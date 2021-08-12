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Девушки показали, как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах

Девушки показали, как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах (13 фото)

Автор:
12 августа 2021 08:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   девушки   люди   одежда   разница   фигура   фото   
1672
13

Девушки совершенно разные: Дениз — модель плюс-сайз со смуглой кожей и тёмными волосами, а Мария — миниатюрная девушка со светлой кожей. Наряды на них смотрятся по-разному, но при этом одинаково стильно!

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Метки: в мире   девушки   люди   одежда   разница   фигура   фото   
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8  комментариев
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2k
Vasil 48 минут назад
А где миниатюрная девушка?
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700
Никита Помянтовский 24 минуты назад
По моим меркам, это 2 одинаковые фигуры, 2 жирухи )))
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11k
Nikita Час назад
А то всё ноют, что пришло "не то платье" с Алика
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38k
dima423 Час назад
а смысл? чего они хотели этим сказать то?
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4k
Vasiliy 2 часа назад
А снимает их, видимо, гномик ростом в метр? Почему на всех снимках съемка ведется откуда-то снизу?
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3k
Олег Белов 2 часа назад
В СССР были конфетки под названием "батончик", в какие обвертки эти конфеты не упаковывали всё равно был батончик. Не любил я эти конфеты.
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56k
Андрей 2 часа назад
Я не понял: где леопёрдовые лосины на жиробасине?!
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