50 самых дурацких фотографий лучших друзей человека

Кто самый преданный, игривый, очаровательный, милый, неуклюжий глупышка и сумасброд на свете? Конечно, наш лучший друг — собака. Хозяева собак не могут и не должны держать при себе смешные и дурацкие моменты, такие как на этих фотографиях. Ими надо делиться с общественностью — чем и занимается Reddit-сообщество AnimalsBeingDerps.