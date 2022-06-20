FISHKINET
Как прошел главный экономический форум страны Как прошел главный экономический форум страны Вещи из СССР, альтернативы которым во всём мире не найти Вещи из СССР, альтернативы которым во всём мире не найти "Он всегда был тихим!": суд в Узбекистане не стал наказывать жениха, ударившего невесту на свадьбе "Он всегда был тихим!": суд в Узбекистане не стал наказывать... "Снимай сейчас же!": в подмосковной электричке неадекват избил неформалов из-за внешнего вида "Снимай сейчас же!": в подмосковной электричке неадекват избил... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Загадка Пистона: куда исчез один из самых таинственных актёров второго плана после «Беспредела»? Загадка Пистона: куда исчез один из самых таинственных актёров... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Реакция прохожих на внезапное появление Майка Тайсона Реакция прохожих на внезапное появление Майка Тайсона Активисты поставили на место наглецов, которые пристроились за скорой Активисты поставили на место наглецов, которые пристроились за скорой Лучший друг всегда поддержит Лучший друг всегда поддержит Советы тем, кто едет в Америку Советы тем, кто едет в Америку C миру по нитке C миру по нитке Сытых котов не бывает Сытых котов не бывает Кот впервые увидел медведя и ненадолго впал в ступор Кот впервые увидел медведя и ненадолго впал в ступор Велогонщики определили победителя с помощью игры «Камень, ножницы, бумага» Велогонщики определили победителя с помощью игры «Камень, ножницы,... Сквозь время из Древней Руси: старинные приметы, существующие по сей день Сквозь время из Древней Руси: старинные приметы, существующие по... Павильон СССР на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году Павильон СССР на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году Нянька для маленьких котят Нянька для маленьких котят
Кому идет больше: девушки показывают, как одна и та же одежда сидит на разных фигурах

Кому идет больше: девушки показывают, как одна и та же одежда сидит на разных фигурах

Автор:
20 июня 2022 14:01
Метки: Размеры   девушки   разная одежда   разные размеры   сравнения   фото   
1522
13

В соцсетях есть хэштег #stylenotsize, который означает, что стиль гораздо важнее размера. Девушки из разных стран, с разными фигурами и размерами одежды демонстрируют, что одинаковый стиль доступен для любой комплекции. Неважно, носите вы S, M, L, XL и тд.

×
×

Наряды на блогерах смотрятся по-разному, но каждая модель очаровательна по-своему

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Размеры   девушки   разная одежда   разные размеры   сравнения   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Ф Ив 18 минут назад
А где здесь миниатюрная блондинка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 4 минуты назад
на разных фигурах?

У одной фигура есть, у другой нет.
Вот и вся разница.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
K7OO 8 минут назад
Ни о чем. Если кому-то больше нравятся толстые бабы, то в его глазах и любая одежда на них будет лучше смотреться. Ну и, соответственно, наоборот. Тут дело не в одежде, а в индивидуальных предпочтениях.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Лещ 11 минут назад
Ну и в чём прикол? На стройных девушках лучше гораздо, чем на жирухах...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей 12 минут назад
Жиробас в любом платье жиробас.
А миниатюрной вообще не увидел, просто обычная мадам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Трям 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61
Ame onna 13 минут назад
Красивое...)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
538k
АРОН 22 минуты назад
Интересный проект.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Наталья 42 минуты назад
Некоторые вещи - просто жесточайший трэш в стиле "черкизон", причем, на любую фигуру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28108



Другие посты автора
Популярное
Крокодиловы слёзы и провальное интервью: что там опять у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд
Крокодиловы слёзы и провальное интервью: что там опять у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд
Интересные факты из жизни амишей
Интересные факты из жизни амишей
События на Украине 19- 20 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 19- 20 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
10 простых и вкусных блюд в мультиварке
10 простых и вкусных блюд в мультиварке
18 изображений, которые заморочат вам голову
18 изображений, которые заморочат вам голову
Как прошел главный экономический форум страны
Как прошел главный экономический форум страны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Они пытались

Лучшие демотиваторы
Это НЕВЫНОСИМО

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#СССР#животные#страна#сарказм#интересное
#люди#прикол#подборка#фотографии#дети#сатира#кот
#Юмор#история#в мире#картинки#Приколы#факты#Интересные
Портсигар Стечкина и укол на остановке. Дикое оружие спецслужб Портсигар Стечкина и укол на остановке. Дикое оружие спецслужб Русская девушка в военной форме Елена Делигиоз покоряет интернет Русская девушка в военной форме Елена Делигиоз покоряет интернет Девушка-пилот Луана Торрес покоряет не только небо Девушка-пилот Луана Торрес покоряет не только небо Девушки, которые встречаются с парнями ниже себя Девушки, которые встречаются с парнями ниже себя 20 людей и вещей, истинные размеры которых познаются в сравнении 20 людей и вещей, истинные размеры которых познаются в сравнении 20 привычных для всех вещей, нетипичные размеры которых поражают 20 привычных для всех вещей, нетипичные размеры которых поражают

На что жалуетесь?

Вернуться