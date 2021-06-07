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Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 288 постов • 262 подписчика подписаться
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33 странных предмета, смысл которых объясняется очень просто

33 странных предмета, смысл которых объясняется очень просто (31 фото)

Автор:
07 июня 2021 08:30
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: интересно   как это работает   неожиданно   познавательно   простые объяснения   сложные вещи   хочу все знать   что это   
18364
31
Одна из любимых забав обитателей соцсетей - демонстрировать коллективному разуму необычные предметы и выяснять их предназначение. Коллективный разум знает все! И порой объяснение оказывается куда проще, чем кажется на первый взгляд.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   как это работает   неожиданно   познавательно   простые объяснения   сложные вещи   хочу все знать   что это   
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31k
KiploksAKS 8 часов назад
"Это бойлер - фабричный или с поезда." - паровой котёл паровоза. Нет передней крышки.
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Вова Фридман 4 часа назад
Автор даже не прочитал, перед публикацией.
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3k
solovei7 5 часов назад
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376
SerGoGo solovei7 4 часа назад
Всё верно. Дырки три. Остальные отверстия.
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83k
Феофан 7 часов назад
Пост сделан на "от_ъебись". Нельзя так небрежно посты делать.
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39k
мурзилка009-1 7 часов назад
Похоже, автор поста просто тупо перепечатывает его с американского сайта...
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14k
speaktr-st 7 часов назад
Лаг, масляная лампа, яйцерезка, разобранный паровоз, грелка для рук и тумба для мытья ног - уже были. Мы поняли, спасибо, не надо повторять.
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