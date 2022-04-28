FISHKINET
Сообщество Лига книголюбов 326 постов • 279 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Лига книголюбов 
Самые рейтинговые произведения Дина Кунца – главного соперника Стивена Кинга

Самые рейтинговые произведения Дина Кунца – главного соперника Стивена Кинга

Автор:
28 апреля 2022 17:08
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Дин Кунц   книги   книжная подборка   книжные подборки   литература   мистика   ужасы   
955
9
Рейтинг составлен на основе отзывов пользователей литературного портала Litres. Дин Кунц и Стивен Кинг являются настоящими мастерами ужасов и мистики. Но если имя Стивена Кинга знают все, то писатель Дин Кунц не так популярен у обывателя. Специально для пользователей Фишек собраны лучшие произведения данного автора.
×
×

Какие книги писателя добавили бы вы к списку?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Лига книголюбов"
Метки: Дин Кунц   книги   книжная подборка   книжные подборки   литература   мистика   ужасы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

80707



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Злободневное: самое убойное из жизни соседей
Злободневное: самое убойное из жизни соседей
«Я никогда не скажу, что мне стыдно жить в России»: певица Татьяна Буланова высказалась об «уехавших» коллегах
«Я никогда не скажу, что мне стыдно жить в России»: певица Татьяна Буланова...
События на Украине 27- 28 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 27- 28 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
В Сочи собака загрызла 12-летнюю девочку - участницу первенства России по шахматам
В Сочи собака загрызла 12-летнюю девочку - участницу первенства России по шахматам
За какие провинности в СССР подверглись остракизму микроволновые печи?
За какие провинности в СССР подверглись остракизму микроволновые печи?
Максимальное напряжение: «Оффлайн» и ещё 9 отличных триллеров
Максимальное напряжение: «Оффлайн» и ещё 9 отличных триллеров
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Совет директоров

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#Ватермарк#подборка#факты#мир#дтп#Приколы#Ynews#аварии
#фото#интересно#люди#автомобили#автомир#США#забавно#СССР#собака#кино
#прикол#в мире#история#картинки#Разное#интересное#милота#фотографии#Россия#новости
Новый сериал, который уже успел выбесить всех Новый сериал, который уже успел выбесить всех Идея известного романа Агаты Кристи могла принадлежать другому писателю Идея известного романа Агаты Кристи могла принадлежать другому писателю Дюжина книг, которые вышли в финал букеровской премии Дюжина книг, которые вышли в финал букеровской премии Книги, которые идеально подойдут для изучения английского языка Книги, которые идеально подойдут для изучения английского языка Десять захватывающих произведений о путешественниках во времени Десять захватывающих произведений о путешественниках во времени Книги о постапокалипсисе, от которых просто не оторваться Книги о постапокалипсисе, от которых просто не оторваться

На что жалуетесь?

Вернуться