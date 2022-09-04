Наш любимый Клоун: 10 фильмов с участием Юрия Никулина

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Никулин Юрий Владимирович, Солдат. Актёр. Человек...
У него было всего 45 ролей в кино, зато очень многие из них стали знаковыми.
Интересного просмотра!
У него было всего 45 ролей в кино, зато очень многие из них стали знаковыми.
Интересного просмотра!
2.
«Пес Барбос и необычный кросс», 1961 год
Короткометражная комедия режиссера Леонида Гайдая открывает серию приключений знаменитой троицы: Труса (актер Георгий Вицин), Балбеса (Юрий Никулин) и Бывалого (Евгений Моргунов). Они появились на экранах втроем и покорили своей игрой советского зрителя.
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3.
На роль Бывалого пробовались актеры Михаил Жаров и Иван Любезнов, но руководитель 2-го творческого объединения киностудии «Мосфильм» Иван Пырьев посоветовал Гайдаю обратить внимание на Евгения Моргунова, который на тот момент был малоизвестным актером. На роль Труса Гайдай сразу прочил Георгия Вицина, который играл у режиссера в фильме «Жених с того света».
Вицин и «сосватал» Юрия Никулина. Он рассказал режиссеру, что видел в цирке на Цветном бульваре клоуна, который «напоминал глисту».
Гайдая это сравнение заинтриговало, он пригласил Юрия на пробы и был поражен: «Никулин — вылитый Балбес!».
Актер настолько подошел к своей роли, что режиссер сразу отказался от грима. Леонид Гайдай сказал Юрию: «У вас и так смешное лицо. Нужно только деталь придумать. Пусть приклеят большие ресницы. А вы хлопайте глазами. От этого лицо будет выглядеть еще глупее».
Долгое время актеров фильма именно так и воспринимали – как уморительную троицу. На самом деле Вицин, Никулин и Моргунов в жизни не были дружны. Короткометражка «Пес Барбос и необычный кросс» была награждена почетным дипломом Международного кинофестиваля Сан-Франциско и особым призом Лондонского кинематографического общества.
Вицин и «сосватал» Юрия Никулина. Он рассказал режиссеру, что видел в цирке на Цветном бульваре клоуна, который «напоминал глисту».
Гайдая это сравнение заинтриговало, он пригласил Юрия на пробы и был поражен: «Никулин — вылитый Балбес!».
Актер настолько подошел к своей роли, что режиссер сразу отказался от грима. Леонид Гайдай сказал Юрию: «У вас и так смешное лицо. Нужно только деталь придумать. Пусть приклеят большие ресницы. А вы хлопайте глазами. От этого лицо будет выглядеть еще глупее».
Долгое время актеров фильма именно так и воспринимали – как уморительную троицу. На самом деле Вицин, Никулин и Моргунов в жизни не были дружны. Короткометражка «Пес Барбос и необычный кросс» была награждена почетным дипломом Международного кинофестиваля Сан-Франциско и особым призом Лондонского кинематографического общества.
4.
«Самогонщики», 1962 год
Следом за «Псом Барбосом» выходит короткометражка Гайдая «Самогонщики», в которой уже прославленная троица, которую в народе прозвали «ВиНиМор», опять совершает кроссы с собакой. Правда, на этот раз не пес бегает за ними, а они за собакой, укравшей змеевик от самогонного аппарата. Идею фильма режиссеру подсказал Юрий Никулин, который уже исполнял аналогичную сценку в цирке.
5.
Во время съемок короткометражки Никулин даже пострадал в эпизоде, где он катится в снежном шаре. Ему пришлось забираться в два шара. Первый, большой белый шар из папье-маше, спустили с горы. После того, как он ударился о дерево, камеру остановили, шар из папье-маше убрали.
И «замотали» Никулина в огромный снежный ком. Для того, чтобы этот ком рассыпался, как от удара, под ком заложили немного взрывчатки.
Пиротехник не рассчитал силу заряда и заложил взрывчатки больше чем нужно. Раздался такой взрыв, что Никулину стало плохо и он не смог самостоятельно выбраться из шара. Пришлось снимать второй дубль. Несмотря на предыдущий опыт, Юрий согласился на него. На этот раз взрывчатки было меньше, и Никулин сумел вылезти из шара.
Два фильма с участием «ВиНиМора» имели огромный успех. И не только в СССР. Фильм «Пес Барбос и необычный кросс», приобрели 100 стран мира, «Самогонщиков» — 68 стран. Две короткометражки принесли стране 70 млн. рублей.
И «замотали» Никулина в огромный снежный ком. Для того, чтобы этот ком рассыпался, как от удара, под ком заложили немного взрывчатки.
Пиротехник не рассчитал силу заряда и заложил взрывчатки больше чем нужно. Раздался такой взрыв, что Никулину стало плохо и он не смог самостоятельно выбраться из шара. Пришлось снимать второй дубль. Несмотря на предыдущий опыт, Юрий согласился на него. На этот раз взрывчатки было меньше, и Никулин сумел вылезти из шара.
Два фильма с участием «ВиНиМора» имели огромный успех. И не только в СССР. Фильм «Пес Барбос и необычный кросс», приобрели 100 стран мира, «Самогонщиков» — 68 стран. Две короткометражки принесли стране 70 млн. рублей.
6.
«Ко мне, Мухтар!» 1964 год
Режиссер Семен Туманов снял эту трогательную картину по повести писателя Израиля Меттера «Мухтар». У всеми любимого Мухтара был реальный прототип — легенда уголовного розыска пес Султан, который за время своей службы помог найти похищенное имущество на общую сумму три миллиона рублей.
7.
Когда Юрия Никулина позвали на роль милиционера Николая Глазычева, он вначале отказался: «Посудите сами, какое я имею право играть милиционера, если в двух последних фильмах снимался в ролях жуликов?»
Согласившись на роль, Юрий подошел к ней очень ответственно. Он прошел курс обучения у кинологов. Каждое утро актер приходил в питомник, где держали собак, выгуливал и кормил своих партнеров по съемочной площадке.
Интересной была история поиска актеров на роль Мухтара.
Дело в том, что съемки предстояли разноплановые, одного пса для такого объема работ было мало.
Двух служебных собак, Урала и Байкала, предоставило МВД СССР.
Эти опытные бойцы и должны были стать основными актерами. Еще одного, молодого пса Мосфильм купил специально для съемок, его так и назвали – Мухтар. В силу своей молодости и безбашенности, этот актер использовался только в сценах, где требовалось подчеркнуть молодость животного.
Когда съемки начались, выяснилось, что все три актера не могут отыграть один эпизод — где Мухтар в метели идет по следу рецидивиста, убившего колхозного сторожа. Для имитации метели включили мощный ветродуй с самолетным пропеллером. Шерстяных актеров эта адская машина привела в такой ужас, что все они просто залегли на снег и категорически отказались двигаться. Работа встала. При этом за каждый день простоя нужно было платить по три тысячи рублей...
Тогда создатели фильма и вспомнили, как несколько месяцев назад инженер из Киева Михаил Длигач присылал свой вариант сценария по повести «Мухтар» и предлагал для съемок свою собаку, Дейка.
Именно этот пес, заслуженный чемпион, участник выставок и просто талантливый артист, и сыграл основные эпизоды фильма. Он оказался настолько умным, что когда режиссер говорил в микрофон: «Внимание. Мотор!», Дейк сам бежал на съемочную площадку и останавливался ровно перед кинокамерой.
Особенно он удивил всех во время съемки сцены у ветеринара. Когда пса положили на стол и включили освещение, Дейк тяжело задышал, словно на самом деле, был при смерти. Туманов тихо сказал: «Скорее снимайте!».
Согласившись на роль, Юрий подошел к ней очень ответственно. Он прошел курс обучения у кинологов. Каждое утро актер приходил в питомник, где держали собак, выгуливал и кормил своих партнеров по съемочной площадке.
Интересной была история поиска актеров на роль Мухтара.
Дело в том, что съемки предстояли разноплановые, одного пса для такого объема работ было мало.
Двух служебных собак, Урала и Байкала, предоставило МВД СССР.
Эти опытные бойцы и должны были стать основными актерами. Еще одного, молодого пса Мосфильм купил специально для съемок, его так и назвали – Мухтар. В силу своей молодости и безбашенности, этот актер использовался только в сценах, где требовалось подчеркнуть молодость животного.
Когда съемки начались, выяснилось, что все три актера не могут отыграть один эпизод — где Мухтар в метели идет по следу рецидивиста, убившего колхозного сторожа. Для имитации метели включили мощный ветродуй с самолетным пропеллером. Шерстяных актеров эта адская машина привела в такой ужас, что все они просто залегли на снег и категорически отказались двигаться. Работа встала. При этом за каждый день простоя нужно было платить по три тысячи рублей...
Тогда создатели фильма и вспомнили, как несколько месяцев назад инженер из Киева Михаил Длигач присылал свой вариант сценария по повести «Мухтар» и предлагал для съемок свою собаку, Дейка.
Именно этот пес, заслуженный чемпион, участник выставок и просто талантливый артист, и сыграл основные эпизоды фильма. Он оказался настолько умным, что когда режиссер говорил в микрофон: «Внимание. Мотор!», Дейк сам бежал на съемочную площадку и останавливался ровно перед кинокамерой.
Особенно он удивил всех во время съемки сцены у ветеринара. Когда пса положили на стол и включили освещение, Дейк тяжело задышал, словно на самом деле, был при смерти. Туманов тихо сказал: «Скорее снимайте!».
8.
«Операция Ы», 1965 год
Через три года после «Самогонщиков» выходит эта короткометражка, которая вместе с новеллами «Напарник» и «Наваждение» вошла в состав фильма Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика».
9.
На съемках фильма царила такая творческая атмосфера, что многие эпизоды родились прямо на площадке. Так, для эпизода «Бой на рапирах» специально для актеров пригласили преподавателя, который настолько хорошо позанимался с ними, что уже после нескольких занятий они дрались как спортсмены.
Однако Леониду Гайдаю это показалось очень скучным. И он придумал эпизод, где Шурик (актер Александр Демьяненко) протыкает Балбеса шпагой.
У Никулина появляется кровь, которая оказывается вином из бутылки, спрятанной за пазухой.
Также известна отличная импровизация Никулина со скелетом, на которого натыкается Балбес в эпизоде погони на складе. Всего было снято восемь дублей. И вот уже съемки остановили, камеру, вроде бы, выключили. И тут Юрий взял и сунул палец между открытыми челюстями черепа, которые неожиданно щелкнули. Никулин беззвучно «заорал». Это было очень смешно. Выяснилось, что по чистой случайности оператор камеру не выключил и этот эпизод вошел в фильм.
Фильм стал лидером кинопроката СССР, в первый год после выхода «Операции» на экраны, ее посмотрели более 69 миллионов зрителей.
Однако Леониду Гайдаю это показалось очень скучным. И он придумал эпизод, где Шурик (актер Александр Демьяненко) протыкает Балбеса шпагой.
У Никулина появляется кровь, которая оказывается вином из бутылки, спрятанной за пазухой.
Также известна отличная импровизация Никулина со скелетом, на которого натыкается Балбес в эпизоде погони на складе. Всего было снято восемь дублей. И вот уже съемки остановили, камеру, вроде бы, выключили. И тут Юрий взял и сунул палец между открытыми челюстями черепа, которые неожиданно щелкнули. Никулин беззвучно «заорал». Это было очень смешно. Выяснилось, что по чистой случайности оператор камеру не выключил и этот эпизод вошел в фильм.
Фильм стал лидером кинопроката СССР, в первый год после выхода «Операции» на экраны, ее посмотрели более 69 миллионов зрителей.
10.
«Кавказская пленница или новые приключения Шурика», 1966 год
Сложно найти человека, выросшего в СССР, который бы не посмотрел эту культовую комедию. Чего стоит только один актерский состав. Кроме Никулина, Вицина, Моргунова и Демьяненко здесь играют Наталья Варлей, Владимир Этуш и Фрунзик Мкртчан.
11.
Гайдай продолжает эксплуатировать образы своих героев из прошлых лент и делает это блистательно. Но, нужно отметить, что когда Гайдай пригласил актеров сыграть в его фильме, Юрий Никулин и Евгений Моргунов были против, назвав этот проект «спекуляцией на тройке».
Но Гайдай подкупил актеров тем, что они смогут вносить в сценарий практически любые правки. Более того, режиссер обещал каждому, кто придумает для фильма новый трюк или шутку — получит бутылку шампанского. Участники съемочной группы говорили, что в этом поединке выиграл Никулин, заработавший 24 бутылки.
Один из таких Никулинских эпизодов — сцена со шприцем, где санитар делает укол Бывалому. Для него Юрий принес из цирка огромный шприц «Жане». Понятно, что актера не кололи этим монстром. Сцену снимали с помощью подушки, которую положили сзади Моргунова.
Евгений Моргунов вспоминал: «Семь раз мы снимали этот кусочек, я его боялся как огня. Под табуреткой лежал Никулин, на руке у него была перчатка. Как только игла входила в подушку до упора, Никулин по команде Гайдая хватал ее рукой и держал. Это он поворачивал шприц то влево, то вправо, словно он покачивается. А все думали, что Моргунову пронзили его толстый зад...»
Известно, что трио Вицин, Никулин, Моргунов, после съемок этого фильма развалилось. В конце съемок Моргунов поссорился со съемочной группой и отказался сниматься, в финале на общих планах Бывалого играет дублер.
Как бы там ни было, «Кавказская пленница» стала одним из самых известных фильмов, снятых в СССР и заняла 4 место по посещаемости среди всех отечественных фильмов за всю историю советского проката.
Но Гайдай подкупил актеров тем, что они смогут вносить в сценарий практически любые правки. Более того, режиссер обещал каждому, кто придумает для фильма новый трюк или шутку — получит бутылку шампанского. Участники съемочной группы говорили, что в этом поединке выиграл Никулин, заработавший 24 бутылки.
Один из таких Никулинских эпизодов — сцена со шприцем, где санитар делает укол Бывалому. Для него Юрий принес из цирка огромный шприц «Жане». Понятно, что актера не кололи этим монстром. Сцену снимали с помощью подушки, которую положили сзади Моргунова.
Евгений Моргунов вспоминал: «Семь раз мы снимали этот кусочек, я его боялся как огня. Под табуреткой лежал Никулин, на руке у него была перчатка. Как только игла входила в подушку до упора, Никулин по команде Гайдая хватал ее рукой и держал. Это он поворачивал шприц то влево, то вправо, словно он покачивается. А все думали, что Моргунову пронзили его толстый зад...»
Известно, что трио Вицин, Никулин, Моргунов, после съемок этого фильма развалилось. В конце съемок Моргунов поссорился со съемочной группой и отказался сниматься, в финале на общих планах Бывалого играет дублер.
Как бы там ни было, «Кавказская пленница» стала одним из самых известных фильмов, снятых в СССР и заняла 4 место по посещаемости среди всех отечественных фильмов за всю историю советского проката.
12.
«Бриллиантовая рука», 1969 год
И снова это Леонид Гайдай. И снова комедия. И снова успешная. Хотя нет. Это, пожалуй, самый популярный, самый цитируемый и самый звездный фильм режиссера.
Сценарий этой культовой комедии режиссер писал вместе с Морисом Слободским, Яковом Костюковским, специально с учетом актерских данных Юрия Никулина, который получил роль Семена Горбункова без кинопроб.
Для съемок в фильме Никулину пришлось взять отпуск в цирке на полгода.
В фильме, кстати, снялась вся семья актера. Его жена, Татьяна, сыграла экскурсовода в Стамбуле, сын Максим – тот самый мальчик с «нимбом», который ходил по воде.
Сценарий этой культовой комедии режиссер писал вместе с Морисом Слободским, Яковом Костюковским, специально с учетом актерских данных Юрия Никулина, который получил роль Семена Горбункова без кинопроб.
Для съемок в фильме Никулину пришлось взять отпуск в цирке на полгода.
В фильме, кстати, снялась вся семья актера. Его жена, Татьяна, сыграла экскурсовода в Стамбуле, сын Максим – тот самый мальчик с «нимбом», который ходил по воде.
13.
Фильм смотрится на одном дыхании, хотя снимался он долго и мучительно.
На этот раз в картине много трюков и спецэффектов. Так, для того, чтобы Максим Никулин «ходил по воде», на небольшой глубине была закреплена доска. «Нимб» мальчику, оператор картины Игорь Черных, сделал из проволочного обруча и битых елочных игрушек. И снимал этот эпизод с помощью специальных световых фильтров.
Для эпизода, где Семен Горбунков выпадает из багажника взлетевшей в воздух машины, был изготовлен манекен с лицом и фигурой Юрия Никулина.
Когда эту ростовую куклу обнаружила в кладовке с реквизитом уборщица гостиницы «Горизонт» в Адлере, пошли слухи о смерти актера.
А съемки эпизода, где подъемный кран переносит Горбункова со сломанной ногой из машины, едва не закончились серьезной травмой. Крюк крана действительно сильно ударил Юрия по голове. Этот дубль и было решено оставить.
Успех фильма был триумфальным. «Бриллиантовую руку» посмотрело больше 76 миллионов человек, картина вошла в тройку лидеров за всю историю советского проката. Ее обошли только «Пираты 20 века» и «Москва слезам не верит». В 1970 году Леонид Гайдай и Юрий Никулин получили Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых «за участие в создании кинокомедий последних лет», в том числе фильма «Бриллиантовая рука».
На этот раз в картине много трюков и спецэффектов. Так, для того, чтобы Максим Никулин «ходил по воде», на небольшой глубине была закреплена доска. «Нимб» мальчику, оператор картины Игорь Черных, сделал из проволочного обруча и битых елочных игрушек. И снимал этот эпизод с помощью специальных световых фильтров.
Для эпизода, где Семен Горбунков выпадает из багажника взлетевшей в воздух машины, был изготовлен манекен с лицом и фигурой Юрия Никулина.
Когда эту ростовую куклу обнаружила в кладовке с реквизитом уборщица гостиницы «Горизонт» в Адлере, пошли слухи о смерти актера.
А съемки эпизода, где подъемный кран переносит Горбункова со сломанной ногой из машины, едва не закончились серьезной травмой. Крюк крана действительно сильно ударил Юрия по голове. Этот дубль и было решено оставить.
Успех фильма был триумфальным. «Бриллиантовую руку» посмотрело больше 76 миллионов человек, картина вошла в тройку лидеров за всю историю советского проката. Ее обошли только «Пираты 20 века» и «Москва слезам не верит». В 1970 году Леонид Гайдай и Юрий Никулин получили Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых «за участие в создании кинокомедий последних лет», в том числе фильма «Бриллиантовая рука».
14.
«Старики-разбойники», 1971 год
Вопрос, кто будет играть главные роли в фильме Эльдара Рязанова «Старики-разбойники» даже не стоял. Следователем прокуратуры Мячикова должен был стать Юрий Никулин, а его другом, инженером Воробьевым — Евгений Евстигнеев.
15.
Никулин, любитель пошутить, разыграл Евстигнеева, который не особенно внимательно читал сценарии и любил импровизации. Юрий подошел к Евгению и спросил, готов ли он к завтрашнему дню? «А что у нас завтра?» — забеспокоился Евстигнеев. «Как, ты забыл сценарий? Мы же прыгаем с парашютами! Я вот уже предупредил семью: мало ли что...», с серьезным лицом сказал Никулин. И тогда Евгений Евстигнеев пошел к режиссеру, просить дублера на съемки. Эльдар Рязанов долго не мог ничего понять... Какой дублер? Какие парашюты?
По сюжету фильма Маячиков – седеющей человек, а Юрий Никулин красил свои волосы в черный цвет, ему пришлось носить на съемках седую накладку. Когда актера спрашивали, зачем он красился в черный, Юрий отвечал: «Я в цирке работаю, клоуном. Если дети будут смеяться над старостью — это нехорошо. Когда я, Балбес, падаю, пусть себе хохочут. А если старичок упадет, над ним смеяться грех. Вот я и крашусь в брюнета».
После выхода на экраны фильм «Старики-разбойники» начали обрастать легендами. Говорили, что во время съемок в Львове воры ограбили музей, выдав себя за актеров, репетирующих сцену из фильма. Это был миф.
Зато через 48 лет после выхода фильма, действительно, произошло похожее ограбление. 27 января 2019 года в Третьяковской галерее во время выставки картин Архипа Куинджи, в зал вошел молодой человек, подошел к картине «Ай-Петри. Крым», снял ее со стены, на глазах у всех, вынул из рамы и покинул с картиной здание. Никто не забил тревогу, все были уверены в том, что это сотрудник Третьяковки...
По сюжету фильма Маячиков – седеющей человек, а Юрий Никулин красил свои волосы в черный цвет, ему пришлось носить на съемках седую накладку. Когда актера спрашивали, зачем он красился в черный, Юрий отвечал: «Я в цирке работаю, клоуном. Если дети будут смеяться над старостью — это нехорошо. Когда я, Балбес, падаю, пусть себе хохочут. А если старичок упадет, над ним смеяться грех. Вот я и крашусь в брюнета».
После выхода на экраны фильм «Старики-разбойники» начали обрастать легендами. Говорили, что во время съемок в Львове воры ограбили музей, выдав себя за актеров, репетирующих сцену из фильма. Это был миф.
Зато через 48 лет после выхода фильма, действительно, произошло похожее ограбление. 27 января 2019 года в Третьяковской галерее во время выставки картин Архипа Куинджи, в зал вошел молодой человек, подошел к картине «Ай-Петри. Крым», снял ее со стены, на глазах у всех, вынул из рамы и покинул с картиной здание. Никто не забил тревогу, все были уверены в том, что это сотрудник Третьяковки...
16.
«Они сражались за родину» (1975)
Наверное, все знают, что наш любимый грустный клоун воевал долгие 7 лет, прошел Финскую и Великую Отечественную войну, пережил блокаду и имел боевые награды.
Но вспоминать о войне не любил. Наверное поэтому, когда режиссер Сергей Бондарчук предложил ему роль рядового Некрасова в фильме «Они сражались за родину», актер вначале внимательно перечитал роман Михаила Шолохова, а потом долго думал, соглашаться или нет? На что Бондарчук сказал ему: «Принять участие в этой картине — наш солдатский долг».
Но вспоминать о войне не любил. Наверное поэтому, когда режиссер Сергей Бондарчук предложил ему роль рядового Некрасова в фильме «Они сражались за родину», актер вначале внимательно перечитал роман Михаила Шолохова, а потом долго думал, соглашаться или нет? На что Бондарчук сказал ему: «Принять участие в этой картине — наш солдатский долг».
17.
Юрий Никулин вспоминал в своей книге «Почти серьезно»: «Через два дня я уже подбирал на "Мосфильме" солдатское обмундирование для моего Некрасова. Надел грубое белье, гимнастерку, брюки, сапоги, затянул себя ремнем, примерил пилотку и в таком виде подошел к зеркалу. На секунду мне стало жутко – из зеркала смотрел пожилой солдат. Выгоревшая гимнастерка, стоптанные сапоги заставили вспомнить забытые годы фронтовой жизни, землянки, окопы, бомбежки, голод и тоску тех тяжелых лет».
18.
«Двадцать дней без войны», 1981 год
Режиссер фильма «Двадцать дней без войны» Алексей Герман долго уговаривал Никулина на роль военного журналиста, майора Василия Лопатина. Актер говорил: «Ну какой я Лопатин! И стар, и по темпераменту другой. Да и вообще мне хочется сняться в комедийном фильме. Лопатин - не моя роль. Сниматься не буду!».
19.
Упрямый режиссер все-таки поехал в Москву, чтобы встретиться с актером.
Он знал, что в день его приезда Никулин будет в цирке, на генеральном прогоне новой программы. Вместе со своей женой, Светланой, Герман пришел на прогон. Светлана позже рассказывала Никулину о своем первом впечатлении. Когда они увидели, как Юрий в одной из реприз выманивает игрой на дудочке из-под дивана тараканов, она толкнула мужа в бок и тихо заметила: «И это твой Лопатин?»
Съемки фильма проходили в Калининградской области в 1975 году.
Самая запоминающаяся история, связанная с фильмом: как в городе Неман съемочная группа почти уничтожила чудом переживший войну замок Тевтонского ордена XV века Рагнит. Алексею Герману для съемок сцены воспоминаний был необходим эффектный взрыв стены. Решили взорвать стену замка длиной 30 и высотой 10 метров. Эпизод занял в фильме всего 9 секунд.
В дальнейшем этот взрыв поспособствовал обрушению конструкции.
Он знал, что в день его приезда Никулин будет в цирке, на генеральном прогоне новой программы. Вместе со своей женой, Светланой, Герман пришел на прогон. Светлана позже рассказывала Никулину о своем первом впечатлении. Когда они увидели, как Юрий в одной из реприз выманивает игрой на дудочке из-под дивана тараканов, она толкнула мужа в бок и тихо заметила: «И это твой Лопатин?»
Съемки фильма проходили в Калининградской области в 1975 году.
Самая запоминающаяся история, связанная с фильмом: как в городе Неман съемочная группа почти уничтожила чудом переживший войну замок Тевтонского ордена XV века Рагнит. Алексею Герману для съемок сцены воспоминаний был необходим эффектный взрыв стены. Решили взорвать стену замка длиной 30 и высотой 10 метров. Эпизод занял в фильме всего 9 секунд.
В дальнейшем этот взрыв поспособствовал обрушению конструкции.
20.
«Чучело», 1983 год
Эту культовую драму Ролана Быкова, смотрели, наверное, все советские дети.
В то время это было настоящее откровением, тогда о травле в детских коллективах еще никто открыто не говорил.
Замечательный тандем Кристины Орбакайте и Юрия Никулина сложился не сразу. На роль Лены Бессольцевой Ролан Быков отсмотрел более 10 тысяч девочек со всего СССР. Кристина Орбакайте вначале не прошла даже фотопробы. Увидев ее лицо, Быков заявил: «Ей с такими глазами и губами только ротой солдат командовать». Однако позже все-таки вызвал ее. Четырех минут проб Быкову было достаточно, чтобы утвердить девочку на главную роль.
В то время это было настоящее откровением, тогда о травле в детских коллективах еще никто открыто не говорил.
Замечательный тандем Кристины Орбакайте и Юрия Никулина сложился не сразу. На роль Лены Бессольцевой Ролан Быков отсмотрел более 10 тысяч девочек со всего СССР. Кристина Орбакайте вначале не прошла даже фотопробы. Увидев ее лицо, Быков заявил: «Ей с такими глазами и губами только ротой солдат командовать». Однако позже все-таки вызвал ее. Четырех минут проб Быкову было достаточно, чтобы утвердить девочку на главную роль.
21.
Так же трудно режиссер искал актера, на роль дедушки Лены, Николая Бессольцева. На эту роль Быков рассматривал Леонида Оболенского, Всеволода Санаева и даже себя самого. В конце концов, он вспомнил о кандидатуре Никулина.
Вначале режиссера одолевали серьезные сомнения, он считал, что актер внешне не подходит для роли Бессольцева. Быкову требовалась фактура, красивое, строгое лицо. Однако позже все эти сомнения рассеялись, режиссер увидел, что интуиция его не подвела: «По-настоящему я смог понять ценность и точность приглашения Никулина на эту роль только когда начались съемки центральных сцен фильма - дуэта дедушки и внучки.... Умение молчать в кадре, умение слушать — это вообще редкий дар, дар души».
Это была последняя главная роль Юрия Никулина, а также – последняя режиссерская работа Ролана Быкова в полнометражном кино...
Вначале режиссера одолевали серьезные сомнения, он считал, что актер внешне не подходит для роли Бессольцева. Быкову требовалась фактура, красивое, строгое лицо. Однако позже все эти сомнения рассеялись, режиссер увидел, что интуиция его не подвела: «По-настоящему я смог понять ценность и точность приглашения Никулина на эту роль только когда начались съемки центральных сцен фильма - дуэта дедушки и внучки.... Умение молчать в кадре, умение слушать — это вообще редкий дар, дар души».
Это была последняя главная роль Юрия Никулина, а также – последняя режиссерская работа Ролана Быкова в полнометражном кино...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР актёр история кино фотографии
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Вторая роль в кино - Клячкин из фильма "Неподдающиеся".