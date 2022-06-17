Элементарно, Ватсон: 15 странных вещей с очень простым объяснением

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Прошлое иногда подкидывает неожиданные сюрпризы в виде непонятных предметов и милых вещиц, предназначение которых нам неизвестно. Что ж, это тот самый случай, когда коллективный Шерлок Холмс спешит на помощь!
1. "Нашёл это в кухонном ящике. Он жёсткий, но всё же немного сгибается. Что это такое?"
Ответ: Это соединитель к набору мерных стаканчиков.
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2. "Что это за вещь? Металлическая ложка с носиком на конце"
Ответ: Это ложка для соуса, мини-ковш для соуса. У них иногда есть носики.
3. "Устройство, похожее на ножницы, которое я купил много лет назад на барахолке, но до сих пор не знаю его предназначения"
Ответ: Это щипцы для кускового сахара.
4. "Штучка размером с кольцо для ключей, сделанная из металла (довольно тяжелая). Что это?"
Ответ: Это анкер для установки палатки. Он используется вместо традиционного колышка при установке палатки на деревянной платформе.
5. "Сегодня мы нашли большое (больше пляжного мяча) белое деревянное сферическое сооружение на берегу Балтийского моря. И не можем понять, что это такое"
Ответ: Это якорный шар. Дневной сигнальный знак, показывающий, что судно стоит на якоре.
6. "Серая валикообразная штука, сделана из железа, спиральная часть катится, видела в магазине, на ней ничего не написано, вес около 150 г"
Ответ: Это скребок для чистки решеток гриля.
7. "Объект в форме микрофона с прозрачным шаром, замечен в лондонском метро, что это такое?"
Ответ: Это лайтстик с концерта к-поп группы ATEEZ.
8. "Твердый, круглый, белый шарик с надписями "горячо или холодно" и соответствующими картинками"
Ответ: Это ограниченная серия Mentos “This or That.”
9. "Примерно метр в высоту, золотого цвета, но серебристый внутри — он полый, как ведро, довольно легкий. Что это за сосуд?"
Ответ: Это традиционный сосуд для сбора винограда.
10. "Что это? Я был сегодня в зоопарке и видел их на выставке жирафов. Кажется, они сделаны из грязи и имеют высоту около 2-3 метров"
Ответ: Это места для кормления/подкормки, сделанные в виде термитников.
11. "Странная штука из стальной проволоки с двумя стеклянными шариками, найдена в старом гараже среди разного хлама. Шарики могут вращаться внутри рамы"
Ответ: Это точилка для бритвенных лезвий.
12. "Найдено в магазине подержанных книг. Все части вращаются, и маркировка/месяцы наводят меня на мысль, что это что-то для картографирования"
Ответ: Это астролябия, древний GPS. Обычно использовалась для навигации, а также для измерения времени и других научных целей.
13. "У одной из моих соседок есть керамическая емкость в виде капустного кочана и к ней деревянная мешалка. Вещь из далекого 1958 года"
Ответ: Это миксер для салата из капусты. Положите туда нашинкованную капусту. Положите туда заправку. Перемешайте.
14. "Флакон, разбирается на три части, весит около 150 граммов. На дне жирная, но твёрдая субстанция"
Ответ: Это флакон духов. Вверху жидкие духи, а внизу твёрдые духи, которые можно нанести на запястья или куда угодно.
15. "Купила ножницы на дворовой распродаже, но одно из лезвий сдвоено и между ними есть щель. Эти ножницы для чего-то конкретного?"
Ответ: Это ножницы-шаблоны, используемые для вырезания бумажных шаблонов для витражей. Часть посередине предназначена для шва между стеклянными панелями в месте пайки стекол.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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