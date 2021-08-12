Девушки показали, как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах

Что нужно для того, чтобы быть стильным? Быть может, обладать определёнными внешними данными, например, фигурой, цветом и длиной волос и размером ноги? Как бы не так! Две подруги Дениз Мерседес и Мария Кастелланос усердно доказывают, что стиль не зависит ни от чего вышеперечисленного. Для этого они примеряют одинаковую одежду и показывают, как она смотрится на совершенно разных фигурах.

Дениз и Мария показывают, как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах