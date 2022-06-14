Ужасные казни

Чаще всего на кол сажали тех, кто совершил преступления против государства. Наказание было мучительным и долгим, ведь если палачи "знали, что делали", то жертва могла жить несколько дней.

В одном случае человека насаживали на кол через живот и острие выходило через спину (так, например, делали ассирийцы). А в другом кол проходил через влагалище или прямую кишку, а выходил возле плечей, рта или шеи. Второй вариант был в подавляющем большинстве культур, что дошли до такого наказания. Вершина кола в некоторых случаях была скруглена и внутренние органы не повреждались. И страдания жертвы продлевались. Шест поднимали вертикально, чтобы показывать мучения большему количеству людей.

Истоки этого наказания восходят ещё к Древнему Вавилону. В Законах Хаммурапи, которые относятся приблизительно к 1772 году до нашей эры, есть описание этого вида казни. Царь Ассирии (705-681 года до нашей эры) оставил в истории своё имя, приказав посадить на кол иудеев, что выжили после осады Лахиша.

Геродот также был знаком с этим видом наказания, который описывал эту судебную практику в Мидии, где царь сажал на кол магов. Нерон, римский император, так вообще заставлял жертв копать себе могилу, в которой её насаживали на кол.

По мнению историков, в Европе этот вид смертной казни получил распространение во время Тридцатилетней войны (1618 - 1648 года). Самым известным любителем этого вида казни считается правитель Валахии Влад III Цепеш. Он усадил на кол больше 20 тысяч османских военнопленных. Они были выставлены на всеобщее обозрение за границей города Тырговиште.