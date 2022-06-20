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В Подмосковной Дубне появился пешеходный переход для ежиков.
Надеюсь, они заметят этот переход в тумане)
Источник:
АНТИФИШКИ
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