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50 самых дурацких фотографий лучших друзей человека

50 самых дурацких фотографий лучших друзей человека

Автор:
22 марта 2023 17:23
Сообщество : Юмор
Метки: Собака лучший друг человека   Юмор   животные   забавные собаки   смешные фотографии   собаки   фотографии собак   эмоции собак   
3057
51

Кто самый преданный, игривый, очаровательный, милый, неуклюжий глупышка и сумасброд на свете? Конечно, наш лучший друг — собака. Хозяева собак не могут и не должны держать при себе смешные и дурацкие моменты, такие как на этих фотографиях. Ими надо делиться с общественностью — чем и занимается Reddit-сообщество AnimalsBeingDerps.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Собака лучший друг человека   Юмор   животные   забавные собаки   смешные фотографии   собаки   фотографии собак   эмоции собак   
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11  комментариев
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homerchik 5 часов назад
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Frollena Час назад
Я красавец! Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом ©
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3k
Константин 2 часа назад
Наша догиня позагорать решила,пока жена ходила за водой...
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23k
Валерий 6 часов назад
Комментарий к фото
В прошлой жизни клоуном была?
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23k
Валерий 6 часов назад
Комментарий к фото
Граф? А на ошейнике написано "Эрл".
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23k
Валерий 6 часов назад
Комментарий к фото
Боже, как я хорош! Я бесподобен!
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5k
vasilykopkov 6 часов назад
Три кошатника подтянулись, заминусили...
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4k
Рыжая борода 7 часов назад
Мимимиметр зашкалило))))
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