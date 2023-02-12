10 ярких кинообразов Готлиба Ронинсона

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Готлиб Ронинсон родился 12 февраля 1916 года в Вильне (ныне Вильнюс). Через некоторое время родители развелись, и мать увезла сына в Москву. Подростком Готлиб пел в хоре и участвовал в мимическом ансамбле Большого театра. После войны закончил Щукинское училище и всю жизнь прослужил в Театре на Таганке.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Актер был невероятно отзывчив и не раздумывая бросался на помощь товарищам. За это качество Владимир Высоцкий, с которым Ронинсон был дружен, прозвал коллегу "министром здравоохранения Театра на Таганке".
В кино артист дебютировал в 35 лет – сыграл эпизод в драме "Прощай, Америка!" (1951). В дальнейшем эпизод стал основным форматом его киноролей. Однако уникальный талант и обаяние Готлиба Ронинсона сделали всех его персонажей яркими и запоминающимися. Предлагаем с помощью цитат вспомнить самые известные образы, созданные этим чудесным актером.
В кино артист дебютировал в 35 лет – сыграл эпизод в драме "Прощай, Америка!" (1951). В дальнейшем эпизод стал основным форматом его киноролей. Однако уникальный талант и обаяние Готлиба Ронинсона сделали всех его персонажей яркими и запоминающимися. Предлагаем с помощью цитат вспомнить самые известные образы, созданные этим чудесным актером.
2.
Берегись автомобиля (1966)
Кадр из кинофильма "Берегись автомобиля", 1966 г., режиссер Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов, композитор Андрей Петров.
Роль – Яков Михайлович начальник Деточкина.
Но родственников у вас очень много, а штатных единиц у меня очень мало.
Вы понимаете, какая вещь... У Деточкина есть много всяких болезненных родственников в разных городах Советского Союза.
И отличный работник! А вы не знаете, так молчите.
Роль – Яков Михайлович начальник Деточкина.
Но родственников у вас очень много, а штатных единиц у меня очень мало.
Вы понимаете, какая вещь... У Деточкина есть много всяких болезненных родственников в разных городах Советского Союза.
И отличный работник! А вы не знаете, так молчите.
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3.
Зигзаг удачи (1968)
Кадр из кинофильма "Зигзаг удачи", 1968 г., режиссеры Эльдар Рязанов, Федор Хитрук, сценарист Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов, композитор Андрей Петров.
Роль – Зяпа, супруг Лидии Сергеевны.
Где ты шаталась?!
Да, да. У меня заурядная внешность. Я не знаменитый футболист, не модный поэт, я всего лишь рентгенолог. Я целый день сижу в темноте.
Ты меня бросишь... Я, между прочим, студень сварил.
Ты даже представить себе не можешь, как дорого обходится перевозка мебели.
Роль – Зяпа, супруг Лидии Сергеевны.
Где ты шаталась?!
Да, да. У меня заурядная внешность. Я не знаменитый футболист, не модный поэт, я всего лишь рентгенолог. Я целый день сижу в темноте.
Ты меня бросишь... Я, между прочим, студень сварил.
Ты даже представить себе не можешь, как дорого обходится перевозка мебели.
4.
12 стульев (1971)
Кадр из кинофильма "12 стульев", 1971 г., режиссер Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, композитор Александр Зацепин.
Роль – Кислярский, председатель бубличной артели.
– Вы, как представитель частного капитала, не можете оставаться глухим к стонам народа? – Не могу. – Крепитесь! – Хорошо.
– Впрочем, вы можете уйти. – Тогда я, пожалуй, пойду. – Но предупреждаю, у нас длинные руки. – Тогда я, пожалуй, останусь.
Скажите, а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
Роль – Кислярский, председатель бубличной артели.
– Вы, как представитель частного капитала, не можете оставаться глухим к стонам народа? – Не могу. – Крепитесь! – Хорошо.
– Впрочем, вы можете уйти. – Тогда я, пожалуй, пойду. – Но предупреждаю, у нас длинные руки. – Тогда я, пожалуй, останусь.
Скажите, а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
5.
Старики-разбойники (1971)
Кадр из кинофильма "Старики-разбойники", 1971 г., режиссер Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов, композитор Андрей Петров
Роль – врач скорой помощи.
Да, плохо дело. Надо выламывать дверь. Может быть мы успеем спасти его. Идите за домоуправом и слесарем.
Ну знаете, это полное безобразие! У мня столько вызовов, а этот ваш симулянт Мячиков отрывает меня от моих больных. Вот влеплю ему штраф, будет знать. Подпишите акт!
Роль – врач скорой помощи.
Да, плохо дело. Надо выламывать дверь. Может быть мы успеем спасти его. Идите за домоуправом и слесарем.
Ну знаете, это полное безобразие! У мня столько вызовов, а этот ваш симулянт Мячиков отрывает меня от моих больных. Вот влеплю ему штраф, будет знать. Подпишите акт!
6.
Афоня (1975)
Кадр из кинофильма "Афоня", 1975 г., режиссер Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский, композитор Моисей Вайнберг.
Роль – жилец дома, астроном.
– Ты где работаешь-то, Архимед? – Да в планетарии. – В планетарии? А если бы я у тебя там микроскопы стал крутить? Что бы было? –Катастрофа.
– Распишись, папаша, теперь не потекёт. – Так она у меня и не текла.
Роль – жилец дома, астроном.
– Ты где работаешь-то, Архимед? – Да в планетарии. – В планетарии? А если бы я у тебя там микроскопы стал крутить? Что бы было? –Катастрофа.
– Распишись, папаша, теперь не потекёт. – Так она у меня и не текла.
7.
Ирония судьбы, или С легким паром! (1975)
Кадр из кинофильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", 1975 г., режиссер Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов, композитор Микаэл Таривердиев.
Роль – пассажир в аэропорту.
– По дороге в Красноярск нелетная погода. И в худшем случае... И в худшем случае я встречу Новый год в этом кресле. – А в лучшем? – Тоже в кресле, только в воздухе.
– Мы провожали Павлика, сейчас я иду домой. – Очень хорошо. Идите, идите. – С наступающим. – И вас тоже. Не надо фамильярности...
Роль – пассажир в аэропорту.
– По дороге в Красноярск нелетная погода. И в худшем случае... И в худшем случае я встречу Новый год в этом кресле. – А в лучшем? – Тоже в кресле, только в воздухе.
– Мы провожали Павлика, сейчас я иду домой. – Очень хорошо. Идите, идите. – С наступающим. – И вас тоже. Не надо фамильярности...
8.
Не может быть! (1975)
Кадр из кинофильма "не может быть!", 1975 г., режиссер Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, композитор Александр Зацепин.
Роль – Иван Израилевич.
Что же это такое?! Ну ты, полегче со своими граблями!
Это нахальство – обнимать мою жену! Это я даже сам себе не дозволяю.
Роль – Иван Израилевич.
Что же это такое?! Ну ты, полегче со своими граблями!
Это нахальство – обнимать мою жену! Это я даже сам себе не дозволяю.
9.
Раба любви (1975)
Кадр из кинофильма "Раба любви", 1975 г., режиссер Никита Михалков, сценаристы Фридрих Горенштейн, Андрей Кончаловский, композитор Эдуард Артемьев.
Роль – Иван Карлович Фигель, бухгалтер.
– Боже мой, Иван Карлович, со всем семейством! – Все мое ношу с собой!
– У всех частников изъяли пленку, химикаты, все. Кроме меня. – Нет? – Да. – Нет? – Да! Я привез сорок семь тысяч метров пленки, все химикаты. Всем все привез.
Не знаю, что я пережил. Кормить, кормить детей надо. Пока ехали надо было доставать хлеб, все. А пленки? На пленке я сижу, боюсь, чтоб ее не стащили. Ой господи...
Роль – Иван Карлович Фигель, бухгалтер.
– Боже мой, Иван Карлович, со всем семейством! – Все мое ношу с собой!
– У всех частников изъяли пленку, химикаты, все. Кроме меня. – Нет? – Да. – Нет? – Да! Я привез сорок семь тысяч метров пленки, все химикаты. Всем все привез.
Не знаю, что я пережил. Кормить, кормить детей надо. Пока ехали надо было доставать хлеб, все. А пленки? На пленке я сижу, боюсь, чтоб ее не стащили. Ой господи...
10.
Адам женится на Еве (1980)
Кадр из кинофильма "Адам женится на Еве", 1980 г., режиссер и сценарист Виктор Титов, композитор Микаэл Таривердиев.
Роль – секретарь суда.
Стойте! Если судебное заседание назначено, оно обязательно состоится. Как футбол. Пр любой погоде и при любом количестве зрителей на стадионе.
Потому что я простужен с самого детства. Потому и коньяк, вот так!
Роль – секретарь суда.
Стойте! Если судебное заседание назначено, оно обязательно состоится. Как футбол. Пр любой погоде и при любом количестве зрителей на стадионе.
Потому что я простужен с самого детства. Потому и коньяк, вот так!
11.
Возвращение резидента (1982)
Кадр из кинофильма "Возвращение резидента", 1982 г., режиссер Вениамин Дорман, сценаристы Олег Шмелев, Владимир Востоков, композитор Микаэл Таривердиев.
Роль – мсье Гюстав Поммере, сосед отца Тульева.
Газеты. Газеты пишут всегда какую-то чушь. Если кому-то это нужно.
Астье утверждает, что вашего отца убили, удар был нанесен в висок. Бил левша. Так считает Астье.
Я сейчас принесу бумаги. И пожалуйста, я вам ничего не говорил.
Дополняйте к подборке свои любимые роли Готлиба Ронинсона.
Роль – мсье Гюстав Поммере, сосед отца Тульева.
Газеты. Газеты пишут всегда какую-то чушь. Если кому-то это нужно.
Астье утверждает, что вашего отца убили, удар был нанесен в висок. Бил левша. Так считает Астье.
Я сейчас принесу бумаги. И пожалуйста, я вам ничего не говорил.
Дополняйте к подборке свои любимые роли Готлиба Ронинсона.
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Метки: СССР Фотографии актер кино
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