Братья Стругацкие: два человека - один писатель

Их книги читали все - даже те, кто фантастику не переваривал. Наверное, потому что писали-то они совсем не про космос, будущее или параллельную реальность. А про обычных людей, таких же, как и мы с вами.
Стругацкие были настоящими «рок-звёздами» от литературы. Их первая книга - «Страна багровых туч», разошлась мгновенно, и много раз допечатывалась. Как и все остальные романы и повести этого знаменитого дуэта. Они не писали про «колдунов на звездолётах», «галактические империи« и прочую чушь, у них было совсем другое направление - социальная фантастика.
В дебютных произведениях все герои молодые, романтичные и весёлые. Взять хотя бы «Полдень ХХ век» - через всю книгу проходит основной посыл: всё будет отлично, несмотря ни на что. Потом братья заматерели и стали поднимать совсем другие темы. Например, если взять «Страну багровых туч» и «Град обречённый» или «Хромую судьбу», то кажется, что их писали разные люди. Далеко не всем нравятся их поздние произведения, но это уже дело вкуса. Главное, чего никто не отрицает - они были талантливы. Но свои первые книги они написали вовсе не поэтому.
Всё дело в их жёнах.
В середине 1950-х Стругацкие вместе с супругами прогуливались по Невскому и спорили о литературе. Речь зашла о современной фантастике:
- Ну разве можно так скучно и бездарно писать? – возмущались братья.
- Что вы брюзжите, возьмите и сами напишите что-нибудь стоящее! – парировала на это супруга Аркадия, Елена.
Так на свет появилась «Страна багровых туч» - в далёком 1959 году.
Братья всегда работали вместе: один стучал на машинке, второй бродил по комнате, придумывал и обкатывал сюжет. Они пробовали писать по отдельности, но им не понравилось, и Стругацкие поняли, что в их случае работает только тандем. Кстати, Аркадий жил в Москве, а Борис - в Ленинграде. Чтобы создать очередной роман или приезжали к матери или в дом отдыха и писали по 5-7 страниц в день, без выходных и праздников.
В этом и была их фишка - сначала обсуждали и спорили до хрипоты, потом быстро набирали текст и сразу же вычитывали и редактировали.
При этом, ещё и работали: Аркадий был профессиональным переводчиком и редактором, Борис - астроном, он работал в Пулковской обсерватории. Так что трудились напряжённо. Это их и подкосило.
В 1981 году у Бориса случился инфаркт. Чуть позже у Аркадия обнаружили рак печени, он долго и тяжело болел, во время прохождения курса процедур, уже не мог встречаться с братом и написал пару вещей в одиночку: «Подробности жизни Никиты Воронцова» и «Дьявол среди людей». Хотя когда чувствовал себя получше, вновь встречался с братом и они успели написать ещё несколько романов. Аркадий Натанович скончался в 1991 году. Затем рак нашли и у Бориса - на этот раз крови. Он сопротивлялся болезни изо всех сил и дотянул до 2012 года. До последнего дня занимался литературой, писал отдельные рассказы и даже два романа: «Поиск предназначения» и «Бессильные мира сего», но всё это и близко не стояло с теми вещами, которые братья создавали вместе.
Перед смертью Борис Натанович говорил: «Я часто вижу Аркадия во сне. И постоянно кажется - мы так и не успели написать что-то важное».
Источник:
АНТИФИШКИ
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