Ангелина - девушка-киборг, которая не сломалась, несмотря на трудности и косые взгляды

"Недавно в моей жизни появились люди, которые на своём примере доказали мне, что не нужно обесценивать себя, свою жизнь, все испытания, которые я прошла. Не нужно закрываться от этого мира и ни в коем случае нельзя стесняться. Все это и было толчком и дало новые силы больше не прятать частичку себя", - поделилась Ангелина.