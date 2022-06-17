FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1764 поста • 746 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни 
Африканский пастор обманул прихожанку, сказав, что может стать невесомым

Африканский пастор обманул прихожанку, сказав, что может стать невесомым

Автор:
17 июня 2022 14:13
Сообщество : Истории из жизни
Метки: динамик   исцеление   пастор   прихожане   смерть   шарлатан   южная африка   
263
4

На что только не идут некоторые служители культа, лишь бы не разочаровать паству! Южноафриканский пастор Лесебо Рабалаго сравнил себя с Иисусом - и зря.

Трагедией закончилась встреча с паствой одного южноафриканского мошенника проповедника с прихожанами. Он настолько запудрил мозг малообразованным людям, что некоторые из них поверили в чудодейственные способности своего гуру. А одна из женщин даже согласилась на эксперимент. Уверовав в способность Рабалаго становиться невесомым, африканка легла под музыкальную колонку, на которую взгромоздился сам пастор.


×

Колонка сама по себе была нелегка, а уж с весом проходимца - тем болеее! В результате, когда товарищ приказал женщине подняться, она уже не смогла это сделать. Потерявшую сознание прихожанку доставили в больницу. Там она пришла в себя и жаловалась на боль в груди. Через время женщина скончалась от обильного внутреннего кровотечения, вызванного сломанным ребром.



Раньше этот же чудик, к слову, называющий себя "Пророком Судьбы", лечил прихожан средствами от насекомых, обильно опрыскивая мужчин, женщин и детей из аэрозольного баллончика.



Поэтому и хотелось бы верить, что подобные дикие истории послужат для фанатиков очередным уроком, да, увы, надежды на это нет.



Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: динамик   исцеление   пастор   прихожане   смерть   шарлатан   южная африка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Б.Касторский 39 минут назад
Секты, если кто не знает реального определения, загляните в словарь, всегда отличались шарлатанами. При том там конечно же есть истово верующие или обманутые, но руководят всегда прагматичные люди, нацеленные на личное обогащение.
Так что зачем жалеть человека, который готов поверить в любую глупость?
Помню читал как-то, что настоящий верующий может гору силой веры сдвинуть. Но толи вера угасла в нас, толи обманули.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
21k
Serg2001 8 секунд назад
Интересно, и как таким способом он хотел ей доказать, что ничего не весит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Опиум для народа Полчаса назад
Евангелие от Луки.
4:12. Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай
Господа Бога твоего.
Так что баба сама виновата.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

96749



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На радость поклонникам: актёрские дуэты, встретившиеся спустя десятилетия
На радость поклонникам: актёрские дуэты, встретившиеся спустя десятилетия
Ангелина - девушка-киборг, которая не сломалась, несмотря на трудности и косые взгляды
Ангелина - девушка-киборг, которая не сломалась, несмотря на трудности и косые взгляды
События на Украине 16- 17 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 16- 17 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Вы могли не знать, что эти 7 знаменитых актеров имеют ученые степени
Вы могли не знать, что эти 7 знаменитых актеров имеют ученые степени
25 самых жутких сцен в кино по мнению пользователей сети
25 самых жутких сцен в кино по мнению пользователей сети
Новости, которые уже невозможно читать
Новости, которые уже невозможно читать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#автомобили#дтп#Разное#кино#креатив#Ynews#интересное
#интересно#факты#животные#картинки#забавно#Приколы#авто аварии#сарказм#познавательно#маразм
#Юмор#люди#подборка#в мире#автомир#аварии#gif#СССР#Реакция#архитектура
Новости, которые уже невозможно читать Новости, которые уже невозможно читать Как в США уничтожали вампиров и лечили чахотку Как в США уничтожали вампиров и лечили чахотку Эстетика смерти: самые завораживающие надгробия мира Эстетика смерти: самые завораживающие надгробия мира Последнее фото: в Иркутске пьяный водитель насмерть сбил девушку, делавшую селфи на мосту Последнее фото: в Иркутске пьяный водитель насмерть сбил девушку, делавшую селфи на мосту Ужасные казни Ужасные казни Последний кадр: известные блогеры, жизнь которых оборвалась в прямом эфире Последний кадр: известные блогеры, жизнь которых оборвалась в прямом эфире

На что жалуетесь?

Вернуться