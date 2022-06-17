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Ангелина - девушка-киборг, которая не сломалась, несмотря на трудности и косые взгляды

Ангелина - девушка-киборг, которая не сломалась, несмотря на трудности и косые взгляды

Автор:
17 июня 2022 11:24
Метки: девушка киборг   девушки   история   киборг   протез   фото   
3912
10

Ангелина Гаранина - 22-летняя девушка из Бишкека, которая победила болезнь и не упала духом, хотя было непросто. В этой статье мы расскажем вдохновляющую историю киборга-модели.

Ангелина Гаранина всегда была активным ребенком: она с детства занималась танцами, но в 11 лет боли в колене навсегда изменили ее жизнь. Сначала врачи не понимали, в чем причина, думали, что у девочки растяжение из-за танцев. Однако вскоре поставили неутешительный диагноз - саркома правого бедра.



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Дальнейшее лечение Ангелина получила в Санкт-Петербурге. Она проходила курсы реабилитации, химиотерапии, но в конечном итоге ей пришлось ампутировать ногу, чтобы продолжить жить.



Ангелине было непросто привыкнуть к отсутствию ноги, а затем и неудобному протезу. Она постоянно прятала его, а дети на улице тыкали пальцами. "Я очень боялась реакции людей", - признается девушка.



В 2016 году благодаря Русфонду девушке в Германии сделали бионический протез. Она заново училась ходить, ездить на велосипеде, спускаться по лестнице.




"Недавно в моей жизни появились люди, которые на своём примере доказали мне, что не нужно обесценивать себя, свою жизнь, все испытания, которые я прошла. Не нужно закрываться от этого мира и ни в коем случае нельзя стесняться. Все это и было толчком и дало новые силы больше не прятать частичку себя", - поделилась Ангелина.





Сейчас девушка не стесняется себя, она публикует фото с протезом, регулярно модернизируя его внешний вид, чтобы он сочетался с одеждой.

Ангелина учится в университете в Питере на заочном, занимается фотографией. Она участвовала в шоу моделей на ТНТ, снимается для рекламы.

Себя Ангелина называет киборг-моделью, совершенно не стесняясь своей особенности.







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Источник:

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Метки: девушка киборг   девушки   история   киборг   протез   фото   
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32  комментария
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520
HalloFreeSpace 2 часа назад
К сожалению чтоб не сломаться нужно иметь очень много денег ...
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3k
Motorola 20 минут назад
Ой... Девчонка огонь !!!!
Блин , ка же так ??? Сколько алкашной , нарко и просто безмозглой мрази , а не повезло ей . Хотя может это испытание ? НО ! Она даже пройдя через всё "это" , замечательнейшая , прекрасная, красотулька.
От всей души желаю ей всего самого наилучшего !!!!
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−17
mnd22 23 минуты назад
Плешивый х / уй !
Как много в этом звуке для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось! ...
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16k
Vital Idol 24 минуты назад
Ну, жалеть её особо нечего! Денег у её родителей навалом (я насчитал, как минимум три разных протеза!!!) . Красивая, всё остальное на месте...
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25
Ines Gedusch Полчаса назад
тот случай когда девушка инвалид с протезом, гораздо красивее и приятнее, чем надутые губошлепки с нарисованной физиономией.
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−17
mnd22 Полчаса назад
Robot Terminatorovich - я в твой мамин гроб гвозди х-уем заколачивал и всех живых и мёртвых е -бал . п-идорг единопутинососный.
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25k
SerGProS 37 минут назад
Ссылка coub.com
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30k
Игорь 39 минут назад
"совершенно не стесняясь своей особенности"
Наверное - всё-таки стесняется, но молодец - внушила себе, что с этим можно жить.
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7k
SuperTroll 43 минуты назад
Жизнь не справедливое дерьмо..Всякие алкаши, нарики и прочий биомусор живут себе в целости и сохранности, а молодой красивой девчонке вот такая сказка
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1
User_1903693 53 минуты назад
Смотрю и понимаю, я не имею права жаловаться на свою жизнь....
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−17
mnd22 59 минут назад
Телом немытым,говном,перегаром,
Гарью удушливой,гнилью,угаром.
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки ,, русского мира,,.
Тленом и кровью,плешивым ,, мессией,,
Чуете вонь? Это запах России!

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44
Robot Terminatorovich mnd22 45 минут назад
Смотрите членососы пишут стишки.
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2k
Лёха Час назад
Повезло с родителями. Ну и сама молодец.
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30k
Slonyash Час назад
Умница и красавица!
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61k
Опиум для народа Час назад
Вот интересно. А почему про тех, кто носит зубные протезы, не говорят - "да вы чё, он же неполноценный!". В одноглазых тоже вроде пальцем не тыкают.
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1k
Алексей Гулевич Час назад
красивая
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7k
0rfans Час назад
Молодец девчонка!
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6k
Алексей Час назад
Судя по агрессивному мейкапу комплексы таки остались. Что странно, вроде бы и без этого всего симпатичная девушка.
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15
Spanki 2 часа назад
Ножки фантастические, и одна и вторая, так что ломаться ей нет повода
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Спелая кукурузинка

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