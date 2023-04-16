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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
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3.
Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и Людмила Гурченко в спектакле «В день свадьбы» в театре «Современник», 1963 год
19.
Любовь Орлова с мужем Григорием Александровым за чтением сценария к фильму «Пилигримы», 1956 год
21.
Юрий Овчинников, Ирина Скобелева и Амаяк Акопян в кадре из фильма «Фантазия на тему любви», 1981 год
22.
Тамара Гвердцители, Иосиф Кобзон и Александр Градский исполняют песню «Тбилисо» во время сольного концерта певицы, 1993 год
27.
Лев Яшин, его супруга Валентина Тимофеевна и их дочери Ирина и Елена дома во время чтения писем от поклонников футболиста, 1971 год
30.
Василий Лановой и Олег Ефремов в зале Кремлевского Дворца съездов во время работы 18-го съезда ВЦСПС, 1987 год
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Метки: СССР Фотографии история кино
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А еще в его 407-м было уникальное торпедо из красного дерева, вырезанное ему в декорационной мастерской на "Ленфильме". Вот отрывок из его интервью: "А что за история уже с вашим личным “Москвичом”, для которого вы якобы заказали панель красного дерева резчику с “Ленфильма”?
– Это правда. Хотелось, чтобы моя машина отличалась от других. Снаружи это тогда делать было нельзя – запрещалось Правилами, но я собственными руками изменил до неузнаваемости салон автомобиля. В том числе возникла идея сделать такую деревянную приборную панель, в изготовлении которой, кстати, я тоже принимал участие." Таким образом Алексей Владимирович стал одним из первых отечественных "кастомайзеров".
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https://www.drive2.ru/b/488906917335270220/https://www.drive2.ru/b/488906917335270220/