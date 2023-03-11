Дети, которые родились с шикарными шевелюрами

Так, например, некоторые малыши, только появившись на свет, уже обладают весьма завидной шевелюрой. Иногда она бывает настолько пышной и длинной, что её невольно можно перепутать с париком. Однако у этих карапузов всё своё, натуральное!

«Отставить переживания», — командуют молодым родителям врачи, ведь это абсолютно нормально, а в придачу, ещё и мило. Зачем паниковать, если можно, наоборот, радоваться такому подарку природы? Давайте же насладимся фотографиями малышей, чьим причёскам позавидует любой взрослый.

Главное, причёску не намочить