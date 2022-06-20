В Москве мигрантка нашла на лавочке младенца и четыре года воспитывала его как родного ребёнка

В 2018 году 48-летняя гражданка Киргизии Зухра нашла в Москве на лавочке ребёнка. Женщина долгое время не мола забеременеть и сильно мечтала о малыше. Бродив по столичным дворам отчаявшаяся женщина буквально наткнулась на ребёнка. Новорождённая девочка лежала на скамейке, выглядела неопрятно. К руке была привязана бирка из роддома с именем Амина. Недолго думая Зухра решила, что это "божий дар" и забрала ребёнка к себе. Она работала сиделкой у пожилой женщины и жила с ней же.

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Хозяин не возражал против маленького ребенка, благо Зухра денно и нощно исполняла свои обязанности. А когда старушка умерла, мужчина разрешил сиделке остаться в этой квартире. Никто даже не подозревал, что девочка — не родная дочь Зухры. О своей находке женщина никому не говорила, не стала обращаться в полицию и другие ведомства, и все четыре года воспитывала малышку как собственную дочь.

Спустя четыре года Зухра обратилась в Посольство Киргизии, чтобы наконец-то оформить Амину, где всё и вскрылось. Там её не поняли и вызвали полицию. Сейчас ребенок в больнице, а правоохранители проверяют показания женщины. Полицейские выясняют все обстоятельства — действительно ли рассказанная бесплодной мигранткой версия правдива, где настоящие родители малышки и почему все четыре года к Зухре ни у кого не возникало вопросов.