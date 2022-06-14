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Ужасные казни

Ужасные казни

Автор:
14 июня 2022 19:32
Сообщество : RealFishki
Метки: жестокость   интересное   история   казнь   смерть   средневековье   факты   
5520
8
Смертная казнь была практически всегда и везде. Это высшая мера наказания, к которой приговаривали за особо тяжкие преступления.
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Источник:

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Метки: жестокость   интересное   история   казнь   смерть   средневековье   факты   
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28  комментариев
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28
Юрий 3 часа назад
Я из Латвии и я за Россию. Что бы все нацисты вот такие кары получали! За всех нас. На Донбассе, за тех бойцов,что очищают землю от укранацистов, и за все наши кровавые обиды ко всем нацикам, что ныне бесчинствуют на окраинах Союза и бывшей Империи.
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1k
Михалыч 56 секунд назад
сайт хорошего настроения, млин
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28k
Aqueronte 18 минут назад
Автор, для информации: если делаешь подобный пост то 8ю способами не отделаться, смертных казней в каждом витке множество. Возьми один период и расскажи о нем а не все в кучу.
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4k
Kozlodoev 36 минут назад
Хороший тамада, и конкурсы интересные...
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172
Миха 48 минут назад
ужас!
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15k
Alex 49 минут назад
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227
Комнатный сибиряк 58 минут назад
Люди самые жестокие твари, а земля это тюрьма для душ , у кого то режим строгий, у кого то слабее , а кто то как на курорте восседает, но при этом отбывают все
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227
Комнатный сибиряк Валерий 22 минуты назад
За то что в прошлой жизни сотворил , самоубийство конечно типа побега вдвойне карается
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7k
Погулять вышел Час назад
Зачем такие ухищрения, если можно просто тупо взять и сжечь на костре. Дешево, без всякого геморроя и экологически чисто.
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5k
Ыукп Час назад
Повторение - мать учения!!!
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34
twincam 2 часа назад
какая жесть....
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17k
Corvus Corax 2 часа назад
Недавно все это уже было... и тоже далеко не впервые...
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21k
Егор 3 часа назад
У них интернета не было просто....
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minimalism

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