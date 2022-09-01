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25&nbsp;животных со&nbsp;стильными прическами, которые есть не&nbsp;у&nbsp;каждого человека

25 животных со стильными прическами, которые есть не у каждого человека

Автор:
01 сентября 2022 09:07
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   кошка   милота   прическа   собака   фото   
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Эти милые животные радуют нас со всех сторон своей любовью, преданностью, нежностью, защитой, дарят всяческую радость и ласку. А еще они нас смешат и восхищают. Ну хотя бы вот прическами.

Что может поднять настроение лучше забавных и очаровательных животных? Сложно ответить, не правда ли? Что вы скажете насчёт смешных зверюшек, которых природа наградила оригинальными причёсками? С ними они даже чем-то напоминают людей. Такое сочетание гарантировано развеселит и подарит приятные эмоции, если вдруг ваш день не задался. Скорее приступайте к просмотру фотографий и поделитесь в комментариях впечатлениями, расскажите, какой зверь смог впечатлить вас больше всего.


Красавчик

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Рок-группа из семидесятых

Альпака невероятно ласковы с людьми. Также они легко поддаются дрессировке, что позволяет им работать в качестве животных-терапевтов.


Лёгкий беспорядок на голове


Маленький бунтарь


Такой красивой и блестящей шевелюре позавидовали бы многие


Он наверняка знает о том, насколько круто выглядит

Королевская колпица выглядит как настоящая высокопоставленная особа

Добывая пищу, колпицы ведут себя довольно-таки необычно. В замкнутых водоёмах птицы как бы «косят» клювом воду, вылавливая таким образом оттуда личинок насекомых и креветок.


Бородавчатая свинья с потрясающей причёской


Ничего милее вы уже сегодня не увидите


Чёрная коата выглядит так, словно только вышла из парикмахерской

Эти приматы относятся к паукообразным обезьянам. У них есть длинный хвост, который выполняет хватательную функцию. С помощью него обезьяны ловко цепляются за ветки деревьев, когда пытаются достать пищу.


Дикобраз прогуливается, демонстрируя всем свой лук


Этот пони знает толк в причёсках


Хвастается крутой причёской


Детёныш хомяка с причёской в стиле панк


На стиле


Создаётся впечатление, что этот котик подстрижен под горшок


Белый лев и его восхитительная шевелюра

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   забавно   кошка   милота   прическа   собака   фото   
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