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Наш любимый Клоун: 10 фильмов с участием Юрия Никулина

Наш любимый Клоун: 10 фильмов с участием Юрия Никулина

Автор:
04 сентября 2022 21:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актёр   история   кино   фотографии   
253
21
Никулин Юрий Владимирович, Солдат. Актёр. Человек...
У него было всего 45 ролей в кино, зато очень многие из них стали знаковыми.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   актёр   история   кино   фотографии   
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5  комментариев
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1k
MPEG-8 8 часов назад
Когда деревья были большими
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16k
seller-k 2 часа назад
У него и эпизоды - шедевр!
Вторая роль в кино - Клячкин из фильма "Неподдающиеся".
Ссылка vk.com
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71k
Viktor 8 часов назад
"Девушка с гитарой" - первая роль в кино.

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71k
Viktor 8 часов назад
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