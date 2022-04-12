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3 артефакта, о которых ученым нечего сказать: как же использовались эти вещи

3 артефакта, о которых ученым нечего сказать: как же использовались эти вещи (4 фото)

Автор:
12 апреля 2022 09:15
Сообщество : Исторические факты
Метки: артефакты   в мире   интересно   наука   познавательно   факты   фото   
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Что еще можно найти в земле, по которой ходили люди не одно тысячелетие? Ученые до сих пор находят странные вещи, происхождение которых не установлено, но это не значит, что не нужно предпринимать новых попыток разгадать эти тайны. Пусть не с первого раза, но в большинстве случаев удается найти разгадку. И все же некоторые вещи заводят историков в тупик.

Артефакты культуры Кимбая

Кимбая — это одна из самых древних южноамериканских цивилизаций. Она славилась своими ювелирными изделиями в виде самых разных животных. Такие фигуры были небольшого размера, от 5 до 7,5 см. Некоторые фигурки поставили ученых в ступор: они изображают птиц, но необычной формы. Взгляните на фото ниже: это ювелирное изделие очень напоминает скорее не птицу, а летательный аппарат! Загадка этих предметов до сих пор не разгадана. Некоторые ученые считают, что это просто особенности изображения птиц, другие предполагают, что это первые модели самолетов с пропеллерами. В конце концов ученые приняли решение сконструировать похожий на фигурку аппарат — и он действительно полетел! Это лишь прибавило загадочности находке.

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Зальцбургский параллелепипед

Этот загадочный предмет был найден в Австрии. Он представляет собой параллелепипед, 4 стороны которого прямые, а две — выпуклые. Эта находка до сих пор заставляет ученых гадать, какое он имеет происхождение. По его форме невозможно догадаться, для чего он был предназначен и какое у него происхождение. Некоторые ученые предполагают, что это маленький метеорит, но на нем нет характерных следов, которые свидетельствуют о прохождение через слои атмосферы. Конечно, сразу после его обнаружения появилась теория о том, что он с другой планеты, и этот артефакт подкинут на Землю инопланетянами... У этой довольно эксцентричной теории есть свои сторонники, но есть также и много критиков, и их можно понять. По составу параллелепипед — обычное железо, но его оболочка возрастом более 20 млн лет! Разгадку этого предмета ученые пока не нашли.

Мередитский камень

Этот камень имеет форму яйца с идеально отшлифованными поверхностями, и на них — изображение лица. Точный возраст камня неизвестен, но техники, которые применялись для его изготовления, характерны для конца XIX века, когда его и обнаружили. Но яйцо явно похоже на древний артефакт. Необычайная гладкость камня стала загадкой для ученых, поскольку камень, из которого состоит это яйцо, очень капризный, поэтому его шлифовка заняла очень много времени. Но главная его загадка — идеально ровные круглые отверстия, которые как будто сделали сверлом, но в древности таких технологий еще не было. Может, эта вещица не такая уж древняя?

Каждый из этих предметов вызывает большие споры, и появляется все больше версий о том, как такие предметы появились. Ученые до сих пор продолжают работать над разгадкой этих удивительных вещей, и современные технологии здорово в этом помогают. Надеемся, в скором времени мы узнаем правду.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: артефакты   в мире   интересно   наука   познавательно   факты   фото   
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1k
Saplus Полчаса назад
Напомнило журнал из 90-х "Знак вопроса".
"В тайге были найдены отполированные сферы из неизвестного науке металла. Все фотографии таинственным образом исчезли, пленки засветились, место где их нашли утеряно, но единственную оставшуюся сферу исследовали в НИИ - и не смогли определить из чего она сделана. И тоже потеряли."
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4k
Горожанин Час назад
Вся невежественная сущность статьи в её двух предложениях:

"Точный возраст камня неизвестен, но техники, которые применялись для его изготовления, характерны для конца XIX века, когда его и обнаружили. Но яйцо явно похоже на древний артефакт".
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Мистер Фикс Час назад
Этих артефактов не три. А триста тридцать три... и еще немножко
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