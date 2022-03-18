Как выглядели заводы в царской России

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Подборка фото с самых разных производств из разных уголков Российской империи.
Страна большая, в самых разных уголках, от Санкт-Петербурга до Перми, стояли заводы и фабрики про производству самых разных вещей, продуктов питания и прочего. Давайте посмотрим, как это выглядело.
Столовая в гостинице для рабочих, устроенной городским Попечительством о народной трезвости в помещении бывшего Стеклянного завода. Ноябрь 1909 года, г. Санкт-Петербург
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Цех изготовления резиновых калош. 12 июля 1905 год, г. Санкт-Петербург набережная Обводного канала, 136,
Кусинский металлургический завод. Механический цех. 1900 - 1919 год, Оренбургская губерния
Механический завод "В. Г. Столль и К°". Контора товарищества. 1900 - 1915 год, Оренбургская губерния
Источник:
АНТИФИШКИ
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