50 самых дурацких фотографий лучших друзей человека

Кто самый преданный, игривый, очаровательный, милый, неуклюжий глупышка и сумасброд на свете? Конечно, наш лучший друг — собака. Хозяева собак не могут и не должны держать при себе смешные и дурацкие моменты, такие как на этих фотографиях. Ими надо делиться с общественностью — чем и занимается Reddit-сообщество AnimalsBeingDerps.
3. «Он прячется каждый раз, когда мы пытаемся надеть ему поводок, чтобы выйти из собачьего парка»
4. «Переехал из Флориды обратно на север... Реакция моего щенка на снег, который он видит первый раз в жизни»
6. «Я включила свет перед туалетным столиком, а затем пошла чистить зубы. Возвращаюсь и вижу вот такую картину...»
7. «Нола на нашей утренней прогулке. Я думал, что сделаю одну из этих милых фотографий счастливой собачьей пробежки, но получил вот это»
20. «Когда мы выходим на прогулку, она оборачивается каждые несколько шагов, чтобы сверкнуть этой улыбкой»
23. «Друзья, мы послушались вашего совета и купили ему бассейн. Но он всё равно залезает в ведро с водой»
29. «Наш новый десятинедельный щенок, Холли. Издалека мне показалось, что она приняла участие в жестокой расправе, но это она просто нашла ежевику»
31. «Если Грег не бегает с коробкой на голове, то обязательно просится на ручки, когда я прихожу с работы»
40. «Я присматриваю за домашними животными. Он явно говорит мне, что есть что-то, чего я еще не обнаружила…»
47. «Семья моего друга какое-то время присматривает за котятами. Брут очень обеспокоен своими новыми соседями по комнате»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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