20 похожих на антиутопию снимков об изменении климата

Время не стоит на месте, великие умы постоянно что-то изобретают, промышленность развивается, машин становится все больше, города разрастаются и т.п. Увы, у всего этого есть и обратная сторона — это загрязнение окружающей среды, которое в свою очередь приводит к изменению климата.
Погода становится все более непредсказуемой: из-за аномальной жары то тут, то там случаются засухи, пожары и ураганы, из-за сильных осадков — наводнения и сходы селя. И это далеко не все изменения, которые происходят в природе и не все катаклизмы, неожиданно настигающие человечество.
В этом материале мы собрали впечатляющие фото, на которых видны изменения климата и их последствия, а также влияние деятельности человека на окружающую среду.
Так выглядела Манила, столица Филиппин, до и после пандемии, которая обрушилась на весь мир в последние годы
Многие люди были вынуждены находиться дома по несколько недель, что в свою очередь привело к уменьшению смога над городом.
Небо над Орегоном приобрело красный оттенок, когда штат охватили лесные пожары
Торнадо, на мгновение освещенное молнией
Это в Америке, штат Техас.
Цветущее растение, покрывшееся льдом после зимнего шторма в Техасе
Австралийцы как ни в чем не бывало отдыхают в пабе после случившегося наводнения
Гора Арарат, Армения
Еще одно положительное влияние того обстоятельства, что во время пандемии люди были вынуждены находиться дома. Воздух стал чище, а вид на гору более ясным.
Уровень выпавшего снега в результате бури, обрушившейся на Саскачеван, Канада
И все это намело буквально за выходные.
Разница в один день между этими двумя фото
Штат Колорадо.
Нашествие саранчи в индийском штате Раджастан
Мощные океанские волны у берегов Австралии
Не всегда иметь дом на берегу океана — это сказка.
Из-за продолжительного отсутствия осадков устье португальской реки Alges осушилось
Снимки сделаны с разницей в девять месяцев.
Детскую площадку так сильно затопило, что она приглянулась лебедю
Из-за сильного наводнения некоторым жителям Южного Судана пришлось покинуть свои дома
Разница на фото всего в два дня
Афины, Греция.
Сильный град в графстве Херефордшир, Англия
Сильное наводнение в одном из небольших городков Германии
Обмеление реки Параны в результате продолжительной засухи
Это вторая по длине река в Южной Америке.
Смог от лесных пожаров на фото слева и чистое небо на снимке справа спустя пару недель
Портленд, США.
Снежная буря, обрушившаяся на Нью-Йорк
У кого-то из жителей Ньюфаундленда не получилось выйти из дома после сильной снежной бури
Источник:
АНТИФИШКИ
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