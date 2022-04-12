3 артефакта, о которых ученым нечего сказать: как же использовались эти вещи

Зальцбургский параллелепипед

Этот загадочный предмет был найден в Австрии. Он представляет собой параллелепипед, 4 стороны которого прямые, а две — выпуклые. Эта находка до сих пор заставляет ученых гадать, какое он имеет происхождение. По его форме невозможно догадаться, для чего он был предназначен и какое у него происхождение. Некоторые ученые предполагают, что это маленький метеорит, но на нем нет характерных следов, которые свидетельствуют о прохождение через слои атмосферы. Конечно, сразу после его обнаружения появилась теория о том, что он с другой планеты, и этот артефакт подкинут на Землю инопланетянами... У этой довольно эксцентричной теории есть свои сторонники, но есть также и много критиков, и их можно понять. По составу параллелепипед — обычное железо, но его оболочка возрастом более 20 млн лет! Разгадку этого предмета ученые пока не нашли.