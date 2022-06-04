Дичь ради зрелищного кадра: на что готовы пойти актёры, чтобы зрители им поверили?

Естественная физиологическая реакция непривыкшего к такому рациону человека попала в фильм. Кстати, его съёмки длились в общей сложности 9 месяцев, хотя сам съёмочный процесс потребовал втрое меньше времени. На это пришлось пойти из-за удалённости мест для съёмки, погодных условий и необходимости использовать только естественный свет.

А вы бы решились на что-то подобное ради роли?