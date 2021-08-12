Девушки показали, как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах

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Девушки совершенно разные: Дениз — модель плюс-сайз со смуглой кожей и тёмными волосами, а Мария — миниатюрная девушка со светлой кожей. Наряды на них смотрятся по-разному, но при этом одинаково стильно!
Что нужно для того, чтобы быть стильным? Быть может, обладать определёнными внешними данными, например, фигурой, цветом и длиной волос и размером ноги? Как бы не так! Две подруги Дениз Мерседес и Мария Кастелланос усердно доказывают, что стиль не зависит ни от чего вышеперечисленного. Для этого они примеряют одинаковую одежду и показывают, как она смотрится на совершенно разных фигурах.
Дениз и Мария показывают, как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах
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Белые летние сарафаны
Маленькие жёлтые платья
Видео
Открытые комплекты
Для зажигательных танцев
Зелёные комплекты
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