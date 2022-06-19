Загадка Пистона: куда исчез один из самых таинственных актёров второго плана после «Беспредела»?

После выхода фильма поклонники и хейтеры начали активно распространять в Сети информацию о том, что Идрисов в реальности серьезный криминальный авторитет, знакомый с особенностями уголовного мира не понаслышке. И после «Беспредела» продолжил двигаться по преступному пути, потому его больше и не видно.

Идрисов, как и многие другие артисты, чья карьера совпала с последними годами существования Союза, в 90-х остался не у дел. Культура в это время знатно просела: народ думал, как выжить, а развлечения отошли на десятый план.