Наш любимый Клоун: 10 фильмов с участием Юрия Никулина

7.

Когда Юрия Никулина позвали на роль милиционера Николая Глазычева, он вначале отказался: «Посудите сами, какое я имею право играть милиционера, если в двух последних фильмах снимался в ролях жуликов?»

Согласившись на роль, Юрий подошел к ней очень ответственно. Он прошел курс обучения у кинологов. Каждое утро актер приходил в питомник, где держали собак, выгуливал и кормил своих партнеров по съемочной площадке.



Интересной была история поиска актеров на роль Мухтара.

Дело в том, что съемки предстояли разноплановые, одного пса для такого объема работ было мало.

Двух служебных собак, Урала и Байкала, предоставило МВД СССР.

Эти опытные бойцы и должны были стать основными актерами. Еще одного, молодого пса Мосфильм купил специально для съемок, его так и назвали – Мухтар. В силу своей молодости и безбашенности, этот актер использовался только в сценах, где требовалось подчеркнуть молодость животного.



Когда съемки начались, выяснилось, что все три актера не могут отыграть один эпизод — где Мухтар в метели идет по следу рецидивиста, убившего колхозного сторожа. Для имитации метели включили мощный ветродуй с самолетным пропеллером. Шерстяных актеров эта адская машина привела в такой ужас, что все они просто залегли на снег и категорически отказались двигаться. Работа встала. При этом за каждый день простоя нужно было платить по три тысячи рублей...

Тогда создатели фильма и вспомнили, как несколько месяцев назад инженер из Киева Михаил Длигач присылал свой вариант сценария по повести «Мухтар» и предлагал для съемок свою собаку, Дейка.

Именно этот пес, заслуженный чемпион, участник выставок и просто талантливый артист, и сыграл основные эпизоды фильма. Он оказался настолько умным, что когда режиссер говорил в микрофон: «Внимание. Мотор!», Дейк сам бежал на съемочную площадку и останавливался ровно перед кинокамерой.

Особенно он удивил всех во время съемки сцены у ветеринара. Когда пса положили на стол и включили освещение, Дейк тяжело задышал, словно на самом деле, был при смерти. Туманов тихо сказал: «Скорее снимайте!».