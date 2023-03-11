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Дети, которые родились с&nbsp;шикарными шевелюрами

Дети, которые родились с шикарными шевелюрами

Автор:
11 марта 2023 08:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: волосы   дети   милота   младенцы   природа   прическа   фото   
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Природа всегда найдёт, чем удивить человека. Ведь у неё в карманах припасено множество невероятных чудес. Касаются её проделки и детей.

Так, например, некоторые малыши, только появившись на свет, уже обладают весьма завидной шевелюрой. Иногда она бывает настолько пышной и длинной, что её невольно можно перепутать с париком. Однако у этих карапузов всё своё, натуральное!

«Отставить переживания», — командуют молодым родителям врачи, ведь это абсолютно нормально, а в придачу, ещё и мило. Зачем паниковать, если можно, наоборот, радоваться такому подарку природы? Давайте же насладимся фотографиями малышей, чьим причёскам позавидует любой взрослый.


Главное, причёску не намочить

×
×

Неподдельное удивление


Ему всего 4 месяца, а он уже обладатель пышной шевелюры


Этой малышке всего месяц от рождения


Длинноволосая красотка

Для маленьких детей абсолютно нормально рождаться с пышной шевелюрой. Как правило, через пару месяцев волосы начинают постепенно выпадать. На их месте вырастают уже более постоянные локоны. Однако этого может и не произойти. В некоторых случаях малыши могут так и остаться обладателями причёски в стиле Элвиса Пресли.


Счастливая обладательница идеальных локонов


Мама хвастается своим богатством


Серьёзный парень


Домовёнок


Любительница смелых укладок


Вот так укладка!


Так мал, а уже прилично волосат

Я думаю, что ваш ребёнок вот-вот выпустит крутой рок-альбом!

Он выглядит так, будто носит детский парик! Все остальные дети будут оооочень завидовать!


Всего два с половиной месяца, а волосы и не думают останавливать свой рост


С такими волосами ваш ребёнок выглядит как участник группы Green Day.


Едва родился, а уже можно сооружать на голове различные причёски и укладки


Очаровательная кудряшка


Стричься? Нет, зачем?


Не малыш, а загляденье

Источник:

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Метки: волосы   дети   милота   младенцы   природа   прическа   фото   
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1  комментарий
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Elena Ki Полчаса назад
Едва родился, а уже .... седой.
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