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40 странных и ужасных гостей отелей и съемных квартир

40 странных и ужасных гостей отелей и съемных квартир

Автор:
20 июня 2022 08:12
Метки: бардак   клиенты   люди   отель   подборка   срач   
1155
41

Некоторые посетители отелей, съемных квартир и туристических домиков ведут себя так, будто главная их цель — как можно быстрее привести жилое помещение в свалку. Перед вами подборка клиентов, после отдыха которых обслуживающему персоналу приходилось страдать.


Когда вы бронируете жилье или номер в отеле, то автоматически соглашаетесь с его правилами проживания. Звучит просто, да? Верьте или нет, некоторые люди все еще находят эту концепцию слишком сложной для понимания. Или, что еще хуже, им кажется, что они выше всех остальных, и эти правила к ним не относятся. Речь идет о краже стеклянной посуды в качестве «сувенира», о нижнем белье в чайнике, и других "приятностях".


1. Как быстро постирать трусы знает вот эта женщина, да еще и раздает советы остальным

×
×

2. Мы все через это прошли, Дилан

Надпись: Доброе утро, 

Красное пятно на кровати это не кровь. Я просто уронил на нее свиную отбивную...Этот инцидент, на самом деле, говорит о том, что я за личность.

С уважением, Дилан

3. "Я работаю в отеле. Сегодня я нашел вот это во время проверки комнат."

4. Они буквально оставили гостиничный номер в таком виде

5. "Я работаю в третью смену в отеле. На протяжении десяти минут один чувак спорил с персоналом, доказывая, что он остановился в номере 227. У нас нет комнаты с таким номером. Он пришел в другой отель. С новым годом, так сказать :) "

6. "Дети вытащили болты, а родители им это позволили. Это произошло в отеле, который принадлежит мне и моей семье."

7. "В таком виде мой друг оставил гостиничный номер после себя."

8. Эти приличные, на первый взгляд, люди грузили в авто мини-холодильник, который принадлежит отелю.

9. "Моя девушка работает в отеле. Вот то, что один из сотрудников по техническому обслуживанию нашел висящим на разбрызгивателе."

10. "Я остановился в хорошем отеле и шел за льдом, когда почувствовал странный запах. Потом я обнаружил вот этот использованный подгузник, зажатый между стеной и автоматом для льда."

11. Гостиничный номер Дэвида Ли Рота во время тура Ван Хален 1982 года

12. Чувак, который смотрит порно за компьютером в лобби отеля

13. Хм...Я думаю им выставят дополнительный счет за это

14. Просто решил заполнить ведро для льда, который взял с номера пепси.

15. "Я работаю в отеле. Вот, что я нашел под одной из кроватей после гостей."

16. Это что новый знак "Не беспокоить" в отелях?

17. "Я поехал с церковной группой в Пенсильванию, и это была моя соседка по комнате в гостиничном номере."

18. Только в Вегасе

19. "Меня чуть не стошнило, когда я нашел вот это возле бассейна отеля, где я остановился."

20. "Милая картина в моем номере."

21. "Чувак припарковался сразу на трех парковочных местах, включая место для инвалидов."

22. В этом номере 3 дня жил один мужчина. Не было ни детей, ни животных. Только один чувак, чья миссия была "вести себя по-свински."

23. У меня есть знакомые, которые забывают о том, что квартиры на Airbnb - это чей-то дом."

Надпись: Да, я украла это с одного жилья из Airbnb. Просто мы любим сувениры.

24. "Я работаю в отеле. Вот, что оставил один из гостей."

25. Если нельзя курить в номере, то значит можно курить в коридоре. Просто за пределами моей комнаты...Л-логика

26. "Некто написал вот это внутри Библии в отеле, в котором я работаю."

27. Обвинил уборщицу в том, что сам выбрал некурящий номер

Надпись: Если бы я мог курить, ты бы получила больше чаевых. А еще, кондиционер подает только холодный воздух.

28. "Жена моего друга нашла эту огромную секс-игрушку, убирая номер в отеле."

29. "Один из гостей в отеле, где я остановился любит поесть, не отходя от джакузи."

30. "Гость оставил в номере 5 мешков с мусором за пять дней проживания."

31. "Я работаю в отеле. Гость сказал, что он создал произведение искусства, которое он хотел продать Пэрис Хилтон. Мы пошли в его номер и нашли вот это."

32. Тот же гость сотворил вот это уже в другом отеле.

33. Этот гость отеля не стал скрывать свои новогодние планы.

34. "Кто-то выбрасывает пиццу прямо из номера отеля."

35. В лифте отеля после сами знаете чего...

36. "Работаю в отеле. Вот, что пришлось убирать вчера."

37. "Я работаю в отеле. Открыла пеленальный столик, а там сюрприз."

38. Некоторые оставляют окурки в стеклянно посуде отеля.

39. Женщина попросила номер с двумя отдельными кроватями: одну для неё, а вторую для её свинки

40. Послание уборщице отеля

Надпись: Простите за полотенца, разбросанные повсюду и за сперму...

Источник:

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Метки: бардак   клиенты   люди   отель   подборка   срач   
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Станислав 51 минуту назад
Не знаю почему, но когда останавливась в гостинице, перед приходом уборщицы, стараюсь немного прибраться.... а то подумает что я свинтус =/
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2k
perekrestok 17 минут назад
Значит папа с мамой были такие же. Вот с детства и не научили. Честно говоря в голове не укладывается как можно быть такой свиньей невзирая на то, что ты не дома.
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