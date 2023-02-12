FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6100 постов • 2666 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
10 ярких кинообразов Готлиба Ронинсона

10 ярких кинообразов Готлиба Ронинсона

Автор:
12 февраля 2023 21:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   Фотографии   актер   кино   
821
11
Готлиб Ронинсон родился 12 февраля 1916 года в Вильне (ныне Вильнюс). Через некоторое время родители развелись, и мать увезла сына в Москву. Подростком Готлиб пел в хоре и участвовал в мимическом ансамбле Большого театра. После войны закончил Щукинское училище и всю жизнь прослужил в Театре на Таганке.
Интересного просмотра!
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: СССР   Фотографии   актер   кино   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
ЦСКА 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Kucher Полчаса назад
А "Большая перемена"?
- И не за-а-аикайтесь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
GROMOZEKA 2 часа назад
По сути, какой бы образ не играл Ронинсон, он всегда был ярким
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

913973



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не повезло с соседями: убойные ситуации из жизни в многоквартирных домах
Не повезло с соседями: убойные ситуации из жизни в многоквартирных домах
Неудачные свидания, на которых парни и девушки попали в конфуз
Неудачные свидания, на которых парни и девушки попали в конфуз
Набирающие популярность в сообществах
21 абсурдных моментов в фильме "Mortal Kombat" (1995)
21 абсурдных моментов в фильме "Mortal Kombat" (1995)
Нейросеть показала, как выглядел сериал "Друзья", если бы его снимали в СССР
Нейросеть показала, как выглядел сериал "Друзья", если бы его снимали в СССР
Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас?
Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Печальный опыт

Популярные теги
#фото#история#Фотографии#животные#кино#в мире#Жизнь
#интересно#люди#факты#забавно#Приколы#США#природа
#СССР#Юмор#страна#картинки#познавательно#подборка#Турция
Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас? Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас? Путь к славе и тихая жизненная гавань Леонида Неведомского Путь к славе и тихая жизненная гавань Леонида Неведомского Брэд Питт считает, что находится на заключительном этапе своей карьеры Брэд Питт считает, что находится на заключительном этапе своей карьеры Таинственный брутал в тёмных очках: кем был этот загадочный персонаж из «Бриллиантовой руки»? Таинственный брутал в тёмных очках: кем был этот загадочный персонаж из «Бриллиантовой руки»? Самый первый Ларч: грустная история актёра-великана Самый первый Ларч: грустная история актёра-великана Зарубежные знаменитости, сыгравшие в фильмах советских и российских персонажей Зарубежные знаменитости, сыгравшие в фильмах советских и российских персонажей

На что жалуетесь?

Вернуться