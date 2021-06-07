33 странных предмета, смысл которых объясняется очень просто

"Нашел дома в куче моряцких артефактов. Чо это?"
"Нашел на обочине естности. Довольно тяжелая для своего размера штука примерно 6х2 сантиметра"дороги в сельской м
"Купил на базаре в Афганистане. Полый внутри. Верхушка, похоже, не вытаскивается"
"Зачем эти металлические диски?"
"Что это за скульптуры?"
"Металлический объект лиаметром около 5 сантиметров, серебристого цвета. Не магнитится. Весит 70 граммов"
"Во время похода нашел в дикой горной местности три идеально ровные дырки в скале. Что это?"
"Это что - миксер или массажер?"
"Нашла во время уборки квартиры. Тяжелая штука, не острая"
"Нашли странный телеканал. Не поняли, что это за канал"
"Нашла, разбирая бабушкину квартиру. Это из металла"
"Синие нитки между деревьями. Нашел в национальном парке Чинкве-Терре в Италии"
"Нашли эту металлическую штуку в доме прадеда моей жены"
"Что за странная колба? Наверное, для каких-то серьезных экспериментов"
"Нашел в горах Колорадо. Кажется, это что-то металлическое"
"Нашел в туристическом лагере. Откуда это?"
"Что за чемодан с отделениями?"
"Моему дедушке подарил это друг, но и он не знает, что это. Подозреваем, что это часть большого сварочного аппарата"
"Гибкая резиновая штука, в которую свободно вставляется садовый шланг"
"Эта штука стоит заброшенной на запасном пути"
"Нашел в земле. С одной стороны гладкая, с другой есть углубление, по центру проходит отверстие"
"Что за странные штуки на ветках у меня на участке?"
"Это что-то вроде угля для рисования с дыркой в центре"
"Нашел в охотничьих вещах. Это появилось у нас где-то между 1950 и 1980 годами"
"Мой босс был на мусульманской свадьбе и увидел это в уборной. Зачем это нужно?"
"Увидел это в старом бомбоубежище. Что это?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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