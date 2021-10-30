Единственная в России скальная торпедная батарея «Сиебруниеми»

Про батарею Сиебруниеми часто можно встретить комментарии в духе «эту торпедную батарею строили советские военнопленные». Мы с осторожностью относимся к подобному рода заявлениям.

Хотелось бы сказать, что подземное строительство спецсооружений в толще гранита с применением буровзрывной проходки — очень сложное дело, которому инженеры и горнопроходчики учатся не один год. Допуск к ответственным работам неподготовленного персонала может повлечь за собой срыв сроков строительства. Безусловно, военнопленные привлекались для выполнения простой черновой работы, например откатки породы, но не совсем правильно заявлять что «батарею построили одни пленные». К слову, в книге М. Г. Орешеты «Лиинахамари» есть воспоминания пленного Белоусова, который привлекался к постройке торпедной батареи. По его словам, торпедные аппараты планировались 3-трубные, с расположением торпед под углом друг к другу для обеспечения большего сектора обстрела.

Вид со стороны залива на площадку второго ТА. Торпеды могли бы храниться в этих залах.