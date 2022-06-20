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Переход для ежиков

Переход для ежиков

Автор:
20 июня 2022 15:03
Сообщество : Животные
Метки: Подмосковье   дубна   еж   ежики   забавно   милота   парк   
173
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В Подмосковной Дубне появился пешеходный переход для ежиков.
Надеюсь, они заметят этот переход в тумане)

Источник:

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Метки: Подмосковье   дубна   еж   ежики   забавно   милота   парк   
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7  комментариев
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43k
А.Берестенко 6 часов назад
Под Новисибирском, года три назад

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2k
Алексей 2 часа назад
Хм. Осталось рассказать об этом самим ёжикам... всем.
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2k
Лёха 5 часов назад
В мАскве все такие ... в тумане?
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14k
Совранский 5 часов назад
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7k
Борис Карабанов 6 часов назад
Июнь. Сезон раздавленных ежей в средней полосе России. Когда уже, наконец-то, разрешат собирать ежей на дорогах?
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