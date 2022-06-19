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Загадка Пистона: куда исчез один из самых таинственных актёров второго плана после «Беспредела»?

Загадка Пистона: куда исчез один из самых таинственных актёров второго плана после «Беспредела»?

Автор:
19 июня 2022 16:59
Сообщество : Кино
Метки: Игорь Гостев   Наиль Идрисов   Пистон   актёр   беспредел   криминал   роль   
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Далеко не главная роль настолько прославила этого фактурного актёра, что кадры из фильма «Беспредел» разлетелись на мемы и отлично знакомы даже тем, кто в принципе не смотрит отечественное кино.

В 1989 году на экраны вышла картина одного из самых нестандартных режиссеров – Игоря Гостева «Беспредел», которую снимали в настоящей колонии. А в качестве массовки использовали настоящих заключенных.


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Поэтому ничего удивительного в том, что уголовник по кличке Пистон, которого так талантливо и реалистично сыграл Наиль Идрисов, тоже показался зрителю настоящим. Ну, или с богатым криминальным прошлым точно.


Картина стала для Идрисова дебютной – первой работой в кино после окончания Школы-студии МХАТ. По сюжету он играет уголовника, которому криминальный авторитет приказал «опустить» и сломать интеллигентного заключенного Филателиста (его сыграл Антон Андросов). Небольшая, но яркая роль впечатлила зрительскую аудиторию не меньше, чем герои тогда уже известных и знаменитых Льва Дурова и Сергея Гармаша.


После выхода фильма поклонники и хейтеры начали активно распространять в Сети информацию о том, что Идрисов в реальности серьезный криминальный авторитет, знакомый с особенностями уголовного мира не понаслышке. И после «Беспредела» продолжил двигаться по преступному пути, потому его больше и не видно.

Идрисов, как и многие другие артисты, чья карьера совпала с последними годами существования Союза, в 90-х остался не у дел. Культура в это  время знатно просела: народ думал, как выжить, а развлечения отошли на  десятый план.


В нашем веке актер почти перестал появляться на экране. Последней его работой стала роль в сериале «Боец», где Наиль Анверович ожидаемо тоже сыграл криминальную личность. Но уже гораздо более матерого авторитета по сравнению с Пистоном – Трёху.


Помимо этого в послужном списке актера роли в таких фильмах как «Русские братья», «Стрелец неприкаянный», «Классик», «Очаровательные негодники», «На углу у Патриарших – 2», «Сыщики», «Медведь», «Тайна Аркаима», «Апостол», «Масквичи».


После 2010 года Идрисов пропал с экранов. Известно, что он работает преподавателем в кружке «Вдохновение» для детей с задержкой развития. Сейчас Наилю Анверовичу 62 года, и в этом обаятельном импозантном мужчине ни за что не узнать мелкого бандита Пистона, которого Идрисов так мастерски воплотил в «Беспределе».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Игорь Гостев   Наиль Идрисов   Пистон   актёр   беспредел   криминал   роль   
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10  комментариев
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33k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
"начали активно распространять в Сеть"

ага в 1989 !!!
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45
Ame onna 4 минуты назад
Ма-амочки... Как я ошибочно о человеке думала!... Какой хороший человек оказывается!!...
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2k
Григорий Водениктов 18 минут назад
"хейтеры начали активно распространять в Сети информацию" тогда уже и сеть была?!, кто по моему очепятался.
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9k
Василенко Татьяна Полчаса назад
Очень интересно посмотреть на того, кому эта хня интересна... На Фишки лезут какие-то мадригалы. А ведь был такой интересный сайт! Модеры, спасайте свою репутацию!
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45
Ame onna Василенко Татьяна 5 минут назад
Мадригал -это стихи такие. Маргинал надо было сказать.
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17k
Andrey 2 часа назад
1. В 1989 году на экраны вышла картина одного из самых нестандартных режиссеров – Игоря Гостева «Беспредел», которую снимали в настоящей колонии.
2. После выхода фильма поклонники и хейтеры начали активно распространять в Сети информацию о том, что Идрисов в реальности серьезный криминальный авторитет, знакомый с особенностями уголовного мира не понаслышке.
3. Помню тогда, в 1989, весь диал-ап был завален спамом на эту тему... Хейтеры начали хейтить до того, как это стало мейнстримом...
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105
сергей костюнин Andrey 2 часа назад
Тоже этот косяк заметил ))
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