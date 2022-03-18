FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество RealFishki 353 поста • 29 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Как выглядели заводы в царской России

Как выглядели заводы в царской России (12 фото)

Автор:
18 марта 2022 13:59
Сообщество : RealFishki
Метки: Кадры   Россия   заводы   интересное   история   рабочие   фото   
916
12
Подборка фото с самых разных производств из разных уголков Российской империи.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Кадры   Россия   заводы   интересное   история   рабочие   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Парень по мобильнику разговаривает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
27
unclejohn Час назад
Обратил внимание только на сапоги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Гений экономии: женщина 20 лет не покупает туалетную бумагу и нижнее белье Гений экономии: женщина 20 лет не покупает туалетную бумагу и нижнее белье «Сами уезжайте!»: Нагиев опроверг слухи и ответил всем, кто призывал его покинуть страну «Сами уезжайте!»: Нагиев опроверг слухи и ответил всем, кто призывал его покинуть страну Ярмольник рассказал, что уехал в Латвию с Хазановым, но юморист опроверг его заявление Ярмольник рассказал, что уехал в Латвию с Хазановым, но юморист опроверг его заявление Как видел Китай XIX века англиканский священник Как видел Китай XIX века англиканский священник Журналистка НТВ Лилия Гильдеева покинула Россию и уволилась с телеканала Журналистка НТВ Лилия Гильдеева покинула Россию и уволилась с телеканала Так родилась киношная мафия. Как создавали «Крестного отца» Так родилась киношная мафия. Как создавали «Крестного отца»
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

100504



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как Николай Носов в «Незнайке на Луне» предсказал нашу сегодняшнюю жизнь
2
77
Как Николай Носов в «Незнайке на Луне» предсказал нашу сегодняшнюю жизнь
15 захватывающих фактов, которые окажутся для многих сюрпризом
0
52
15 захватывающих фактов, которые окажутся для многих сюрпризом
Набирающие популярность в сообществах
Топ-7 брендов модной одежды, которые могут заменить ушедшие зарубежные компании
0
11
Топ-7 брендов модной одежды, которые могут заменить ушедшие зарубежные компании
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 15 марта
0
4
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 15 марта
В выгоде три категории: что будет с работой и рынком труда на фоне санкций
В выгоде три категории: что будет с работой и рынком труда на фоне санкций
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Давно пора
0
0

Лучшие демотиваторы
Извините, у вас есть время поговорить об окружающей среде?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#люди#Россия#автомобили#шоу бизнес#Еда#авто аварии#фотографии
#Юмор#прикол#ватермарк#Ynews#кино#дтп#автомир#рыбалка#Украина#санкции
#интересно#история#факты#подборка#картинки#Приколы#аварии#США#комментарии#рыба

На что жалуетесь?

Вернуться