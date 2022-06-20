40 странных и ужасных гостей отелей и съемных квартир

Когда вы бронируете жилье или номер в отеле, то автоматически соглашаетесь с его правилами проживания. Звучит просто, да? Верьте или нет, некоторые люди все еще находят эту концепцию слишком сложной для понимания. Или, что еще хуже, им кажется, что они выше всех остальных, и эти правила к ним не относятся. Речь идет о краже стеклянной посуды в качестве «сувенира», о нижнем белье в чайнике, и других "приятностях".

1. Как быстро постирать трусы знает вот эта женщина, да еще и раздает советы остальным