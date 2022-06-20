FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6167 постов • 858 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Москве мигрантка нашла на лавочке младенца и четыре года воспитывала его как родного ребёнка

В Москве мигрантка нашла на лавочке младенца и четыре года воспитывала его как родного ребёнка

Автор:
20 июня 2022 09:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   дети   интересное   история   мигрантка   фото   
2437
1

Женщина совершенно случайно обнаружила в одном из дворов столицы брошенного новорождённого младенца с биркой из роддома. 48-летняя гражданка Киргизии не могла иметь детей и посчитала малышку "божьим даром". Спустя четыре года женщина столкнулась с реальностью...

В 2018 году 48-летняя гражданка Киргизии Зухра нашла в Москве на лавочке ребёнка. Женщина долгое время не мола забеременеть и сильно мечтала о малыше. Бродив по столичным дворам отчаявшаяся женщина буквально наткнулась на ребёнка. Новорождённая девочка лежала на скамейке, выглядела неопрятно. К руке была привязана бирка из роддома с именем Амина. Недолго думая Зухра решила, что это "божий дар" и забрала ребёнка к себе. Она работала сиделкой у пожилой женщины и жила с ней же.

×
×

Хозяин не возражал против маленького ребенка, благо Зухра денно и нощно исполняла свои обязанности. А когда старушка умерла, мужчина разрешил сиделке остаться в этой квартире. Никто даже не подозревал, что девочка — не родная дочь Зухры. О своей находке женщина никому не говорила, не стала обращаться в полицию и другие ведомства, и все четыре года воспитывала малышку как собственную дочь.

Спустя четыре года Зухра обратилась в Посольство Киргизии, чтобы наконец-то оформить Амину, где всё и вскрылось. Там её не поняли и вызвали полицию. Сейчас ребенок в больнице, а правоохранители проверяют показания женщины. Полицейские выясняют все обстоятельства — действительно ли рассказанная бесплодной мигранткой версия правдива, где настоящие родители малышки и почему все четыре года к Зухре ни у кого не возникало вопросов.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Москва   Россия   дети   интересное   история   мигрантка   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Умница-красавица 4 часа назад
Довольно странно, что малышке за четыре года ни разу не понадобился врачебный осмотр. А что у бедной мигрантки были деньги на частную клинику- очень сомнительно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
*Сергей* 10 минут назад
Дожили...
В Москве мигрантка находит на лавочке ребеночка с мигрантским именем...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Rabie Liz 39 минут назад
Ну так может надо помочь этой женщине сделать документы на ребёнка и усыновить? Этот ребёнок теперь в детдоме будет, никому не нужный и врятли кто-то усыновит. А так хоть у него "мать" есть.
У этих таджиков-узбеков принято дарить детей бездетным родственникам, это их традиция, потому что рожают по много и ценности жизни Человека у них нет. Что там с документами они не понимают. От знакомых из Таджикистана как-то услышала, что у их родни не может быть детей из-за мужа, так другие родственники у которых 4 детей, согласились отдать 2х летнюю дочку им, встречались в Москве в одном аэропорту, привезли ребёнка как вещь и дают, а тот бесплодный начал возмущаться, мол: "Хочу мальчика, а не девочку", ну и отказался, о документах никто не думал. Сейчас девочка выросла очень красивая с кукольной внешностью.
И родители радуются, что "выгодно" замуж выдадут... Для нас это жесть, а у них нормально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
fedotova.julia2011 2 часа назад
Интересно, а ребёнка никому не жалко? Отобрать 4-х-летннго, уже всё соображающего, у матери, пусть и не родной, швырнуть в больницу, оттуда прямая дорога в детдом... Замечательно! Лишь бы справедливость восторжествовала!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
tamin 4 часа назад
Странная история. 4 года без врачей(даже платные просят свидетельство о рождении), никаких садиков, никаких вопросов у родни....ох я бы довериться полиции. Странная история
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 4 часа назад
У кого то сомнения? какова вероятность киргизке найти брошенную новорожденную киргизку(Амина) в Москве? А все почему? киргизке не хватило мозгов придумать более реалистичную отмазку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

52596



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Загадка Пистона: куда исчез один из самых таинственных актёров второго плана после «Беспредела»?
Загадка Пистона: куда исчез один из самых таинственных актёров второго плана после...
Ангелина - девушка-киборг, которая не сломалась, несмотря на трудности и косые взгляды
Ангелина - девушка-киборг, которая не сломалась, несмотря на трудности и косые взгляды
События на Украине 19- 20 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 19- 20 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Можно ли улучшить зрение?
Можно ли улучшить зрение?
Как выглядит самый маленький «БелАЗ»
Как выглядит самый маленький «БелАЗ»
Как прошел главный экономический форум страны
Как прошел главный экономический форум страны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Они пытались

Лучшие демотиваторы
Это НЕВЫНОСИМО

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#животные#картинки#кот
#люди#история#в мире#подборка#дети#Интересные
#Юмор#СССР#фотографии#страна#Приколы
Как прошел главный экономический форум страны Как прошел главный экономический форум страны Как выглядели заводы в царской России Как выглядели заводы в царской России Заслуженный тиран: дирижёр и педагог побил старшую дочь во время "воспитательной беседы" Заслуженный тиран: дирижёр и педагог побил старшую дочь во время "воспитательной беседы" Из Петрограда – в кругосветку. Как дети из питательной колонии совершили удивительное путешествие Из Петрограда – в кругосветку. Как дети из питательной колонии совершили удивительное путешествие Спальные районы Москвы до прихода советской власти Спальные районы Москвы до прихода советской власти Атмосферные фото СССР 70-х Атмосферные фото СССР 70-х

На что жалуетесь?

Вернуться