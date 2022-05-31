"Прадедушка": учёные нашли самое старое дерево в мире

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Ученые из Чили обнаружили, возможно, самое старое дерево на планете. Это патагонский кипарис, известный как "Прадедушка" ("Gran Abuelo"). Дереву более пяти тысяч лет, и оно произрастает в чилийском национальном парке Алерсе Костеро.
Патагонский кипарис или фицройя (Fitzroya cupressoides) растет в Чили и Аргентине. Эти деревья принадлежат к тому же семейству, что и гигантские секвойи, и могут достигать 45 метров в высоту. Они растут очень медленно, и зачастую процесс занимает сотни и даже тысячи лет. Однако, недавняя находка ученых может оказаться самой старой на планете. Огромную фицройю обнаружили в национальном парке Алерсе Костеро, и ей приблизительно 5484 года - что на 600 лет старше сосны под названием Мафусаил, которая на сегодня считается самым старым деревом в мире.
Исследование о дереве опубликовал доктор Джонатан Баричивич, чилийский ученый из Лаборатории климатических и экологических наук в Париже. Используя компьютерные комбинации и традиционные методы подсчёта возраста дерева, он определил его приблизительный возраст. По рассказам ученого, это дерево обнаружил его дедушка еще в 1972 году - с тех пор он несколько раз видел его ребёнком. Только в 2020 году во время пандемии Баричивич взялся за изучение дерева, а недавно - опубликовал своё исследование "Прадедушки". По словам специалиста, его методы дали на 80 процентов точный результат.
Хотя некоторые дендрохронологи скептически отнеслись к открытиям Баричивича, многие ученые его поддержали - в том числе Харальд Бугманн, дендрохронолог из ETH Zürich, который оценил его подход и заявил, что "полностью доверяет" его анализу. Если исследования Баричивича подтвердятся, "Прадедушка" официально станет самым старым деревом в мире. Сейчас этим статусом обладает "Мафусаил" - остистая межгорная сосна в Национальном лесу Инио, США, которая произрастала примерно в 2831 году до нашей эры.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Баобабы тоже не высокие.
Дерево Тенере.
Никто не мог объяснить – как на северо-востоке африканского государства Нигер в пустыне Тенере выросла акация, которую называли самым одиноким деревом на Земле?
На расстоянии в 400 километров вокруг других деревьев не было. Климат Тенере настолько суров, что здесь практически нет растительности. Ученые заинтересовались этим деревом в тридцатых годах прошлого века, и установили, что ему уже около 300 лет.
Все эти годы одинокое дерево было настоящим раем для караванщиков, следующих по раскаленной пустыне. Здесь можно было отдохнуть в тени и напиться воды, рядом были пробурены два колодца – грунтовые воды залегали на глубине около 30 метров, каким-то образом акация смогла дотянуться корнями до спасительной влаги и выжить.
Было выдвинуто предположение, что много тысячелетий назад, когда климат в этих местах был более благоприятным, здесь находилось озеро, вокруг которого буйно цвела растительность. Археологи обнаружили в окрестности наконечники стрел и кости животных: жирафов, слонов, антилоп.
Правда, с таким утверждением не согласны туареги – народ группы берберов, издавна населявший эти места. У жителей пустыни свое объяснение – в дерево был превращен непокорный юноша по воле бога грома и молнии. Этот юноша не преклонял колен перед богом Адобу и не приносил ему жертв, за что и был сурово наказан.
На языке туареги название пустыни Тенере означает «обособленная земля». Так оно и есть, основные караванные пути огибали стороной этот негостеприимный край. Через пустыню Тенере проходила лишь одна 700-километровая дорога, по которой дважды в год (зимой и весной) шли караваны, перевозившие соль, которую добывают в районе города Бильма.
Местные жители строго следили за тем, чтобы уникальному дереву не причинялось вреда. Даже сорвать одну ветку считалось страшным преступлением. Но, спасти достопримечательность пустыни Тенере все-таки не удалось. Еще в 1959 году французский этнограф Анри Лот отмечал, что акация находится в весьма печальном состоянии. Часть кроны была сломана, вероятно, ураганом. Тем не менее, дерево продолжало бороться за жизнь и спасать своей тенью путников.
Трагедия случилась в 1973 году. Пьяный водитель, управляя грузовиком, врезался в дерево и окончательно разрушил его. Интересно, что погибшему дереву была оказана большая честь – 8 ноября того же года его ствол был перевезен в столицу государства Нигер – город Ниамей. Здесь, в Национальном музее Нигера, для него был сооружен специальный павильон. Для организации перевозки была создана специальная комиссия.
А на месте, где три столетия находилось самое одинокое дерево в мире, был установлен металлический памятник. Он не только служит напоминанием о погибшей акации, но и является ориентиром для караванщиков, указывая путь в пустыне Тенере. Кстати, не все поддерживают версию о том, что дерево свалил пьяный водитель. Есть и другое предположение – виновником был сильный ветер.
Об уникальности одинокого дерева в пустыне Тенере свидетельствует даже тот факт, что оно наносилось на карты масштабом 1:4000000.. Какое еще дерево удостоилось такой чести?
Само дерево Тенере и памятник ему: