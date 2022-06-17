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Элементарно, Ватсон: 15 странных вещей с очень простым объяснением

Элементарно, Ватсон: 15 странных вещей с очень простым объяснением

Автор:
17 июня 2022 18:00
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересные находки   объясняем   помощь зала   старые вещицы   странные находки   хочу все знать   что за штука   что это   что это такое   
2891
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Прошлое иногда подкидывает неожиданные сюрпризы в виде непонятных предметов и милых вещиц, предназначение которых нам неизвестно. Что ж, это тот самый случай, когда коллективный Шерлок Холмс спешит на помощь!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересные находки   объясняем   помощь зала   старые вещицы   странные находки   хочу все знать   что за штука   что это   что это такое   
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Gamak 8 часов назад
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Mamin Sibiriak 3 часа назад
Ответы из разряда

- Прибор?
- Двести!
- Что двести?!
- А что прибор?!
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