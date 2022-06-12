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19 смешных питомцев, которые совершенно не умеют прятаться

19 смешных питомцев, которые совершенно не умеют прятаться

Автор:
12 июня 2022 08:47
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   кошка   милота   прятки   собака   
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Домашние животные скрашивают даже самые мрачные дни, поднимая нам настроение и вызывая улыбки. Одно из самых любимых их занятий — прятаться, особенно когда они в чем-то провинились. Все равно где: за мебелью или занавесками, под покрывалом или кроватью. Если у некоторых хвостатых это получается так хорошо, что хозяевам приходится подолгу их искать, то у других выходит не очень.

Собака решила, что это самое надежное укрытие

«Здесь меня точно не найдут».

×
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Коты часто ведут себя абсурдно и этим смешат своих хозяев

Вот и этот малыш решил, что за ножкой стола его не видно.

Спрятался, так спрятался: совсем незаметно

«Где там хозяйка? Ой! Чуть было не увидела меня!»

Готовится неожиданное котонападение из укрытия

Трудно было не заметить этот бугорок под ковриком и торчащий из-под него хвост. Кошачий план провалился.

Она всегда прячется под стулом, когда ее ругают

Этот пожилой пес боится грохота фейерверков и каждый раз, заслышав его, прячется в ванной комнате

Это самое надежное место в такой ситуации.

Он сначала громко минут двадцать мяучет, а потом уходит и прячется за занавеску

А может быть, он так приглашает хозяев поиграть в прятки?

Не ожидал

«Хозяин? Ты как меня нашел здесь?»

Идеальное место для того, чтобы в нем притаиться

Можно залезть вдвоем, и есть щели для наблюдения за обстановкой вокруг.

Хозяева оставили своего пса дочери, чтобы та присмотрела за ним, пока они уехали

Хвостатый спрятался под цветком и оттуда наблюдает за девушкой, пытаясь понять, как вести себя с ней.

Хозяин не знает, как объяснить коту, что тот плохо прячется

Этот хвостик, спасаясь от жары, искал прохладное место и нашел

Да так и уснул под шкафом.

В кабинете ветеринара нет мест, где можно было бы спрятаться

Поэтому он просто отвернулся и притворился невидимкой.

Щенок уверен, что он хорошо спрятался

Ну, ничего. Подрастет и наберется опыта.

Каждый раз, когда он осознает, что сделал что-то неправильно и за это будут ругать, прячется за прозрачную занавеску

Притворился бутылкой с водой

Он выглядит будто нарисованный на упаковке.

Зная, что залезать на постель нельзя, она пытается спрятаться

За шнурком ее точно никто не увидит

Еще один гениальный маскировщик

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   забавно   кошка   милота   прятки   собака   
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