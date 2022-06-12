19 смешных питомцев, которые совершенно не умеют прятаться

Домашние животные скрашивают даже самые мрачные дни, поднимая нам настроение и вызывая улыбки. Одно из самых любимых их занятий — прятаться, особенно когда они в чем-то провинились. Все равно где: за мебелью или занавесками, под покрывалом или кроватью. Если у некоторых хвостатых это получается так хорошо, что хозяевам приходится подолгу их искать, то у других выходит не очень.
Собака решила, что это самое надежное укрытие
«Здесь меня точно не найдут».
Коты часто ведут себя абсурдно и этим смешат своих хозяев
Вот и этот малыш решил, что за ножкой стола его не видно.
Спрятался, так спрятался: совсем незаметно
«Где там хозяйка? Ой! Чуть было не увидела меня!»
Готовится неожиданное котонападение из укрытия
Трудно было не заметить этот бугорок под ковриком и торчащий из-под него хвост. Кошачий план провалился.
Она всегда прячется под стулом, когда ее ругают
Этот пожилой пес боится грохота фейерверков и каждый раз, заслышав его, прячется в ванной комнате
Это самое надежное место в такой ситуации.
Он сначала громко минут двадцать мяучет, а потом уходит и прячется за занавеску
А может быть, он так приглашает хозяев поиграть в прятки?
Не ожидал
«Хозяин? Ты как меня нашел здесь?»
Идеальное место для того, чтобы в нем притаиться
Можно залезть вдвоем, и есть щели для наблюдения за обстановкой вокруг.
Хозяева оставили своего пса дочери, чтобы та присмотрела за ним, пока они уехали
Хвостатый спрятался под цветком и оттуда наблюдает за девушкой, пытаясь понять, как вести себя с ней.
Хозяин не знает, как объяснить коту, что тот плохо прячется
Этот хвостик, спасаясь от жары, искал прохладное место и нашел
Да так и уснул под шкафом.
В кабинете ветеринара нет мест, где можно было бы спрятаться
Поэтому он просто отвернулся и притворился невидимкой.
Щенок уверен, что он хорошо спрятался
Ну, ничего. Подрастет и наберется опыта.
Каждый раз, когда он осознает, что сделал что-то неправильно и за это будут ругать, прячется за прозрачную занавеску
Притворился бутылкой с водой
Он выглядит будто нарисованный на упаковке.
Зная, что залезать на постель нельзя, она пытается спрятаться
За шнурком ее точно никто не увидит
Еще один гениальный маскировщик
Источник:
АНТИФИШКИ
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