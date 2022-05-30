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Деревья квадратной формы в панамской деревушке

Деревья квадратной формы в панамской деревушке

Автор:
30 мая 2022 09:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   деревья   интересно   познавательно   природа   фото   
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В кальдере вулкана, который извергался примерно тринадцать тысяч лет назад, есть удивительная долина, состоящая из деревьев с квадратными стволами. Давайте разбираться, что это за загадка природы и как появилась такая необычная форма.

Вулкан Эль-Валье привлекателен несколькими вещами. Во-первых, в его огромной кальдере диаметром шесть километров живут люди. Панамская деревушка названа в честь горы — Эль-Валье-де-Антон (El Valle de Antón). Вторая любопытная вещь этого местечка заключается в том, что рядом с ней растут квадратные деревья. Так как же так получилось, что растения обзавелись стволами четырехугольной формы?

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Эта территория в Эль-Валье так и называется — Долина квадратных деревьев. Она не сильно большая, и, честно сказать, далеко не все деревья тут квадратные: по крайней мере, так отмечают туристы, которые здесь побывали. Однако среди них действительно есть весьма примечательные экземпляры со стволами нехарактерной формы, а несколько десятилетий назад их тут было гораздо больше. Более того, даже спил у этих деревьев весьма необычный: кольца, которые указывают на возраст растений, у них не круглые, а имеют форму четырехугольника.

На самом деле, в Сети полно всяких таинственных объяснений этого странного явления. В основном они касаются того, что деревья приняли необычную форму именно по той причине, что растут они в нестандартных условиях, и якобы виной всему вулкан Эль-Валье. Более того, можно найти и информацию об исследователях, которые будто бы попытались высадить деревья в другом регионе, но они выросли вполне обычной круглой формы. Правда, эта информация гуляет по интернету и ни одним научным исследованием не подтверждена.

Дело в том, что в роще растут деревья вида Quararibea asterolepis. Это весьма распространенные растения для некоторых южноамериканских стран, их можно встретить в Бразилии, Перу, Чили. Что касается Панамы, то тут они вообще на пятом месте по популярности среди других деревьев, и именно из них и состоит долина.

И действительно, вид Quararibea asterolepis имеет немного странный по форме ствол, похожий на квадрат. Конечно, углы у него не острые, в конце концов, это деревья, однако форму четырехугольника у ствола легко заметить. Лучше всего эта особенность видна у молодых деревьев, но когда они вырастают, форма сглаживается и скругляется. Именно по этой причине раньше квадратных деревьев было гораздо больше: фактически, их было легче увидеть, так как несколько десятилетий назад в долине было больше молодых деревьев.

Большое дерево, у которого уже не особо видна квадратная форма ствола. Фото: recorriendopanama.com

Так что таинственности никакой нет, все легко объясняется. Однако в любом случае это необычайно интересный факт, что у деревьев могут быть квадратные стволы, согласитесь?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   деревья   интересно   познавательно   природа   фото   
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