Африканский пастор обманул прихожанку, сказав, что может стать невесомым

Колонка сама по себе была нелегка, а уж с весом проходимца - тем болеее! В результате, когда товарищ приказал женщине подняться, она уже не смогла это сделать. Потерявшую сознание прихожанку доставили в больницу. Там она пришла в себя и жаловалась на боль в груди. Через время женщина скончалась от обильного внутреннего кровотечения, вызванного сломанным ребром.