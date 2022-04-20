20 похожих на антиутопию снимков об изменении климата

Погода становится все более непредсказуемой: из-за аномальной жары то тут, то там случаются засухи, пожары и ураганы, из-за сильных осадков — наводнения и сходы селя. И это далеко не все изменения, которые происходят в природе и не все катаклизмы, неожиданно настигающие человечество.

В этом материале мы собрали впечатляющие фото, на которых видны изменения климата и их последствия, а также влияние деятельности человека на окружающую среду.

Так выглядела Манила, столица Филиппин, до и после пандемии, которая обрушилась на весь мир в последние годы

Многие люди были вынуждены находиться дома по несколько недель, что в свою очередь привело к уменьшению смога над городом.