Как в США уничтожали вампиров и лечили чахотку

Самые известный и хорошо задокументированный случай вампирской паники произошёл в 1892 году в штате Род-Айленд. Туберкулёз уносил членов семейства Браунов одного за другим. Сначала в 1894-м умерла Мэри Элиза Браун, мать семейства. Затем старшая дочь Мэри Оливия - ей было 20 лет. 19-летняя Мерси скончалась от туберкулёза в январе 1892 года. Отец Джордж Браун остался на руках с больным чахоткой сыном Эдвином. И он был готов на всё, чтобы спасти единственного оставшегося в живых ребёнка.

Добрые люди объяснили, что Браунов заразил вампир, поэтому надо найти "нулевого вампира" и провести ритуал. Представьте себе, в каком состоянии находился Джордж Браун, что согласился на эксгумацию дочерей и жены с последующим сжиганием органов.