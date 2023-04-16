FISHKINET
Никаких больше черных дыр Никаких больше черных дыр В гибели российского актёра заподозрили пьяного парня на самокате В гибели российского актёра заподозрили пьяного парня на самокате Депутаты решили запретить курить подросткам, рождённым после 2011 года Депутаты решили запретить курить подросткам, рождённым после 2011 года Суровый пассажир автобуса вышвырнул пьяную женщину из салона Суровый пассажир автобуса вышвырнул пьяную женщину из салона Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Как в древности делали лёд в жару +50°C Как в древности делали лёд в жару +50°C Ямы Томска против заниженной "Приоры" Ямы Томска против заниженной "Приоры" В Диснее решили взять белокожую актрису на роль смуглой героини В Диснее решили взять белокожую актрису на роль смуглой героини 15 увлекательных изображений необычных находок 15 увлекательных изображений необычных находок Пара превратила огромный пень в ванну на открытом воздухе Пара превратила огромный пень в ванну на открытом воздухе Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Летний отдых в СССР Летний отдых в СССР Ленивца обнаружили на стартовой площадке во время запуска ракеты к Юпитеру Ленивца обнаружили на стартовой площадке во время запуска ракеты к... Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Душевные снимки сельской жизни времён СССР Душевные снимки сельской жизни времён СССР Распутин или РаспутИн: уроки истории от группы «Boney M» Распутин или РаспутИн: уроки истории от группы «Boney M» 8 уморительных фото котиков, обученных забавному трюку 8 уморительных фото котиков, обученных забавному трюку Фотоподборка Фотоподборка После убийства школьника в Челябинске, силовики задержали четырёх мигрантов После убийства школьника в Челябинске, силовики задержали четырёх...
Интересные снимки известных людей

Интересные снимки известных людей

Автор:
16 апреля 2023 20:09
Метки: СССР   Фотографии   история   кино   
1223
35

Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!

×
×

Источник:

Метки: СССР   Фотографии   история   кино   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
66k
Варакин Алексей 2 часа назад
Прикольное фото с Третьяком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 2 часа назад
Нахапетов - мразь. Бросил жену - Веру Глаголева и семью. Ради американской мечты и денег. Не получил в итоге ничего. Гниль бездарная нахапетовская.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
MPEG-8 2 часа назад
...
А еще в его 407-м было уникальное торпедо из красного дерева, вырезанное ему в декорационной мастерской на "Ленфильме". Вот отрывок из его интервью: "А что за история уже с вашим личным “Москвичом”, для которого вы якобы заказали панель красного дерева резчику с “Ленфильма”?
– Это правда. Хотелось, чтобы моя машина отличалась от других. Снаружи это тогда делать было нельзя – запрещалось Правилами, но я собственными руками изменил до неузнаваемости салон автомобиля. В том числе возникла идея сделать такую деревянную приборную панель, в изготовлении которой, кстати, я тоже принимал участие." Таким образом Алексей Владимирович стал одним из первых отечественных "кастомайзеров".
...
Материал от сюда.
https://www.drive2.ru/b/488906917335270220/https://www.drive2.ru/b/488906917335270220/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

943583



Другие посты автора
Никаких больше черных дыр
Никаких больше черных дыр
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Случайности не случайны

Популярные теги
#фото#Фотографии#факты#Приколы#люди#подборка#актеры
#история#интересно#картинки#в мире#удивительно#природа#красота
#Юмор#СССР#кино#забавно#Прикол#фильм
Никаких больше черных дыр Никаких больше черных дыр Детская матроска в СССР Детская матроска в СССР 30 любопытных снимков из прошлого, которые показывают мир с разных сторон 30 любопытных снимков из прошлого, которые показывают мир с разных сторон 12 фотографий, которые раскрывают магию кино 12 фотографий, которые раскрывают магию кино 20+ занимательных кадров, которые открывают разные грани мира 20+ занимательных кадров, которые открывают разные грани мира Сидни Ром - мечта советских телезрителей Сидни Ром - мечта советских телезрителей

На что жалуетесь?

Вернуться