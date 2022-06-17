Ангелина - девушка-киборг, которая не сломалась, несмотря на трудности и косые взгляды

Ангелина Гаранина - 22-летняя девушка из Бишкека, которая победила болезнь и не упала духом, хотя было непросто. В этой статье мы расскажем вдохновляющую историю киборга-модели.
Ангелина Гаранина всегда была активным ребенком: она с детства занималась танцами, но в 11 лет боли в колене навсегда изменили ее жизнь. Сначала врачи не понимали, в чем причина, думали, что у девочки растяжение из-за танцев. Однако вскоре поставили неутешительный диагноз - саркома правого бедра.
Дальнейшее лечение Ангелина получила в Санкт-Петербурге. Она проходила курсы реабилитации, химиотерапии, но в конечном итоге ей пришлось ампутировать ногу, чтобы продолжить жить.
Ангелине было непросто привыкнуть к отсутствию ноги, а затем и неудобному протезу. Она постоянно прятала его, а дети на улице тыкали пальцами. "Я очень боялась реакции людей", - признается девушка.
В 2016 году благодаря Русфонду девушке в Германии сделали бионический протез. Она заново училась ходить, ездить на велосипеде, спускаться по лестнице.
"Недавно в моей жизни появились люди, которые на своём примере доказали мне, что не нужно обесценивать себя, свою жизнь, все испытания, которые я прошла. Не нужно закрываться от этого мира и ни в коем случае нельзя стесняться. Все это и было толчком и дало новые силы больше не прятать частичку себя", - поделилась Ангелина.
Сейчас девушка не стесняется себя, она публикует фото с протезом, регулярно модернизируя его внешний вид, чтобы он сочетался с одеждой.
Ангелина учится в университете в Питере на заочном, занимается фотографией. Она участвовала в шоу моделей на ТНТ, снимается для рекламы.
Себя Ангелина называет киборг-моделью, совершенно не стесняясь своей особенности.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Блин , ка же так ??? Сколько алкашной , нарко и просто безмозглой мрази , а не повезло ей . Хотя может это испытание ? НО ! Она даже пройдя через всё "это" , замечательнейшая , прекрасная, красотулька.
От всей души желаю ей всего самого наилучшего !!!!
Как много в этом звуке для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось! ...
Наверное - всё-таки стесняется, но молодец - внушила себе, что с этим можно жить.
Гарью удушливой,гнилью,угаром.
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки ,, русского мира,,.
Тленом и кровью,плешивым ,, мессией,,
Чуете вонь? Это запах России!
Ту их жрёшь что ли ???