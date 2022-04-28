Самые рейтинговые произведения Дина Кунца – главного соперника Стивена Кинга

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Рейтинг составлен на основе отзывов пользователей литературного портала Litres. Дин Кунц и Стивен Кинг являются настоящими мастерами ужасов и мистики. Но если имя Стивена Кинга знают все, то писатель Дин Кунц не так популярен у обывателя. Специально для пользователей Фишек собраны лучшие произведения данного автора.
1.
"Там, где нас нет"
Мистический триллер, действие которого разворачивается в небольшом провинциальном городке Калифорнии. В центре романа отец и сын, которые не могут вынести пропажу жены главного героя. Но однажды в руки к главному герою попадает "ключ ключей".
2.
"Чужие"
Всех героев произведения объединяет одно – они все останавливались в мотеле "Транквилити", расположенном в Неваде. У всех персонажей есть "странности". И ещё... кое-кто (или кое-что) подправило воспоминания главных героев.
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3.
"Фантомы"
Дженнифер Пэйдж вместе со своей сестрой возвращаются в городок Сноуфилд. Но что-то неладное творится здесь. Жители или пропали, или были убиты. Что же происходит в Сноуфилде?
4.
"Ангелы-хранители"
Однажды Трэвис Корнелл встречает собаку, наделённую разумом. Но это не просто умная собака...
5.
"Единственный выживший"
Роман лихо закручен вокруг детектива, потерявшего супругу и детей. Однажды главный герой встречает женщину, после которой его жизнь уже не будет прежней.
6.
"Мистериум"
Мальчик уверен, что ему и его матери угрожает настоящее зло. Однажды он получает не только страхи, но и защитника.
7.
"Нехорошее место"
Фрэнк Поллард не помнит практически ничего, проснувшись в отеле. Но руки главного героя в крови... Что же произошло?
8.
"Комната шёпотов"
Напряжённый детективный роман, в котором расследуется теракт. Главные герои выходят на след миллиардера. Но не всё так просто...
9.
"Полночь"
Небольшой городок Мунлайт-Ков тонет в целой череде убийств. Оказывается, что убийства совершают настоящие монстры. Но за ними стоит кое-кто более страшный.
Какие книги писателя добавили бы вы к списку?
Источник:
АНТИФИШКИ
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