Что это за штука? 29 раз, когда интернет помог людям опознать их находки

В популярном Reddit-сообществе «Что это за штука?» больше двух миллионов участников регулярно помогают друг другу опознать загадочные артефакты и прочие любопытные находки. Кажется, что просто не существует такой загадки, которую эти люди не могли бы разгадать!
1. «Странные штуки, по форме напоминающие контактные линзы, слипшиеся в случайном порядке. Найдено на пляже»
Ответ: «Яйца трубача».
2. «Маленький резиновый мячик с ямочками, который бросили в велосипедиста. Очень мягкий и размером с пейнтбольный шар»
Ответ: «Мячик Nerf для игрушечных пистолетов Hyper или Rival».
3. «Эластичный металлический браслет с острым подвесным лезвием. Штука на конце острая и движется по штифту»
Ответ: «Это для шитья и вышивания: на стержень кладут катушку с нитками, а браслет надевают на запястье».
4. «Я теперь владелец этих загадочных неоновых радужных палочек из акрила. Кто-нибудь знает, что я купил?»
Ответ: «Это разноцветные подставки для игры в маджонг».
Ответ: «Это червяк и карданный вал от Ford AA 1928-29 года. Длиной, вероятно, 180-215 сантиметров».
Ответ: «Это подъемный механизм от кухонного лифта».
Ответ: «Это ампулы, которые можно чем-то наполнить. Их запечатывают, расплавляя стекло пламенем».
Ответ: «Это прикроватная тумбочка, а на полку нужно ставить чашки с кофе/завтрак, чтобы на столе не оставались круги от кофе/пятна».
9. «Металлический инструмент треугольной формы со смещенной деревянной ручкой. На нем 5 неглубоких круглых углублений»
Ответ: «Это масонский подстаканник».
Ответ: «Держатель для детских бутылочек. Его используют в качестве сушилки после их мытья».
Ответ: «Похоже, что это “Вафельный ключ Zig Zag для диспенсеров туалетной бумаги Leonardo Versatwin & Kruger”».
Ответ: «Похоже на ключ Witkar. Даже рисунок на плоской части похож на логотип компании».
13. «Нашел на пляже, он прочный, а зеленый корпус на ощупь похож на камень, но как будто бы немного растягивается, когда я пытаюсь потянуть за края»
Ответ: «Возможно, это конденсатор. Кажется, внизу видны 2 провода».
14. «Что это за плетеный предмет на стене местного паба? Я смутно припоминаю, что похожий висит в старом доме моих бабушки и дедушки».
Ответ: «Это для того, чтобы выбивать пыль с ковров».
15. «Что это за 6-этажная маленькая башня посреди парковки, примыкающей к бейсбольному полю?»
Ответ: «Эту территорию используют для всевозможных учений, в том числе скоростной полицейской погони, а также в качестве стрельбища».
Ответ: «Очевидно же. Это ключ к крепкому здоровью. Эти «мотивационные» безделушки были в моде на протяжении многих поколений».
17. «Нашел это в кабинете моего учителя математики. 100 квадратов с различными цветами в разной последовательности. Кажется, узоры не повторяются»
Ответ: «Это таблица простых множителей».
18. «Вырезанная из дерева штука с деревянными кольцами на ней. Кольца не снимаются. Нашел в парке»
Ответ: «Это мешалка/венчик для горячего шоколада. Называется молинилло».
19. «Похоже на очень маленькую бетонную скамейку или кресло, обращенное в сторону от дороги возле бордюра. Маловато для ребенка»
20. «Золотая сфера с ножками и ручкой. Сфера делится на две части, каждая из них с крышкой»
Ответ: «Это складная коробка для печенья викторианской эпохи».
21. «Это заблокированный проезд к сотовым вышкам. Зачем так много замков, и как их вообще можно открыть?»
Ответ: «Это ворота общего доступа. Их можно открыть, если у тебя есть один ключ, который подходит к одному из замков. Это необходимо, когда ключи принадлежат разным людям или организациям. Если кто-то потеряет ключ, можно будет просто восстановить 1 ключ вместо того, чтобы делать новые копии для всех».
Ответ: «Говорят, это астролябия. Один из самых древних астрономических инструментов для измерения горизонтальных углов и определения долготы и широты небесных тел».
23. «Я нашел этот металлический предмет. Без букв или цифр. Может разворачиваться до размера браслета»
Ответ: «Это верхняя часть (закрывающая) кошелька или маленькой сумочки».
Ответ: «Это похоже на стул плантатора. На эти подлокотники надо было закидывать больные, опухшие ноги после целого дня верхом на лошади, вроде того, как беременная женщина сидит с поднятыми ногами. Вот почему еще и спинка наклонная. Сидя прямо, было бы неудобно так задирать ноги, в отличие от положения полулежа; это хорошо для кровообращения».
Ответ: «Это старинный обогреватель».
26. «Нашел этот маленький чайник много лет назад. Кто-нибудь знает, почему у него такая необычная форма?»
Ответ: «Это портативный мужской писсуар для лежачих больных».
27. «Нашел это среди старых инструментов. Эту штуку можно зафиксировать, а средняя часть поворачивается, разворачивая 2 полоски ткани»
Ответ: «Это для того, чтобы носить книги».
28. «Нашел в гараже, это трубка из латуни с насечками и медный стержень с деревянной ручкой».
Ответ: «Это плойка для завивки волос».
Ответ: «Это магический квадрат. Популярное украшение у математических факультетов. Если сложить числа по горизонтали, вертикали или диагонали, то получится 34».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Математический аналог полиндрома
SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS. Читается одинаково во всех направлениях.
Ага щаззз.
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Кому ЭТО напоминает контактные линзы!!!?
Ответ вообще убил: «Яйца трубача». Этого?
А нынешнее поколение будет спрашивать, что это за рычаг переключения передач, можно же мыслью? И почему нужно ездить, вот летать же удобнее?
И ты вспоминаешь какие то там телефоны, платежи через какой то древний смартфон. - вживленный чип разве не лучше?
Как наши родители вспоминали.... ))))