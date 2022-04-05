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Что это за штука? 29 раз, когда интернет помог людям опознать их находки

Что это за штука? 29 раз, когда интернет помог людям опознать их находки (30 фото)

Автор:
05 апреля 2022 22:11
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Reddit   интересное   находки   хочу все знать   что это за штука   что это такое   
1415
30

В популярном Reddit-сообществе «Что это за штука?» больше двух миллионов участников регулярно помогают друг другу опознать загадочные артефакты и прочие любопытные находки. Кажется, что просто не существует такой загадки, которую эти люди не могли бы разгадать!

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Ответ: «Яйца трубача».

Ответ: «Мячик Nerf для игрушечных пистолетов Hyper или Rival».

Ответ: «Это для шитья и вышивания: на стержень кладут катушку с нитками, а браслет надевают на запястье».

Ответ: «Это разноцветные подставки для игры в маджонг».

Ответ: «Это червяк и карданный вал от Ford AA 1928-29 года. Длиной, вероятно, 180-215 сантиметров».

Ответ: «Это подъемный механизм от кухонного лифта».

Ответ: «Это ампулы, которые можно чем-то наполнить. Их запечатывают, расплавляя стекло пламенем».

Ответ: «Это прикроватная тумбочка, а на полку нужно ставить чашки с кофе/завтрак, чтобы на столе не оставались круги от кофе/пятна».

Ответ: «Это масонский подстаканник».

Ответ: «Держатель для детских бутылочек. Его используют в качестве сушилки после их мытья».

Ответ: «Похоже, что это “Вафельный ключ Zig Zag для диспенсеров туалетной бумаги Leonardo Versatwin & Kruger”».

Ответ: «Похоже на ключ Witkar. Даже рисунок на плоской части похож на логотип компании».

Ответ: «Возможно, это конденсатор. Кажется, внизу видны 2 провода».

Ответ: «Это для того, чтобы выбивать пыль с ковров».

Ответ: «Эту территорию используют для всевозможных учений, в том числе скоростной полицейской погони, а также в качестве стрельбища».

Ответ: «Очевидно же. Это ключ к крепкому здоровью. Эти «мотивационные» безделушки были в моде на протяжении многих поколений».

Ответ: «Это таблица простых множителей».

Ответ: «Это мешалка/венчик для горячего шоколада. Называется молинилло».

Ответ: «Это складная коробка для печенья викторианской эпохи».

Ответ: «Это ворота общего доступа. Их можно открыть, если у тебя есть один ключ, который подходит к одному из замков. Это необходимо, когда ключи принадлежат разным людям или организациям. Если кто-то потеряет ключ, можно будет просто восстановить 1 ключ вместо того, чтобы делать новые копии для всех».

Ответ: «Говорят, это астролябия. Один из самых древних астрономических инструментов для измерения горизонтальных углов и определения долготы и широты небесных тел».

Ответ: «Это верхняя часть (закрывающая) кошелька или маленькой сумочки».

Ответ: «Это похоже на стул плантатора. На эти подлокотники надо было закидывать больные, опухшие ноги после целого дня верхом на лошади, вроде того, как беременная женщина сидит с поднятыми ногами. Вот почему еще и спинка наклонная. Сидя прямо, было бы неудобно так задирать ноги, в отличие от положения полулежа; это хорошо для кровообращения».

Ответ: «Это старинный обогреватель».

Ответ: «Это портативный мужской писсуар для лежачих больных».

Ответ: «Это для того, чтобы носить книги».

Ответ: «Это плойка для завивки волос».

Ответ: «Это магический квадрат. Популярное украшение у математических факультетов. Если сложить числа по горизонтали, вертикали или диагонали, то получится 34».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   интересное   находки   хочу все знать   что это за штука   что это такое   
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13  комментариев
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14k
Алексей 4 часа назад
Видимо так часто мелькает в подобных подборках, что даже не стали отвечать про "лесенку для посадки на лошадь"

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5k
livaneth 57 минут назад
Не смог удержаться
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55k
DonNerka (модер) 3 часа назад
«Это магический квадрат. Популярное украшение у математических факультетов. Если сложить числа по горизонтали, вертикали или диагонали, то получится 34».
-----
Математический аналог полиндрома
SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS. Читается одинаково во всех направлениях.
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6k
Invertor 3 часа назад
Ответ: «Это плойка для завивки волос».
Ага щаззз.
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6k
Invertor 3 часа назад
1. «Странные штуки, по форме напоминающие контактные линзы, слипшиеся в случайном порядке. Найдено на пляже»
-------------------------------------------------
Кому ЭТО напоминает контактные линзы!!!?

Ответ вообще убил: «Яйца трубача». Этого?

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3k
Александр 3 часа назад
"4" Осталось понять, что такое "маджонг"...
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45k
Элек Мек 4 часа назад
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22
Seryi_spb Элек Мек 3 часа назад
Мы такой директору стройфирмы дарили, там в комплекте водочные стопки идут. Фото прикрепить не могу.
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14k
vikklu 4 часа назад
Чёт баянисты раздухарились. Уже наизусть знаю всю эту шнягу.
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27k
Max Z Shtirlic 4 часа назад
22. Что угодно, но не астролябия.
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5k
Allmaster 4 часа назад
Хоспаде... какой я мамонт....
А нынешнее поколение будет спрашивать, что это за рычаг переключения передач, можно же мыслью? И почему нужно ездить, вот летать же удобнее?
И ты вспоминаешь какие то там телефоны, платежи через какой то древний смартфон. - вживленный чип разве не лучше?
Как наши родители вспоминали.... ))))
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