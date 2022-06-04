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Дичь ради зрелищного кадра: на что готовы пойти актёры, чтобы зрители им поверили?

Дичь ради зрелищного кадра: на что готовы пойти актёры, чтобы зрители им поверили?

Автор:
04 июня 2022 18:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   актёр   выбор   гадость   дичь   кадр   роль   фильм   
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Кино с учётом последних достижений становится всё ярче и технологичнее, но, к сожалению, теряет в части артистизма и эмоциональной составляющей в угоду эффектам.

Но вот бойцы старой школы вытворяли ради воссоздания эмоций на экране такое, что без предварительной подготовки и гражданам со слабой психикой делать не стоит.


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Для Мишель Пфайффер роль Женщины-кошки в «Бэтмене» 1992 года стала знаковой. В картине есть эпизод, когда она ловит птичку, кладёт в рот, но передумывает есть и отпускает птаху.


Птичка была настоящей, а не резиновой или дорисованной с помощью графики. Съёмочная группа пришла в благоговейный трепет и восторг после поступка Пфайффер. А сама актриса потом с ужасом вспоминала свой порыв, отмечая, что больше никогда и ни за что. Слава богу, сцену сняли с первого дубля: маловероятно, что пернатой мелочи захотелось бы снова попасть в человеческий рот, пусть даже такой прекрасный.


20-летней красотке Холли Берри отказали на пробах на роль в фильме «Лихорадка джунглей» 1991 года: слишком девушка была красива и очаровательна в своей здоровой юности, ведь главная героиня была опустившейся наркоманкой со всеми вытекающими.


Но Берри на мякине не проведёшь: она клятвенно заверила режиссёра, что обеспечит точное попадание в образ. И обеспечила: перестала мыться. Чем повергла в шок экранного партнёра: Сэмюэл Л. Джексон с ужасом вспоминал, как от Берри разило потом. Но отказ от мытья подарил актрисе шанс и роль, которая стала отправным этапом её карьеры.


Нормальные люди  посещают дантиста, чтобы устранить дефекты. А мэтр Роберт Де Ниро отправился к зубному врачу с противоположной целью: ухудшить зубы, чтобы выглядеть достоверно и реалистично в образе маньяка в фильме «Мыс страха». Любой каприз, как говорится, за ваши деньги. И хотя вернуть всё на круги своя актёру стоило 20 тыс. долларов, заслуженный «Оскар» компенсировал его моральные и физические муки.


Не только глупенькие девочки-подростки доводят себя до истощения из-за недовольства своей якобы толстой фигурой. Любой нимфетке даст фору Кристиан Бейл. Высокий крепкий мужчина более 180 см ростом похудел ради роли в фильме «Машинист» с 84 до критических 55 кг!


Вскоре после «Машиниста» Бейл принял участие в съёмках «Спасительного рассвета» (2006 год). Ему пришлось за короткий срок восстановить массу для убедительного образа военного, побывавшего в плену. Самым жутким в фильме стал эпизод с поеданием опарышей, цель которого заключалась в демонстрации высшей степени отчаяния.


Тони Тодд для съёмок в «Кэндимэне» 1992 года согласился на то, чтобы по нему ползали насекомые. И насекомые очень кусачие – пчёлы. Он играл роль злого духа, превратившегося из призрака в реальную городскую легенду. Поскольку в то время компьютерная графика находилась в зачаточном состоянии, то Тони был укушен полосатыми жужжалками порядка 20 раз. Но не жаловался и не роптал. Только более четверти века спустя после выхода фильма Тодд признался, что вытерпеть экзекуцию ему помогла корысть: за каждый укус ему было заплачено по 1000 долларов.


В «Выжившем» 2015 года графика, конечно, уже была на уровне. Но Ди Каприо, сыгравший главную роль, категорически выступал за реалистичность, поддерживая замысел режиссера. То, что Лео сбросил вес и отрастил бороду – мелочи. Ради того, чтобы вжиться в образ, он часы проводил на холоде и влезал в тушу животного. В эпизоде, где персонаж ест сырую печень, тоже был не реквизит. Ди Каприо объяснил, что отказался от смешного куска пластилина, поскольку его партнёр по сцене – индеец ел настоящую. И ему было некомфортно играть на  таких условиях.


Естественная физиологическая реакция непривыкшего к такому рациону человека попала в фильм. Кстати, его съёмки длились в общей сложности 9 месяцев, хотя сам съёмочный процесс потребовал втрое меньше времени. На это пришлось пойти из-за удалённости мест для съёмки, погодных условий и необходимости использовать только естественный свет.

А вы бы решились на что-то подобное ради роли?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актриса   актёр   выбор   гадость   дичь   кадр   роль   фильм   
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8  комментариев
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115
zenon 44 минуты назад
А вот Шварцынеггер был беременным. Для того, что бы вписаться в образ и забеременеть, он разрешил своей жене его изнасиловать.
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10k
Максим 4 минуты назад
Писец... Да за те деньги что им платят зароль я с голой жопой на пчелах буду худеть поедая сырую печень сломанными зубами. Страдальцы)
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9k
Hunson Abadeer 17 минут назад
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6k
Administrator 37 минут назад
снял пломбу для фильма
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54k
alertol 47 минут назад
- с 84 до критических 55 кг

Сбросить наверное тяжело, но не смертельно я долгое время весил 48 (правда я пониже, я ~170см точно не измерялся давно)
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