Дети, которые родились с шикарными шевелюрами

Природа всегда найдёт, чем удивить человека. Ведь у неё в карманах припасено множество невероятных чудес. Касаются её проделки и детей.
Так, например, некоторые малыши, только появившись на свет, уже обладают весьма завидной шевелюрой. Иногда она бывает настолько пышной и длинной, что её невольно можно перепутать с париком. Однако у этих карапузов всё своё, натуральное!
«Отставить переживания», — командуют молодым родителям врачи, ведь это абсолютно нормально, а в придачу, ещё и мило. Зачем паниковать, если можно, наоборот, радоваться такому подарку природы? Давайте же насладимся фотографиями малышей, чьим причёскам позавидует любой взрослый.
Главное, причёску не намочить
Неподдельное удивление
Ему всего 4 месяца, а он уже обладатель пышной шевелюры
Этой малышке всего месяц от рождения
Длинноволосая красотка
Для маленьких детей абсолютно нормально рождаться с пышной шевелюрой. Как правило, через пару месяцев волосы начинают постепенно выпадать. На их месте вырастают уже более постоянные локоны. Однако этого может и не произойти. В некоторых случаях малыши могут так и остаться обладателями причёски в стиле Элвиса Пресли.
Счастливая обладательница идеальных локонов
Мама хвастается своим богатством
Серьёзный парень
Домовёнок
Любительница смелых укладок
Вот так укладка!
Так мал, а уже прилично волосат
Я думаю, что ваш ребёнок вот-вот выпустит крутой рок-альбом!
Он выглядит так, будто носит детский парик! Все остальные дети будут оооочень завидовать!
Всего два с половиной месяца, а волосы и не думают останавливать свой рост
С такими волосами ваш ребёнок выглядит как участник группы Green Day.
Едва родился, а уже можно сооружать на голове различные причёски и укладки
Очаровательная кудряшка
Стричься? Нет, зачем?
Не малыш, а загляденье
Источник:
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