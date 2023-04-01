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Юрий Никулин: интересные снимки великого артиста

Юрий Никулин: интересные снимки великого артиста

Автор:
01 апреля 2023 19:21
Метки: СССР   Фотографии   история   кино   
523
34

Советский и российский артист цирка, цирковой режиссёр, киноактёр, телеведущий. Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, кавалер двух орденов Ленина.

Интересного просмотра!

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Метки: СССР   Фотографии   история   кино   
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4  комментария
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22k
ЦСКА 2 часа назад
По Истине-ВЕЛИКИЙ!
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3k
Сергей 14 минут назад
Вот, в частности, из-за Никулина мне всегда обидно, когда какого-нибудь недоумка называют клоуном. Клоун - одна из самых сложных цирковых профессий, если не самая сложная... А, уж, таких как Никулин по пальцам одной руки сосчитать можно...
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852
probel01 51 минуту назад
Когда в цирке ждали приезда Лайзы Минелли, Юрий Владимирович выдал экспромт: "К нам приехала Минелли - мы неплохо посидели. А была бы Кардинале - мы б неплохо полежали".
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56
Анатолий Час назад
брильянт.... нет других слов.
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