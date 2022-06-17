Африканский пастор обманул прихожанку, сказав, что может стать невесомым

На что только не идут некоторые служители культа, лишь бы не разочаровать паству! Южноафриканский пастор Лесебо Рабалаго сравнил себя с Иисусом - и зря.
Трагедией закончилась встреча с паствой одного южноафриканского
мошенника проповедника с прихожанами. Он настолько запудрил мозг малообразованным людям, что некоторые из них поверили в чудодейственные способности своего гуру. А одна из женщин даже согласилась на эксперимент. Уверовав в способность Рабалаго становиться невесомым, африканка легла под музыкальную колонку, на которую взгромоздился сам пастор.
Колонка сама по себе была нелегка, а уж с весом проходимца - тем болеее! В результате, когда товарищ приказал женщине подняться, она уже не смогла это сделать. Потерявшую сознание прихожанку доставили в больницу. Там она пришла в себя и жаловалась на боль в груди. Через время женщина скончалась от обильного внутреннего кровотечения, вызванного сломанным ребром.
Раньше этот же чудик, к слову, называющий себя "Пророком Судьбы", лечил прихожан средствами от насекомых, обильно опрыскивая мужчин, женщин и детей из аэрозольного баллончика.
Поэтому и хотелось бы верить, что подобные дикие истории послужат для фанатиков очередным уроком, да, увы, надежды на это нет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Так что зачем жалеть человека, который готов поверить в любую глупость?
Помню читал как-то, что настоящий верующий может гору силой веры сдвинуть. Но толи вера угасла в нас, толи обманули.
4:12. Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай
Господа Бога твоего.
Так что баба сама виновата.