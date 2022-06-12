19 смешных питомцев, которые совершенно не умеют прятаться

Домашние животные скрашивают даже самые мрачные дни, поднимая нам настроение и вызывая улыбки. Одно из самых любимых их занятий — прятаться, особенно когда они в чем-то провинились. Все равно где: за мебелью или занавесками, под покрывалом или кроватью. Если у некоторых хвостатых это получается так хорошо, что хозяевам приходится подолгу их искать, то у других выходит не очень.