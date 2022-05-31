"Прадедушка": учёные нашли самое старое дерево в мире

Патагонский кипарис или фицройя (Fitzroya cupressoides) растет в Чили и Аргентине. Эти деревья принадлежат к тому же семейству, что и гигантские секвойи, и могут достигать 45 метров в высоту. Они растут очень медленно, и зачастую процесс занимает сотни и даже тысячи лет. Однако, недавняя находка ученых может оказаться самой старой на планете. Огромную фицройю обнаружили в национальном парке Алерсе Костеро, и ей приблизительно 5484 года - что на 600 лет старше сосны под названием Мафусаил, которая на сегодня считается самым старым деревом в мире.