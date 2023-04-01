Юрий Никулин: интересные снимки великого артиста

523
34
Советский и российский артист цирка, цирковой режиссёр, киноактёр, телеведущий. Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, кавалер двух орденов Ленина.
Интересного просмотра!
1.
Служил в Красной Армии с 1939 по 1946, пройдя «зимнюю» советско-финскую и Великую отечественную войну. После окончания войны пытался поступить во ВГИК и другие театральные институты, куда его не приняли, так как комиссии не обнаруживали в нем актерских способностей. В конце концов, поступил в студию клоунады при Московском цирке на Цветном бульваре.
×
×
3.
После окончания школы в 1939 году 18-летнего Юру призвали в армию для службы в 115-м зенитно-артиллерийском полку. Во время советско-финской войны 1939-1940 годов зенитная батарея, где служил Никулин, охраняла воздушные подступы к Ленинграду. Весной 1941 года Юрий Владимирович уже готовился к демобилизации, но началась Великая Отечественная война, и Никулин продолжил службу, оставшись под Ленинградом.
5.
В 1943 году Юрий подхватил воспаление легких и был отправлен в госпиталь. А поправившись, снова отправился на фронт — в 72-й отдельный зенитный дивизион под Колпино, где и встретил победу. В 1946-м Никулин был демобилизован в звании старшего сержанта. За заслуги в боевых действиях Юрий Владимирович был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».
22.
Юрий Никулин и ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов на выставке-фестивале клуба «Фауна», 1987 год
24.
Юрий Владимирович вручает Лайзе Минелли пластмассового Никулина, 1980-е годы
После встречи с Лайзой Минелли Юрий Никулин поделился интересной историей: «Она проста, эмоциональна, очень органична, естественна, никакой звёздности, ну и, конечно, самое большое впечатление на неё произвела моя звезда героя соцтруда. Она хотела получить её в подарок – а мне пришлось отказать. Она настаивала – а я делал вид, что не понимаю. Но потом мне удалось переключить её внимание на другое, и вместо звезды героя соцтруда я подарил ей пластмассового Никулина. Сказала, что он просто замечательный, но жаль, что без звезды».
34.
Юрий Владимирович в рабочем кабинете читает газету «Московский комсомолец», 1996 год
К слову, газеты Юрий Владимирович очень любил. Чаще всего Никулин читал «Московский комсомолец», «Известия», редко – «Советскую культуру», а ещё реже – «Правду».
Источник:
Еще крутые истории!
- Британца так достали ямы на дорогах, что он устроил необычный протест
- 13 немыслимых фактов, которые расширят ваш кругозор
- "Вышел в туалет и не вернулся": истории о новых сотрудниках
- "Свобода!": из корейского зоопарка сбежала зебра
- "Делай что должно и будь что будет!"
Метки: СССР Фотографии история кино
Новости партнёров
реклама