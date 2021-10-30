Единственная в России скальная торпедная батарея «Сиебруниеми»

В хорошую погоду порталы батареи видно с берега невооруженным глазом, так что, на первый взгляд, добраться до них проще простого.
Изначально я рассматривал вариант пешего похода от урочища Паровара сначала в сторону мыса Крестового, откуда затем я планировал идти вдоль береговой линии Печенгской губы прямо до Сиебруниеми. Правда, даже без учета рельефа и водных преград путь в одну сторону составлял около 15 км. Этим летом мне наконец-то удалось решить проблему с транспортом и добраться до батареи морем. Пропуска готовы, на КПП отметился, пограничникам показался. В путь!
Вид на сооружения батареи с моря. Слева грузовой портал, по центру и справа амбразуры торпедных аппаратов, сверху командно-наблюдательный пункт.
Советская схема береговых батарей и опорных пунктов в системе обороны порта Лиинахамари. На схеме отмечена в том числе и Сиебруниеми.
Сначала история и назначение этого необычного сооружения. Ниже приведен план строительства батареи на 1944-1945г. Изначально батарею должны были ввести в строй весной 1944, но из-за успешных действий советских войск достроить батарею немцы так и не смогли.
Фотография из немецкого архива, подписана как «Торпедная батарея Сиебруниеми». Вполне вероятно, что на снимке изображены торпедные аппараты, которые впоследствии должны были установить в Сиебруниеми.
«К весне 1944 батарея не готова, 4-х трубный торпедный аппарат, боезапас (?) — 12 торпед». G7а — парогазовая торпеда Кригсмарине 1920х-40х годов.
Информация о конкретным типе торпедных аппаратов в документации разнится. На западном ресурсе Secretprojects указывается, что в батарее планировалась установка двух стационарных (то есть, без возможности изменять угол стрельбы) 4-трубных торпедных аппаратов, в то время как в некоторых других источниках описываются 3-х или даже 2-х трубные. В любом случае, торпедные аппараты так и не были смонтированы. Пример стрельбы торпедой на одной из батарей Атлантического Вала.
Наша же батарея, как уже говорилось ранее, была недостроена. Краткое описание от Ветра Северного:
Подскальный торпедный бункер, тип «SK», в системе береговой обороны Лиинахамари. Торпедная батарея «Siebruniemi» строилась по типовому проекту (с изменениями в соответствии с местным рельефом и акваторией), но так и не была достроена. В случае готовности, могла бы вести стрельбу торпедами «G-7е» из стационарно установленных ТА. Интересно, что еще в 42-м году немцы начали разработку управляемой торпеды Т-10 «Spinne», со скоростью хода до 30 узлов. Наведение на цель осуществлялось по проводам системы управления «NYK». Длина однопроводного кабеля до 5 км. Вторым проводником служила вода.
Грузовой портал. Через него проводилась погрузка/разгрузка изделий и оборудования, он же служил входом для персонала и, вероятно, строительной штольней во время проходки. Сохранилась решетка на вентиляции.
Вид на командно-наблюдательный пункт (КНП) и стену, сложенную из оставшейся от проходки породы.
На КНП видны следы от пуль. На момент высадки советских десантников батарея была небоеспособна, но, возможно, по ней «на всякий случай» вела огонь группа лейтенанта Рекало. Далее описание от Ветра Северного:
(…) торпедный катер № 211 потерял ориентировку в густом дыму и после бесцельного блуждания по заливу подошел к восточному берегу напротив мыса Сиебруниеми и в 24 ч. 00 м. высадил туда свой десант в составе 57 человек под командованием лейтенанта Рекало.
Крайний правый торпедный аппарат.
Интересная фактура бетона.
Перед осмотром батареи изнутри взглянем на нашу схему. Торпедные аппараты (ТА) обозначены условно, коричневым — незакрепленные выработки (недостроенные участки), серым выработки с железобетонной крепью.
Грузовой портал, на схеме крайний слева. На потолке сохранилось противооткольное покрытие.
Справа грузовой портал, слева проход в залы торпедных аппаратов (ТА). В центре видна стена, сложенная из взорванной породы. По слухам на месте стены планировался проход к огневой точке, расположенной над батареей.
Забои у портала. Этот участок был оставлен на начальном этапе строительства. По архивным данным здесь могли располагаться мастерские и склад.
Вид со стороны портала. Справа проход в залы ТА, куда мы и направимся.
Первый зал. Красивые арочные своды обеспечивали сооружению очень хорошую защиту.
В торце первого зала находится проход в небольшое недостроенное помещение (вероятнее всего, для работы со взрывоопасными приборами). На входе сохранилась рама от герметической двери.
Чертеж аналогичной торпедной батареи Атлантического Вала, но с одним ТА и иным расположением КНП.
Боевой каземат первого торпедного аппарата. Потолок имеет противооткольную одежду из двутавровых балок и металлических листов. Справа расположен скоб-трап к КНП, его осмотрим немного позже.
В достроенном и боеспособном варианте торпедный аппарат в подобных батареях выглядел примерно так:
Этот-же зал, вид со стороны залива. Виден проход к недостроенному помещению.
Поднимемся в КНП. Лестнице уже 70 лет, но она все еще вполне крепкая.
КНП находится на втором этаже. Из него должны были поступать целеуказания для стрельбы. Внутри сохранились надписи «дембелей», проходивших службу на мысе Романов. Имена со всего СССР…
В достроенном варианте КНП выглядел бы примерно так, кадры из фильма «War in the Arctic» .
Опорный пункт «Кап-Романов» был спроектирован немецкими инженерами в 1942 году. Небезосновательно они считали, что постройка такого укрепсооружения намертво прикроет вход в Печенгский залив. Орудия на мысе Крестовый, торпедные аппараты в чреве горы Валкел- киви-Тунтури — всё это средства внутренней обороны. «Кап-Романов»- форпост, позволяющий контролировать обстановку далеко на подходе к заливу.
Схема с указанием сектора обзора из КНП на аналогичной батарее.
Вид направо и по центру, неподалеку расположен вход в залив. В тумане видно корабль.
И вид налево в сторону Лиинахамари. Хоть торпедная батарея и не была достроена, залив все равно был очень хорошо защищен сразу несколькими береговыми артиллерийскими батареями.
Вернемся в основные помещения.
Одним из самых известных применений торпедных батарей в бою является потопление тяжелого крейсера «Блюхер». Вначале крейсер был сильно поврежден попаданиями 28см и 15см батарей, после чего он был потоплен по одной версии двумя торпедами, выпущенными из подскальной торпедной батареи крепости «Оскарборк», а по другой взрывом морской мины. Версию с торпедами все-же обычно рассматривают как наиболее вероятную.
Ниже приведу краткое описание гибели крейсера.
...через несколько минут (в 5:20 по Берлину) в крейсер попали две 450-мм торпеды, выпущенные с расстояния всего в 1–1,5 каб с береговой установки острова Северный Кахольм. Обе торпеды попали в центральную часть корабля: одна – в районе 1-го котельного, другая – в районе 3-го турбинного отделения. Благодаря наличию противоторпедной защиты площадь затопления была сравнительно небольшой, но всё же обе турбины носового отделения пришлось остановить. Вышла из строя электросеть, крен постепенно достиг 18°.
Схема гибели крейсера в Осло-фьорде, 9 апреля 1940 года
Описание гибели крейсера и схема с сайта warspot. Источник – В. Кофман, М. Князев. Бронированные пираты Гитлера. М.: Яуза, Эксмо, 2012
Крейсер, которому «посчастливилось» стать жертвой торпедной батареи.
В полу второго зала расположен приямок, отмеченный на схеме как бассейн-кессон. Однако проектное назначения приямка точно неизвестно, для зумпфа эта ёмкость выглядит слишком большой, а для проверки торпед на герметичность слишком маленькой.
Боевой каземат второго торпедного аппарата. Здесь также сохранилось противооткольное покрытие потолка.
Про батарею Сиебруниеми часто можно встретить комментарии в духе «эту торпедную батарею строили советские военнопленные». Мы с осторожностью относимся к подобному рода заявлениям.
Хотелось бы сказать, что подземное строительство спецсооружений в толще гранита с применением буровзрывной проходки — очень сложное дело, которому инженеры и горнопроходчики учатся не один год. Допуск к ответственным работам неподготовленного персонала может повлечь за собой срыв сроков строительства. Безусловно, военнопленные привлекались для выполнения простой черновой работы, например откатки породы, но не совсем правильно заявлять что «батарею построили одни пленные». К слову, в книге М. Г. Орешеты «Лиинахамари» есть воспоминания пленного Белоусова, который привлекался к постройке торпедной батареи. По его словам, торпедные аппараты планировались 3-трубные, с расположением торпед под углом друг к другу для обеспечения большего сектора обстрела.
Вид со стороны залива на площадку второго ТА. Торпеды могли бы храниться в этих залах.
Также есть «эксперты», заявляющие, что это вообще не батарея, а некий испытательный полигон (?). Контраргумент в виде большого количества аналогичных батарей Скандинавии они почему-то не учитывают.
Вид на площадку первого торпедного аппарата. В полу устроен водоотливной лоток.
На этом осмотр внутренних помещений закончен.
Осталось досмотреть сооружения батареи снаружи. Вид на КНП, можно оценить толщину и качество бетона.
Батарея Сиебруниеми является не единственной торпедной батареей в России. Ещё две, построенные скорее всего еще до Первой Мировой войны, сохранились в Балтийске. Но они не скальные и по размерам значительно меньше.
Вид с крыши КНП на залив. В этом месте он узкий, всего около 1500м.
Комментарий от Ветра Северного:
Противоторпедные сети были в районе причалов. Никаких цепей и противолодочных сетей естественно не было. Задачей торпедной батареи являлось блокирование акватории Петсамо-фиорда на случай прорыва советских кораблей и катеров. Достроена не была. На входе в Петсамо фиорд у немцев стояла гидро-акустическая станция.
Дерён шведский, морской ёж и остатки пиршества чаек.
Грузовой портал, чуть дальше недостроенная прибрежная дорога.
Защищенные укрепления второго торпедного аппарата, первый находится прямо под КНП.
Отчалили от берега. Впереди нас ждали другие интересные места.
Источник:
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