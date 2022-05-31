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"Прадедушка": учёные нашли самое старое дерево в мире

"Прадедушка": учёные нашли самое старое дерево в мире

Автор:
31 мая 2022 21:07
Сообщество : Факты
Метки: Чили   в мире   дерево   деревья   интересное   природа   растения   рекорды   ученые   факты   
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Ученые из Чили обнаружили, возможно, самое старое дерево на планете. Это патагонский кипарис, известный как "Прадедушка" ("Gran Abuelo"). Дереву более пяти тысяч лет, и оно произрастает в чилийском национальном парке Алерсе Костеро.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Чили   в мире   дерево   деревья   интересное   природа   растения   рекорды   ученые   факты   
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8  комментариев
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Трям 48 минут назад
45метров??? У меня березы во дворе 40 метров! еквои ващет более 100м в высоту.
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alessandrok 36 минут назад
А куда остальные старинные деревья делись? Леса то везде как "новые"...
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6k
Mowgley 52 минуты назад
Че-то вспомнилась статья:

Дерево Тенере.

Никто не мог объяснить – как на северо-востоке африканского государства Нигер в пустыне Тенере выросла акация, которую называли самым одиноким деревом на Земле?

На расстоянии в 400 километров вокруг других деревьев не было. Климат Тенере настолько суров, что здесь практически нет растительности. Ученые заинтересовались этим деревом в тридцатых годах прошлого века, и установили, что ему уже около 300 лет.

Все эти годы одинокое дерево было настоящим раем для караванщиков, следующих по раскаленной пустыне. Здесь можно было отдохнуть в тени и напиться воды, рядом были пробурены два колодца – грунтовые воды залегали на глубине около 30 метров, каким-то образом акация смогла дотянуться корнями до спасительной влаги и выжить.

Было выдвинуто предположение, что много тысячелетий назад, когда климат в этих местах был более благоприятным, здесь находилось озеро, вокруг которого буйно цвела растительность. Археологи обнаружили в окрестности наконечники стрел и кости животных: жирафов, слонов, антилоп.

Правда, с таким утверждением не согласны туареги – народ группы берберов, издавна населявший эти места. У жителей пустыни свое объяснение – в дерево был превращен непокорный юноша по воле бога грома и молнии. Этот юноша не преклонял колен перед богом Адобу и не приносил ему жертв, за что и был сурово наказан.

На языке туареги название пустыни Тенере означает «обособленная земля». Так оно и есть, основные караванные пути огибали стороной этот негостеприимный край. Через пустыню Тенере проходила лишь одна 700-километровая дорога, по которой дважды в год (зимой и весной) шли караваны, перевозившие соль, которую добывают в районе города Бильма.

Местные жители строго следили за тем, чтобы уникальному дереву не причинялось вреда. Даже сорвать одну ветку считалось страшным преступлением. Но, спасти достопримечательность пустыни Тенере все-таки не удалось. Еще в 1959 году французский этнограф Анри Лот отмечал, что акация находится в весьма печальном состоянии. Часть кроны была сломана, вероятно, ураганом. Тем не менее, дерево продолжало бороться за жизнь и спасать своей тенью путников.

Трагедия случилась в 1973 году. Пьяный водитель, управляя грузовиком, врезался в дерево и окончательно разрушил его. Интересно, что погибшему дереву была оказана большая честь – 8 ноября того же года его ствол был перевезен в столицу государства Нигер – город Ниамей. Здесь, в Национальном музее Нигера, для него был сооружен специальный павильон. Для организации перевозки была создана специальная комиссия.

А на месте, где три столетия находилось самое одинокое дерево в мире, был установлен металлический памятник. Он не только служит напоминанием о погибшей акации, но и является ориентиром для караванщиков, указывая путь в пустыне Тенере. Кстати, не все поддерживают версию о том, что дерево свалил пьяный водитель. Есть и другое предположение – виновником был сильный ветер.

Об уникальности одинокого дерева в пустыне Тенере свидетельствует даже тот факт, что оно наносилось на карты масштабом 1:4000000.. Какое еще дерево удостоилось такой чести?

Само дерево Тенере и памятник ему:

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476
HalloFreeSpace 2 часа назад
надеюсь не спилят ...
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28k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
Не позволят пиндосы забрать титул у их дерева ))) Заявят, что так не бывает и вообще, новый претендент не демократичен и бла, бла, бла )
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