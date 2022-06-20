В Москве мигрантка нашла на лавочке младенца и четыре года воспитывала его как родного ребёнка

Женщина совершенно случайно обнаружила в одном из дворов столицы брошенного новорождённого младенца с биркой из роддома. 48-летняя гражданка Киргизии не могла иметь детей и посчитала малышку "божьим даром". Спустя четыре года женщина столкнулась с реальностью...
В 2018 году 48-летняя гражданка Киргизии Зухра нашла в Москве на лавочке ребёнка. Женщина долгое время не мола забеременеть и сильно мечтала о малыше. Бродив по столичным дворам отчаявшаяся женщина буквально наткнулась на ребёнка. Новорождённая девочка лежала на скамейке, выглядела неопрятно. К руке была привязана бирка из роддома с именем Амина. Недолго думая Зухра решила, что это "божий дар" и забрала ребёнка к себе. Она работала сиделкой у пожилой женщины и жила с ней же.
Хозяин не возражал против маленького ребенка, благо Зухра денно и нощно исполняла свои обязанности. А когда старушка умерла, мужчина разрешил сиделке остаться в этой квартире. Никто даже не подозревал, что девочка — не родная дочь Зухры. О своей находке женщина никому не говорила, не стала обращаться в полицию и другие ведомства, и все четыре года воспитывала малышку как собственную дочь.
Спустя четыре года Зухра обратилась в Посольство Киргизии, чтобы наконец-то оформить Амину, где всё и вскрылось. Там её не поняли и вызвали полицию. Сейчас ребенок в больнице, а правоохранители проверяют показания женщины. Полицейские выясняют все обстоятельства — действительно ли рассказанная бесплодной мигранткой версия правдива, где настоящие родители малышки и почему все четыре года к Зухре ни у кого не возникало вопросов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В Москве мигрантка находит на лавочке ребеночка с мигрантским именем...
У этих таджиков-узбеков принято дарить детей бездетным родственникам, это их традиция, потому что рожают по много и ценности жизни Человека у них нет. Что там с документами они не понимают. От знакомых из Таджикистана как-то услышала, что у их родни не может быть детей из-за мужа, так другие родственники у которых 4 детей, согласились отдать 2х летнюю дочку им, встречались в Москве в одном аэропорту, привезли ребёнка как вещь и дают, а тот бесплодный начал возмущаться, мол: "Хочу мальчика, а не девочку", ну и отказался, о документах никто не думал. Сейчас девочка выросла очень красивая с кукольной внешностью.
И родители радуются, что "выгодно" замуж выдадут... Для нас это жесть, а у них нормально.