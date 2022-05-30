Деревья квадратной формы в панамской деревушке

Эта территория в Эль-Валье так и называется — Долина квадратных деревьев. Она не сильно большая, и, честно сказать, далеко не все деревья тут квадратные: по крайней мере, так отмечают туристы, которые здесь побывали. Однако среди них действительно есть весьма примечательные экземпляры со стволами нехарактерной формы, а несколько десятилетий назад их тут было гораздо больше. Более того, даже спил у этих деревьев весьма необычный: кольца, которые указывают на возраст растений, у них не круглые, а имеют форму четырехугольника.