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Как в США уничтожали вампиров и лечили чахотку

Как в США уничтожали вампиров и лечили чахотку

Автор:
05 июня 2022 14:19
Сообщество : Страшилки и ужастики
Метки: 19 век   США   Туберкулёз   болезнь   вампиры   истощение   мерси браун   новая англия   смерть   чахотка   
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Про опасное "лекарство" из XIX века, которое не принесло ничего кроме горя и страданий.

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В XIX веке в Новой Англии (северо-восток США) распространилось опасное суеверие. Люди верили, что больные туберкулёзом (который тогда лечить не умели, и вообще большую часть века люди не понимали откуда он берётся) становятся вампирами и заражают вампиризмом других. Правда, вампиры эти не были вампирами в современно понимании, они не пили кровь, не превращались в летучих мышей, не светились на солнце и видели своё отражение в зеркале. Самая страшная способность американских вампиров - высасывание жизненной энергии из людей.

Болезнь выкашивала целые семьи. Доктора опускали руки. Какими только народными средствами не пытались лечить чахотку, которую в Америке называли consumption (истощение). Например, один массачусетский доктор писал, что был свидетелем того, как некоторые люди, потеряв из-за туберкулёза всю семью, с горя начинали много пить, и зараза обходила их стороной. Кто-то стал использовать алкоголь в качестве лекарства, но оно всё же не помогало. В отчаянье люди придумали другое лекарство - ужасное лекарство, которое никому не помогло, но всё же заслужило определённую популярность среди подверженных вампирской панике жителей Новой Англии.

Чтобы спасти от вампира живых, надо было провести ритуал. Известно, что в 1817 году Фредерик Рэнсом из штата Вермонт согласился на этот ритуал. Он боялся, что его умерший от туберкулёза 20-летний сын восстанет из мёртвых и заразит его жену и дочь. Согласно поверью, надо было извлечь сердце покойного, сжечь его, а пепел размешать в воде. Этот коктейль якобы излечивал от чахотки. Несмотря на то, что ритуал не помог, народная молва упорно твердила о том, что сжигание внутренних органов покойников помогает, что спас он и Рэнсомов. Кстати, считалось, что верят в вампиров и проводят ритуалы по избавлению от них необразованные люди, однако Рэнсом имел хорошее образование и происходил из зажиточной семьи.

Самые известный и хорошо задокументированный случай вампирской паники произошёл в 1892 году в штате Род-Айленд. Туберкулёз уносил членов семейства Браунов одного за другим. Сначала в 1894-м умерла Мэри Элиза Браун, мать семейства. Затем старшая дочь Мэри Оливия - ей было 20 лет. 19-летняя Мерси скончалась от туберкулёза в январе 1892 года. Отец Джордж Браун остался на руках с больным чахоткой сыном Эдвином. И он был готов на всё, чтобы спасти единственного оставшегося в живых ребёнка.


Добрые люди объяснили, что Браунов заразил вампир, поэтому надо найти "нулевого вампира" и провести ритуал. Представьте себе, в каком состоянии находился Джордж Браун, что согласился на эксгумацию дочерей и жены с последующим сжиганием органов.

17 марта 1892 года несколько горожан, сопровождаемые врачом и репортёром местной газеты, выкопали гробы Мэри-старшей, Мэри-младшей и Мерси. Тела матери и старшей дочери уже успели истлеть, а вот Мерси выглядела так, будто её вчера похоронили. А ещё у неё за пару месяцев успели отрасти ногти и волосы. Эксгуматорам было очевидно, что Мерси - вампир. Тот факт, что девушку похоронили зимой, что всё это время гроб лежал в склепе при минусовой температуре, их не смутил.


Из тела Мерси извлекли лёгкие, сердце и печень, сожгли их, прах смешали с водой и дали выпить юному Эдвину. Затем Мерси отрубили голову, чтобы она не встала из гроба, и захоронили в таком виде подальше от семейного склепа. Эдвин скончался через несколько месяцев от чахотки.



Источник:

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Метки: 19 век   США   Туберкулёз   болезнь   вампиры   истощение   мерси браун   новая англия   смерть   чахотка   
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Егор 48 минут назад
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Izrin Maria Полчаса назад
Это смотря что рекомендовалось пить.
Алкоголь, вообще-то, 1) неплохая высококалорийная добавка, и 2) психоактивное вещество.
А если "напиваться" предлагалось настоящим пивом, то и витаминов получалась приличная доза.
При туберкулёзе алкоголь снимает боли, озноб, кашель и одышку.
Уже неплохо, если лечить нечем.
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