им не понравилось, и Стругацкие поняли, что в их случае работает только тандем. Кстати, Аркадий жил в Москве, а Борис - в Ленинграде. Чтобы создать очередной роман или приезжали к матери или в дом отдыха и писали по 5-7 страниц в день, без выходных и праздников.

В этом и была их фишка - сначала обсуждали и спорили до хрипоты, потом быстро набирали текст и сразу же вычитывали и редактировали.

При этом, ещё и работали: Аркадий был профессиональным переводчиком и редактором, Борис - астроном, он работал в Пулковской обсерватории. Так что трудились напряжённо. Это их и подкосило.

В 1981 году у Бориса случился инфаркт. Чуть позже у Аркадия обнаружили рак печени, он долго и тяжело болел, во время прохождения курса процедур, уже не мог встречаться с братом и написал пару вещей в одиночку: «Подробности жизни Никиты Воронцова» и «Дьявол среди людей». Хотя когда чувствовал себя получше, вновь встречался с братом и они успели написать ещё несколько романов. Аркадий Натанович скончался в 1991 году. Затем рак нашли и у Бориса - на этот раз крови. Он сопротивлялся болезни изо всех сил и дотянул до 2012 года. До последнего дня занимался литературой, писал отдельные рассказы и даже два романа: «Поиск предназначения» и «Бессильные мира сего», но всё это и близко не стояло с теми вещами, которые братья создавали вместе.

Перед смертью Борис Натанович говорил: «Я часто вижу Аркадия во сне. И постоянно кажется - мы так и не успели написать что-то важное».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Братья Стругацкие   Трудно быть богом   будущее   книги   писатели   роман   тандем   фантастика   
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6  комментариев
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2k
lekha-fil Час назад
А "Понедельник начинается в субботу"? Это вообще супер!
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5k
SR 6 минут назад
"Опять они что-то не поделили, а мы, которым не надо ни тех, ни других, а надо, чтобы нас оставили в покое, мы опять должны срываться с места, топтать друг друга, бежать, спасаться, или того хуже – выбирать свою сторону, ничего не понимая, ничего не зная, веря на слово, и даже не на слово, а черт знает на что… стрелять друг в друга, грызть друг друга". Аркадий и Борис Стругацкие, "Гадкие лебеди", 1967 г. Как в воду глядели...
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5k
SR 14 минут назад
"Умные нам ненадобны. Надобны верные". Аркадий и Борис Стругацкие, "Трудно быть богом", 1963 г. Очень актуально сейчас...
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−25
HalloFreeSpace Час назад
Одни из лучших на все времена )))
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