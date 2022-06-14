Ужасные казни

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Смертная казнь была практически всегда и везде. Это высшая мера наказания, к которой приговаривали за особо тяжкие преступления.
Способов, как убрать из жизни человека, было достаточно. Какие-то из них были широко распространены по всему миру, а какие-то были только в отдельных культурах. Итак, за что же в разных культурах могли приговорить к смерти.
"Кровавый орёл"
Легендарная казнь времени викингов. На спине приговорённого топором рассекали рёбра, разводили их в сторону и вытаскивали наружу лёгкие. Человек умирал или от травматического шока, или от пневмоторакса.
Считается, что одно из самых ранних применений "кровавого орла" произошло в 867 году, когда жертвой викингов стал англосаксонский король Нортумбрии Элла II. За два года до этого Элла убил датского конунга Рагнара Лодборка, кинув его в яму с живыми змеями. Сыновья конунга мстительно вторглись с войском в Англию и казнили короля.
Согласно сагам, руки и ноги жертвы связывали, потом наносили удар в область позвоночника, открывая внутренние органы для всех желающих. Предполагалось, что жертва могла оставаться живой, а добряки-викинги втирали соль в открытую рану. Налюбовавшись на красоту, из тела жертвы вытаскивались лёгкие, которые символизировали распростёртую на спине пару крыльев.
Но историки не исключают, что авторы саг могли и приукрасить, чтобы придать свирепости образу викингов.
Считается, что одно из самых ранних применений "кровавого орла" произошло в 867 году, когда жертвой викингов стал англосаксонский король Нортумбрии Элла II. За два года до этого Элла убил датского конунга Рагнара Лодборка, кинув его в яму с живыми змеями. Сыновья конунга мстительно вторглись с войском в Англию и казнили короля.
Согласно сагам, руки и ноги жертвы связывали, потом наносили удар в область позвоночника, открывая внутренние органы для всех желающих. Предполагалось, что жертва могла оставаться живой, а добряки-викинги втирали соль в открытую рану. Налюбовавшись на красоту, из тела жертвы вытаскивались лёгкие, которые символизировали распростёртую на спине пару крыльев.
Но историки не исключают, что авторы саг могли и приукрасить, чтобы придать свирепости образу викингов.
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Утопление в мешке
Истоки этого вида казни восходят ещё к Римскому царству. Есть свидетельства, что во времена правления Тарквиния Гордого (534 - 509 годы до нашей эры) дуумвира Марка Атилия за раскрытие государственных секретов приговорили быть сброшенным в море в зашитом мешке.
Но Дионисий Галикарнасский писал, что Атилия осудили и за отцеубийство и именно за это и полагалось это суровое наказание.
Казнь выглядела так: преступника зашивали в кожаный мешок, куда также подсаживали петуха, обезьяну, змею и собаку. И сбрасывали в воду. Перед казнью осуждённого также подвергали порке розгами.
В дальнейшем так казнили и за другие преступления. Первый христианский император Константин Великий посягнул на святую святых римского права - власть домовладыки. И отменил право отца распоряжаться жизнью своих детей, установив казнь как за убийство отца, так и за убийство сына.
Казнь надолго пережила Римскую империю. В Византии эта мера полагалась за убийство родителей в близких родственников, а исчезла только около 892 год, когда отцеубийц уже начали сжигать на костре. В позднем Средневековье этот вид казни возродился: вместо кожаных мешков использовались льняные мешки, которые быстро наполнялись водой, а не приводили к смерти от удушья.
Последний раз это наказание назначалось в Саксонии в 1734 году по одним данным, в городе Циттау в 1749 году. Окончательно казнь упразднили в 1761 году.
Но Дионисий Галикарнасский писал, что Атилия осудили и за отцеубийство и именно за это и полагалось это суровое наказание.
Казнь выглядела так: преступника зашивали в кожаный мешок, куда также подсаживали петуха, обезьяну, змею и собаку. И сбрасывали в воду. Перед казнью осуждённого также подвергали порке розгами.
В дальнейшем так казнили и за другие преступления. Первый христианский император Константин Великий посягнул на святую святых римского права - власть домовладыки. И отменил право отца распоряжаться жизнью своих детей, установив казнь как за убийство отца, так и за убийство сына.
Казнь надолго пережила Римскую империю. В Византии эта мера полагалась за убийство родителей в близких родственников, а исчезла только около 892 год, когда отцеубийц уже начали сжигать на костре. В позднем Средневековье этот вид казни возродился: вместо кожаных мешков использовались льняные мешки, которые быстро наполнялись водой, а не приводили к смерти от удушья.
Последний раз это наказание назначалось в Саксонии в 1734 году по одним данным, в городе Циттау в 1749 году. Окончательно казнь упразднили в 1761 году.
Скафизм
Этот метод казни получил своё название от древнегреческого слова "лодка", а сам метод предполагаемый древнеперсидский. Приговорённого раздевали догола, связывали и покрывали мёдом. Потом укладывали на дно узенькой лодки или просто выдолбленного бревна и накрывали сверху второй лодкой, оставляя снаружи голову и конечности. Потом жертву насильно поили молоком и мёдом, вызывая этим сильную диарею. Потом лодку отправляли или в водоём со стоячей водой или же оставляли на солнце.
На фекалии и мёд слетались осы, пчёлы, мухи и другие насекомые, которые откладывали яйцу, что получалась в лодке. Личинки в какой-то момент начинали пожирать уже человеческую плоть.
В сочинении древнегреческого историка Плутарха "Жизнь Артаксеркса" есть самое раннее воспоминание о скафизме. Он описал Митридата, который убил в битве при Кунаксе (401 год) брата Артаксеркса - Кира Младшего. Он захотел захватить трон царя персов. Артаксеркс щедро наградил молодого воина, но с одним условием: убийство Кира он присвоит себе. Митридат сначала согласился, но позже не сумел сохранить секрет. За это царь приговорил его к смертной казни через скафизм. Мучения Митридата длились 17 дней. Его кормили и поили во время казни.
На фекалии и мёд слетались осы, пчёлы, мухи и другие насекомые, которые откладывали яйцу, что получалась в лодке. Личинки в какой-то момент начинали пожирать уже человеческую плоть.
В сочинении древнегреческого историка Плутарха "Жизнь Артаксеркса" есть самое раннее воспоминание о скафизме. Он описал Митридата, который убил в битве при Кунаксе (401 год) брата Артаксеркса - Кира Младшего. Он захотел захватить трон царя персов. Артаксеркс щедро наградил молодого воина, но с одним условием: убийство Кира он присвоит себе. Митридат сначала согласился, но позже не сумел сохранить секрет. За это царь приговорил его к смертной казни через скафизм. Мучения Митридата длились 17 дней. Его кормили и поили во время казни.
Кол
Чаще всего на кол сажали тех, кто совершил преступления против государства. Наказание было мучительным и долгим, ведь если палачи "знали, что делали", то жертва могла жить несколько дней.
В одном случае человека насаживали на кол через живот и острие выходило через спину (так, например, делали ассирийцы). А в другом кол проходил через влагалище или прямую кишку, а выходил возле плечей, рта или шеи. Второй вариант был в подавляющем большинстве культур, что дошли до такого наказания. Вершина кола в некоторых случаях была скруглена и внутренние органы не повреждались. И страдания жертвы продлевались. Шест поднимали вертикально, чтобы показывать мучения большему количеству людей.
Истоки этого наказания восходят ещё к Древнему Вавилону. В Законах Хаммурапи, которые относятся приблизительно к 1772 году до нашей эры, есть описание этого вида казни. Царь Ассирии (705-681 года до нашей эры) оставил в истории своё имя, приказав посадить на кол иудеев, что выжили после осады Лахиша.
Геродот также был знаком с этим видом наказания, который описывал эту судебную практику в Мидии, где царь сажал на кол магов. Нерон, римский император, так вообще заставлял жертв копать себе могилу, в которой её насаживали на кол.
По мнению историков, в Европе этот вид смертной казни получил распространение во время Тридцатилетней войны (1618 - 1648 года). Самым известным любителем этого вида казни считается правитель Валахии Влад III Цепеш. Он усадил на кол больше 20 тысяч османских военнопленных. Они были выставлены на всеобщее обозрение за границей города Тырговиште.
В одном случае человека насаживали на кол через живот и острие выходило через спину (так, например, делали ассирийцы). А в другом кол проходил через влагалище или прямую кишку, а выходил возле плечей, рта или шеи. Второй вариант был в подавляющем большинстве культур, что дошли до такого наказания. Вершина кола в некоторых случаях была скруглена и внутренние органы не повреждались. И страдания жертвы продлевались. Шест поднимали вертикально, чтобы показывать мучения большему количеству людей.
Истоки этого наказания восходят ещё к Древнему Вавилону. В Законах Хаммурапи, которые относятся приблизительно к 1772 году до нашей эры, есть описание этого вида казни. Царь Ассирии (705-681 года до нашей эры) оставил в истории своё имя, приказав посадить на кол иудеев, что выжили после осады Лахиша.
Геродот также был знаком с этим видом наказания, который описывал эту судебную практику в Мидии, где царь сажал на кол магов. Нерон, римский император, так вообще заставлял жертв копать себе могилу, в которой её насаживали на кол.
По мнению историков, в Европе этот вид смертной казни получил распространение во время Тридцатилетней войны (1618 - 1648 года). Самым известным любителем этого вида казни считается правитель Валахии Влад III Цепеш. Он усадил на кол больше 20 тысяч османских военнопленных. Они были выставлены на всеобщее обозрение за границей города Тырговиште.
Колесование
Такая казнь была популярна в Европе с древних времён до XIX века.
По легенде первой жертвой этого наказания стала святая великомученица Екатерина Александрийская, которая отказалась отречься от христианской веры в 305 году нашей эры.
В Средневековье казнь стала более зрелищной: преступника привязывали к спицам колёс, поднимали на эшафот, чтобы было лучше видно, как палач методично ломал каждую конечность жертвы железным прутом. Потом он наносил смертельный удар в сердце или голову.
В другом варианте казни конечности привязывали к колесу (а во Франции оно ещё и дополнительно вращалось) и потом били по ним. Количество и последовательность ударов не были случайными и определялись в суде. Если суд был снисходителен, то палач мог его убить одним или двумя ударами, а при худшем раскладе палач сначала ломал конечности, чтобы жертва страдала долго.
В 1581 году серийного убийцу Петера Нира, осуждённого за 544 преступления, колесовали два дня. 42 удара и Нир остался жив. Его четвертовали.
В России этот вид наказания получил распространение при Петре I, когда его законодательно закрепили в Воинском уставе.
По легенде первой жертвой этого наказания стала святая великомученица Екатерина Александрийская, которая отказалась отречься от христианской веры в 305 году нашей эры.
В Средневековье казнь стала более зрелищной: преступника привязывали к спицам колёс, поднимали на эшафот, чтобы было лучше видно, как палач методично ломал каждую конечность жертвы железным прутом. Потом он наносил смертельный удар в сердце или голову.
В другом варианте казни конечности привязывали к колесу (а во Франции оно ещё и дополнительно вращалось) и потом били по ним. Количество и последовательность ударов не были случайными и определялись в суде. Если суд был снисходителен, то палач мог его убить одним или двумя ударами, а при худшем раскладе палач сначала ломал конечности, чтобы жертва страдала долго.
В 1581 году серийного убийцу Петера Нира, осуждённого за 544 преступления, колесовали два дня. 42 удара и Нир остался жив. Его четвертовали.
В России этот вид наказания получил распространение при Петре I, когда его законодательно закрепили в Воинском уставе.
Сварить заживо
Первым так начал развлекаться римский император Нерон, который извёл таким образом тысячи христиан ещё задолго до Средневековья.
Осуждённых сажали в большой чан с кипятком, раскалённым вином, маслом, или расплавленным свинцом. Иногда доводить жидкость до кипения начинали уже после того, как в чан помещали человека. Кожа, мышцы, а за ними и внутренние органы начинали вариться. Жертвы могли приблизить свою смерть, опустив голову в жидкость, а иначе это была долгая и мучительная смерть.
Первым в Англии заживо сварили Ричарда Руза, повара епископа Рочестерского. В 1531 году (в те времена правил Генрих VIII) он был отправлен в котёл, по обвинению в отравлении. Были слухи, что он подмешал в кашу, что подавалась в доме, яд. Каждый, кто её пробовал умер или сильно заболел. Генрих очень боялся быть отравленным, поэтому быстро продавил в парламенте соответствующий закон.
Осуждённых сажали в большой чан с кипятком, раскалённым вином, маслом, или расплавленным свинцом. Иногда доводить жидкость до кипения начинали уже после того, как в чан помещали человека. Кожа, мышцы, а за ними и внутренние органы начинали вариться. Жертвы могли приблизить свою смерть, опустив голову в жидкость, а иначе это была долгая и мучительная смерть.
Первым в Англии заживо сварили Ричарда Руза, повара епископа Рочестерского. В 1531 году (в те времена правил Генрих VIII) он был отправлен в котёл, по обвинению в отравлении. Были слухи, что он подмешал в кашу, что подавалась в доме, яд. Каждый, кто её пробовал умер или сильно заболел. Генрих очень боялся быть отравленным, поэтому быстро продавил в парламенте соответствующий закон.
Срезать плоть по кусочку
Во времён Империи Тан до последних лет правления династии Цин в Китае стала популярной одна разновидность смертной казни - линчи: многочисленные ранения и отрезание мелких кусочков человеческих тканей. Эту практику относят к VII веку нашей эры (некоторые источники говорят о IX веке). Но популярность набрала уже при династиях Ляо и Сун. И только в 1905 году линчи была отменена, под давлением западных стран.
Наказание это предназначалось для самых серьёзных преступников - серийных убийц, отцеубийц, матереубийц, государственных преступников. Кто-то страдал меньше четверти часа, а кто-то несколько часов, выдерживая до трёх тысяч порезов. Иногда обвиняемых жалели, сокращая время страданий, а богатые семьи могли заплатить за своих близких, чтобы казнь была произведена одним ударом.
Но основная задача линчи - это страдания. Долгие и мучительные. Способы пытки были разные, но суть была одна - отрезать части тела, а после смерти жертвы её обезглавливали и отрубали конечности, чтобы их можно было поместить в корзину.
Наказание это предназначалось для самых серьёзных преступников - серийных убийц, отцеубийц, матереубийц, государственных преступников. Кто-то страдал меньше четверти часа, а кто-то несколько часов, выдерживая до трёх тысяч порезов. Иногда обвиняемых жалели, сокращая время страданий, а богатые семьи могли заплатить за своих близких, чтобы казнь была произведена одним ударом.
Но основная задача линчи - это страдания. Долгие и мучительные. Способы пытки были разные, но суть была одна - отрезать части тела, а после смерти жертвы её обезглавливали и отрубали конечности, чтобы их можно было поместить в корзину.
Источник:
АНТИФИШКИ
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