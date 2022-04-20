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20 похожих на антиутопию снимков об изменении климата

20 похожих на антиутопию снимков об изменении климата (21 фото)

Автор:
20 апреля 2022 09:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   изменение климата   климат   люди   погода   природа   фото   
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Время не стоит на месте, великие умы постоянно что-то изобретают, промышленность развивается, машин становится все больше, города разрастаются и т.п. Увы, у всего этого есть и обратная сторона — это загрязнение окружающей среды, которое в свою очередь приводит к изменению климата.

Погода становится все более непредсказуемой: из-за аномальной жары то тут, то там случаются засухи, пожары и ураганы, из-за сильных осадков — наводнения и сходы селя. И это далеко не все изменения, которые происходят в природе и не все катаклизмы, неожиданно настигающие человечество.


В этом материале мы собрали впечатляющие фото, на которых видны изменения климата и их последствия, а также влияние деятельности человека на окружающую среду.


Так выглядела Манила, столица Филиппин, до и после пандемии, которая обрушилась на весь мир в последние годы

Многие люди были вынуждены находиться дома по несколько недель, что в свою очередь привело к уменьшению смога над городом.

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Небо над Орегоном приобрело красный оттенок, когда штат охватили лесные пожары

Торнадо, на мгновение освещенное молнией

Это в Америке, штат Техас.

Цветущее растение, покрывшееся льдом после зимнего шторма в Техасе

Австралийцы как ни в чем не бывало отдыхают в пабе после случившегося наводнения

Гора Арарат, Армения

Еще одно положительное влияние того обстоятельства, что во время пандемии люди были вынуждены находиться дома. Воздух стал чище, а вид на гору более ясным.

Уровень выпавшего снега в результате бури, обрушившейся на Саскачеван, Канада

И все это намело буквально за выходные.

Разница в один день между этими двумя фото

Штат Колорадо.

Нашествие саранчи в индийском штате Раджастан

Мощные океанские волны у берегов Австралии

Не всегда иметь дом на берегу океана — это сказка.

Из-за продолжительного отсутствия осадков устье португальской реки Alges осушилось

Снимки сделаны с разницей в девять месяцев.

Детскую площадку так сильно затопило, что она приглянулась лебедю

Из-за сильного наводнения некоторым жителям Южного Судана пришлось покинуть свои дома

Разница на фото всего в два дня

Афины, Греция.

Сильный град в графстве Херефордшир, Англия

Сильное наводнение в одном из небольших городков Германии

Обмеление реки Параны в результате продолжительной засухи

Это вторая по длине река в Южной Америке.

Смог от лесных пожаров на фото слева и чистое небо на снимке справа спустя пару недель

Портленд, США.

Снежная буря, обрушившаяся на Нью-Йорк


У кого-то из жителей Ньюфаундленда не получилось выйти из дома после сильной снежной бури

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   изменение климата   климат   люди   погода   природа   фото   
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6  комментариев
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15k
Booka1a 44 минуты назад
только гора Арарат - это Турция
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Valiko Минуту назад
кто хочет антиутопию, пусть приезжает в Норильск
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20k
иванов дмитрий 8 минут назад
Кто то научился пользоваться светофильтрами ?
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14k
эмосурикат прямоползающий 8 минут назад
а так смог сегодня есть, потому что штиль, а завтра все сдуло, потому что ветер с моря, допустим
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эмосурикат прямоползающий 9 минут назад
если бы еще не было дебильного заголовка и тупых подписей
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9k
Ivan Полчаса назад
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