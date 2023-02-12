10 ярких кинообразов Готлиба Ронинсона

9.

Кадр из кинофильма "Раба любви", 1975 г., режиссер Никита Михалков, сценаристы Фридрих Горенштейн, Андрей Кончаловский, композитор Эдуард Артемьев.

Роль – Иван Карлович Фигель, бухгалтер.



– Боже мой, Иван Карлович, со всем семейством! – Все мое ношу с собой!



– У всех частников изъяли пленку, химикаты, все. Кроме меня. – Нет? – Да. – Нет? – Да! Я привез сорок семь тысяч метров пленки, все химикаты. Всем все привез.



Не знаю, что я пережил. Кормить, кормить детей надо. Пока ехали надо было доставать хлеб, все. А пленки? На пленке я сижу, боюсь, чтоб ее не стащили. Ой господи...