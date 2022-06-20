Кому идет больше: девушки показывают, как одна и та же одежда сидит на разных фигурах

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В соцсетях есть хэштег #stylenotsize, который означает, что стиль гораздо важнее размера. Девушки из разных стран, с разными фигурами и размерами одежды демонстрируют, что одинаковый стиль доступен для любой комплекции. Неважно, носите вы S, M, L, XL и тд.
Дениз (Denise Mercedes) и Мария (Maria Castellanos) начали публиковать в соцсетях фотосравнения, которые оценили женщины со всего мира
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Источник:
АНТИФИШКИ
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У одной фигура есть, у другой нет.
Вот и вся разница.
А миниатюрной вообще не увидел, просто обычная мадам.